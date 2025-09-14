Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Kuris paauglys sudaužė vazą? Teisingai atsako akyliausi

2025-09-14 11:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-14 11:00

Psichologai teigia, kad greitas sprendimų priėmimas dažnai susijęs su tuo, smegenys geba greičiau atsijoti svarbius ženklus nuo nereikalingų trukdžių. Tad pažvelkite ir atsakykite – kuris paauglys sudaužė vazą?

Testas: kas sudaužė vazą? (nuotr. soc. tinklų)

Psichologai teigia, kad greitas sprendimų priėmimas dažnai susijęs su tuo, smegenys geba greičiau atsijoti svarbius ženklus nuo nereikalingų trukdžių. Tad pažvelkite ir atsakykite – kuris paauglys sudaužė vazą?

0

Mikromimikos pastebėjimas, elgesio užuominų analizė ir loginiai sprendimai yra esminės kasdienybėje itin praverčiančios savybės. Šis galvosūkis patikrins, kaip greitai gebate mąstyti, analizuoti ir pastebėti detales.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turite vos 5 sekundes, kad išsiaiškintumėte, kas kaltas dėl sudaužytos vazos, rašoma jagranjosh.com.

Kas sudaužė vazą?

Ant grindų guli sudužusi vaza, o šalia jos stovi trys paaugliai. Tik vienas iš jų kaltas. Bet kuris?

Šis testas skirtas patikrinti jūsų logiką, stebėjimo gebėjimus ir greitą reakciją. Atidžiai įsižiūrėkite į jų kūno kalbą ir veido išraiškas:

Ar kas nors atrodo nervingas, vengia akių kontakto ar stovi atsitraukęs atokiau nuo duženų?

Galbūt vienas pernelyg stengiasi atrodyti nekaltas? O gal net subtiliai bando parodyti į kitą?

Psichologai pabrėžia, kad kaltę jaučiantys žmonės dažnai nesąmoningai išsiduoda: pradeda muistytis, prakaituoti ar sukryžiuoja rankas.

Taip pat verta apžiūrėti jų aprangą bei aplinką: ar prie kurio nors batų nematyti keramikos duženų?Galbūt netoliese nukritęs mažas vazos fragmentas išduoda kaltininką?

Tokios smulkmenos gali būti raktas į teisingą atsakymą.

Atsakymas

Jei akimirksniu pastebėjote, kas sudaužė vazą – sveikiname! Tai reiškia, kad turite išskirtinį gebėjimą greitai apdoroti informaciją ir mąstyti kritiškai.

Teisingas atsakymas: kaltas buvo C pažymėtas paauglys.

Pažvelkite į jo rankas – jos išduoda, kad būtent jis sudaužė vazą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

