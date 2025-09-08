Kalendorius
Psichologai: kodėl vaikai žino eismo taisykles, bet jų nesilaiko?

2025-09-08
2025-09-08

Vaikams rugsėjį sugrįžus į mokyklas, keliuose kasmet išauga eismo įvykių rizika. „Lietuvos draudimo“ užsakymu atliktas tyrimas rodo, kad beveik pusė šalies vairuotojų (46 proc.) moksleivius laiko nedrausmingais eismo dalyviais, o daugiau nei ketvirtadalis (29 proc.) dėl jų elgesio yra patekę į pavojingą situaciją. Ekspertai pabrėžia, kad tokį elgesį lemia ne žinių trūkumas, o giluminiai psichologiniai veiksniai.

Pėsčiųjų perėja Pašilaičiuose ( nuotr. autorių)

Pasak organizacijos „Gelbėkit vaikus“ psichologės Silvestros Markuckienės, vaikų elgesį kelyje dažnai valdo ne taisyklės, o emocijos ir temperamentas. „Suaugęs žmogus pajėgus suvaldyti emociją, o vaikai – ypač pradinukai – to dar tiek nemoka. 

Daugiau naujienų apie saugų eismą galite galite perskaityti „Saugus eismas“ rubrikoje.

Jie gali žinoti taisyklę, bet stiprus džiaugsmas ar nerimas gali užgožti gebėjimą ją pritaikyti“, – sako psichologė. Impulsyvumą, pasak jos, didina ir nuovargis, o aktyvesnio temperamento vaikams ar judriose grupėse einantiems moksleiviams susikaupti yra dar sunkiau.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad vos 6 proc. vaikų važinėdami dviračiu ar paspirtuku dėvi visas apsaugas. Pasak „Lietuvos draudimo“ atstovės Aurelijos Kazlauskienės, tai rodo savisaugos įgūdžių spragas. Psichologė S. Markuckienė tai aiškina dar nesusiformavusiu gebėjimu įvertinti realias pasekmes.

„Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad gebėjimas įvertinti riziką baigia formuotis tik apie 25-uosius gyvenimo metus. Dėl to net ir paaugliai bravūriško elgesio nebūtinai sieja su rizika susižeisti. Vaikai mokosi per konkrečias patirtis ir socialines reakcijas, pavyzdžiui, ar tėvai supyks, ar pagirs“, – pasakoja ji.

Anot psichologės, kalbant su vaikais apie saugumą, svarbu ne tik kartoti taisykles, bet ir vaikui suprantama kalba paaiškinti jų prasmę, nebandant gąsdinti. Būtina atsakyti ir į nepatogius klausimus, kodėl patys suaugusieji kartais taisyklių nepaiso, nes dvigubi standartai vaikams kelia didelę sumaištį.

„Suaugusiųjų tikslas – ne tiek apsaugoti vaikus nuo visų grėsmių, o padėti jiems išmokti tvarkytis su iššūkiais. Taisyklės tampa veiksmingos tik tada, kai jos paaiškinamos, rodomas pavyzdys ir suteikiama galimybė daug kartų jas praktikuoti“, – sako S. Markuckienė.

Siekiant didinti vaikų saugumo supratimą, „Lietuvos draudimas“ jau 26-erius metus vykdo socialinę akciją „Apsaugok mane“. „Šiemet mūsų darbuotojai rugsėjį ir spalį lankysis šalies mokyklose, kur ves interaktyvias saugaus eismo pamokas.

Be to, visiems mokyklinio amžiaus vaikams rugsėjį automatiškai galioja iki 5 tūkst. eurų draudimo apsauga, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo avarijos kaltininkai“, – sako A. Kazlauskienė.

Reprezentatyvų gyventojų nuomonės tyrimą atliko bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrimo metu buvo apklausti 1009 Lietuvos gyventojai (18-75 m.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

