Kuris paauglys sudaužė vazą? Teisingai atsako akyliausi

Mikromimikos pastebėjimas, elgesio užuominų analizė ir loginiai sprendimai yra esminės kasdienybėje itin praverčiančios savybės. Šis galvosūkis patikrins, kaip greitai gebate mąstyti, analizuoti ir pastebėti detales.
Turite vos 5 sekundes, kad išsiaiškintumėte, kas kaltas dėl sudaužytos vazos, rašoma jagranjosh.com.
Kas sudaužė vazą?
Ant grindų guli sudužusi vaza, o šalia jos stovi trys paaugliai. Tik vienas iš jų kaltas. Bet kuris?
Šis testas skirtas patikrinti jūsų logiką, stebėjimo gebėjimus ir greitą reakciją. Atidžiai įsižiūrėkite į jų kūno kalbą ir veido išraiškas:
Ar kas nors atrodo nervingas, vengia akių kontakto ar stovi atsitraukęs atokiau nuo duženų?
Galbūt vienas pernelyg stengiasi atrodyti nekaltas? O gal net subtiliai bando parodyti į kitą?
Psichologai pabrėžia, kad kaltę jaučiantys žmonės dažnai nesąmoningai išsiduoda: pradeda muistytis, prakaituoti ar sukryžiuoja rankas.
Taip pat verta apžiūrėti jų aprangą bei aplinką: ar prie kurio nors batų nematyti keramikos duženų?Galbūt netoliese nukritęs mažas vazos fragmentas išduoda kaltininką?
Tokios smulkmenos gali būti raktas į teisingą atsakymą.
Atsakymas
Jei akimirksniu pastebėjote, kas sudaužė vazą – sveikiname! Tai reiškia, kad turite išskirtinį gebėjimą greitai apdoroti informaciją ir mąstyti kritiškai.
Teisingas atsakymas: kaltas buvo C pažymėtas paauglys.
Pažvelkite į jo rankas – jos išduoda, kad būtent jis sudaužė vazą.
