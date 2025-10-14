Štai kiek kavos puodelių galima išgerti per dieną: padauginus – gali baigtis liūdnai

Apie tai ir dar daugiau naujienų portalui tv3.t papasakojo mitybos ekspertė Gintarė Jonaitytė.
Kiek kavos yra saugi norma?
Pasak G. Jonaitytės, moksliniai tyrimai rodo, kad sveikam suaugusiam žmogui per dieną saugu suvartoti apie 300–400 mg kofeino. Tai atitinka maždaug 2–3 puodelius kavos, priklausomai nuo jos stiprumo.
„Viename puodelyje kavos gali būti nuo 80 iki 120 mg kofeino. Kofeino kiekis priklauso nuo kavos pupelių rūšies (arabika turi mažiau, robusta – daugiau), skrudinimo, paruošimo būdo (pvz.: espresso (30 ml) – apie 60-80 mg, filtruota juoda kava (200 ml) – 90-120 mg. Todėl skaičiuoti reikėtų ne puodeliais, o miligramais kofeino“, – sako ekspertė.
Ji primena, kad „norma“ skiriasi pagal žmogaus sveikatos būklę, amžių, kūno svorį. Europos maisto saugos tarnyba nurodo, kad vienam kūno kilogramui neturėtų tekti daugiau nei 3 mg kofeino.
Mitybos specialistė pabrėžia, jog kava turi ne vien stimuliuojantį poveikį. Ji gali būti ir antioksidantų šaltinis, padedantis stabdyti ląstelių senėjimo procesus. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad saikingas kavos vartojimas gali sumažinti II tipo diabeto ar insulto riziką.
Tačiau per didelis kiekis (daugiau nei 500 mg kofeino per dieną, t. y. daugiau nei 4 puodeliai) gali sukelti:
- nerimą,
- pastiprėjusį širdies plakimą,
- virškinimo sutrikimus,
- rankų drebulį,
- miego problemas.
Skirtumas tarp kavos rūšių
Pasak G. Jonaitytės, nepaisant espresso yra labiau koncentruota kava (mažas vandens kiekis, ~30 ml, trumpa ekstrakcija (20-30 s), todėl viename gurkšnyje gali pasirodyti, kad kofeino gaunama yra daugiau.
Bet filtruota kava, ruošiama per popierinį filtrą, dažnai turi daugiau kofeino (~90-120 mg), nes gaminama ilgiau (3–5 min.), didesnis vandens kiekis ištraukia daugiau kofeino.
Be to svarbu pažymėti, kad filtruojant kavą, filtre pasilieka kavos aliejų (pvz. diterpenų), galinčių padidinti cholesterolio kiekį, tad kava yra „švaresnė“ širdžiai, kepenims.
Kavos poveikis priklauso nuo žmogaus organizmo
Ne visi žmonės kofeiną pasisavina vienodai. Tai priklauso nuo genetikos, sveikatos būklės, sudėjimo ir amžiaus. Kai kurie žmonės jį skaido greitai, todėl jo poveikis jaučiamas švelniau, kiti – lėčiau, todėl net vienas puodelis gali stipriai veikti.
„Vyresniame amžiuje kofeino skaidymas lėtėja, todėl poveikis gali būti stipresnis. Vaikams ir paaugliams kofeino kiekiai turėtų būti itin riboti“, – pabrėžia ekspertė.
Pasak jos, lieknesnio sudėjimo žmonės dažnai kofeino poveikį taip pat jaučia stipriau, gali dažniau skųstis ir neigiamais padariniais, tokiais kaip nerimo padidėjimas ar drebančios rankos.
Kava ar energiniai gėrimai?
Pasak mitybos ekspertės, energiniai gėrimai nėra geras kavos pakaitalas. Nors juose ir yra kofeino, tačiau kartu gausu cukraus, dirbtinių saldiklių, taurino bei kitų priedų.
Vienoje skardinėje gali būti net iki 40 g cukraus, kai Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja neviršyti 25 g per dieną.
Taigi, pasak mitybos specialistės, išgėrę vos vieną skardinę galite viršyti dienos cukraus normą.
„Energiniai gėrimai gali skatinti nutukimą, insulino rezistenciją, o ilgalaikėje perspektyvoje – apkrauti širdies ir kraujagyslių sistemą. Todėl juos geriau pakeisti puodeliu matcha (žaliosios arbatos miltelių) ar saikingu kavos vartojimu“, – pataria G. Jonaitytė.
Kava – kaip ritualas
Ekspertė pabrėžia, kad svarbu ne tik kiekis, bet ir kokybė: kaip pupelės augintos, apdorotos, kaip ruošiama pati kava.
„Jei kava yra kokybiška, šviežiai malta, ruošiama kaip ritualas – ji gali būti ne tik malonumo šaltinis, bet ir naudinga sveikatai.
Tačiau jei pasirenkama prastos kokybės tirpi kava ar gėrimai su milteliniu pienu – poveikis bus daug žalingesnis“, – sako G. Jonaitytė.
