Pamačiusi, kokį pieną gėrė jos vaikai, moteris paklaiko: to nelinkėtų niekam

Beth pasakojo, kad spalio 17 d. užsisakė maisto produktų pristatymą į namus iš. Tarp užsakytų prekių buvo ir pienas, rašoma mirror.co.uk.
Sekmadienį ji atidarė pakuotę ir davė pieno savo mažiems vaikams. Vis tik po kelių dienų, trečiadienio rytą, ruošdama pusryčius savo trejų metų ir aštuonių mėnesių vaikams, moteris pastebėjo kažką keisto.
„Trečiadienio rytą išpyliau pieną į puodą, kad pagaminčiau vaikams pusryčius, ir jis tiesiog buvo keistas – padengtas tirštu gleivių sluoksniu“, – sakė Beth.
Ji tvirtino, kad iš pieno pakelio į puodą iškrito gleivėta, į sraigę panašaus pavidalo būtybė, išsipūtusi nuo kelių dienų buvimo piene.
„Tai buvo baisu. Visą dieną nevalgiau“
Savo pasakojime „Devon Live“ moteris sakė: „Aš manau, kad tai buvo šliužas, bet jo spalva buvo pasikeitusi – galbūt nuo pieno.
Jis buvo nutukęs, išsipūtęs... Tai buvo baisu. Bjauru. Visą dieną nevalgiau. Man pasidarė bloga, todėl išmečiau puodą. Bandžiau jį nuplauti du kartus, bet negalėjau priversti savęs jo vėl naudoti.“
Beth ir jos partneris buvo įsiutę dėl radinio. Jie bandė susisiekti su „Tesco“ atstovais, tačiau, pasak Beth, bendravimas nebuvo sklandus.
„Buvau supykusi, nes aš ir mano partneris nesame pernelyg išrankūs, bet abu mano vaikai gėrė tą pieną nuo sekmadienio ir aš jaučiausi tikrai kalta“, – sakė ji.
„Parašiau jiems žinutę per „WhatsApp“ ir nusiunčiau nuotrauką kaip įrodymą. Jie pasakė tik tiek, kad nuneščiau produktą į parduotuvę. Bet kiti žmonės, su kuriais kalbėjau, sakė, kad padarę tą patį buvo tiesiog išmesti.“
„Tesco“ atsiprašė, bet moteris nerimauja dėl kitų pirkėjų
Beth teigimu, ji paskambino „Tesco“, tačiau atsakymų nesulaukė: „Jie sakė, kad atliks vidinį tyrimą, bet nepaaiškino ar aš galėsiu sužinoti rezultatus.“
Šeima gavo 25 svarų kuponą (28 eurų kuponą) kaip atsiprašymą, tačiau Beth vis dar nerimauja, kad kiti pirkėjai gali rasti panašius „gyvūnus“.
„Jie pasiūlė mums kuponą kaip geros valios gestą, bet nepasakė, kas bus toliau. Maniau, kad jie paprašys atšaukti šį produktą. Nieko nebuvo daroma. Nenorėčiau, kad kas nors kitas tai rastų“, – sakė ji.
„Tesco“ atstovas spaudai „Devon Live“ sakė: „Mums labai gaila dėl šio įvykio. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su tiekėjais, kad užtikrintume griežtų kokybės procedūrų laikymąsi. Pienas yra kruopščiai tikrinamas viso gamybos proceso metu, įskaitant kelis filtravimo etapus.
Tokiose situacijose mes visada prašome klientų grąžinti produktą į parduotuvę, kad galėtume grąžinti visą sumą ir išsamiai ištirti skundą.“
