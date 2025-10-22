Pieno produktų kainos spalį pasaulinėse biržose toliau mažėja

Skelbiama, kad pagrindinėse pasaulio rinkose – JAV, Europos Sąjungoje, Okeanijoje ir „Global Dairy Trade“ (GDT) platformoje – per pastarąjį mėnesį fiksuotas beveik visų pagrindinių pieno produktų kainų nuosmukis.
Tuo metu pasaulines pieno produktų kainas rodantis GDT indeksas smuko penktą kartą iš eilės. Taip pat šią savaitę vykusiame aukcione jis sumažėjo dar 1,4 proc., pasiekdamas žemiausią lygį nuo praėjusių metų spalio.
GDT skelbia, kad labiausiai atpigo mocarelos sūris, kurio kaina smuko 5,3 proc. Taip pat sumažėjo daugumos kitų produktų kainos, pavyzdžiui, nenugriebto pieno miltelių indeksas krito 2,4 proc., čederio – 1,9 proc., nugriebto pieno miltelių – 1,6 proc., o sviesto – 0,8 proc.
Duomenys rodo, kad vienintelis produktas, kurio kaina augo, buvo bevandeniai pieno riebalai – jų indeksas padidėjo 1,5 proc.
Pasak Nyderlandų banko „Rabobank“ ekspertų, pieno produktų kainų kritimą lemia auganti pasaulinė pasiūla ir vangus vartojimas, o pagrindinis veiksnys – Kinijos ekonomikos sulėtėjimas. Tai, anot jų, gali lemti iš ūkių superkamo pieno kainų mažėjimą Europoje.
Su staigiu žalio pieno kainų kritimu šių metų antrąjį rudens mėnesį jau susidūrė Airijos pieno ūkiai. Kaip praneša „Agriland“, žalio pieno kaina šios šalies ūkininkams spalį, palyginti su rugsėju, sumažėjo beveik dešimtadaliu.
GDT aukcionai vyksta kas dvi savaites ir laikomi vienu svarbiausių pasaulinių pieno produktų kainų rodiklių, darančių įtaką prekybai visame pasaulyje.