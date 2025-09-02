Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus gatvėse pasigenda kontrolės: kodėl nebaudžia tėvo, kai šis paspirtuku veža du vaikus?

2025-09-02 20:40 / šaltinis: Žinių radijas / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Žinių radijas / parengė:
2025-09-02 20:40

Kaip jauniems žmonėms, pirmą kartą atvykusiems į didesnį miestą, išvengti eismo klaidų ir prisitaikyti prie intensyvaus miesto ritmo? Kokius naujus įgūdžius reikėtų įgyti, kad saugiai judėtumėte miesto gatvėmis?

Automobilis, eismas, spūstys asociatyvios nuotr. (nuotr. 123rf.com ir BNS)

Kaip jauniems žmonėms, pirmą kartą atvykusiems į didesnį miestą, išvengti eismo klaidų ir prisitaikyti prie intensyvaus miesto ritmo? Kokius naujus įgūdžius reikėtų įgyti, kad saugiai judėtumėte miesto gatvėmis?

2

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje diskutuoja vairavimo mokytojas Artūras Pakėnas.

Rugsėjo pirmoji, mokinukai, mokykla, tam tikras dėmesys turbūt policijos, papildomas, dar kažkas. Ką reikėtų prisiminti?

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Pakėnas: Prisiminti reikia socialinius įgūdžius – eismo, dalyvavimo eisme įgūdžius. Tai jeigu mes keliavome, tai įgūdžiai kitokie formavosi – tai ilgas sėdėjimas lėktuve, traukinyje, autobusuose, ar būnant keleiviu automobilyje snausti ant galinės sėdynės. Ir vėl kitas socialinis įgūdis bus reikalingas, kada pradėsime judėti miesto gatvėmis.

Šaligatviais, ypač dabar, kai Vilnius, reikia pripažinti, stipriai keičiasi šioje srityje. Atsirado daug dviračių takų ir jau konfliktinės situacijos susidaro nebe vien tik tarp pėsčiųjų ir automobilių, bet ir tarp pėsčiųjų ir dviratininkų, tarp pėsčiųjų ir paspirtukininkų, tarp paspirtukininkų ir dviratininkų.

Žodžiu, tas konfliktinių situacijų tinklas plečiasi ir jas visas reikia valdyti, o jos yra dirbtinės. Jeigu primirštos, jas reikia atgaivinti.

Tai turbūt nekenkia niekada priminti, aš ir pats kartais pabūnu turbūt visuose amplua – ir su dviračiu, ir su paspirtuku. Matau tam tikrus pavojus, matau nemažai blogų pavyzdžių. Tarsi kažkokia kontrolė turėtų būti, arba bent jau buvo sakoma, kad ji kažkaip yra, bet aš jos pats tai nemačiau, kad kas nors žiūrėtų paspirtukininkų elgseną, pavyzdžiui, tėvą, vežantį du vaikus ant paspirtuko.

Ką patartumėte jauniems žmonėms, kurie pirmą kartą atvažiuos į Vilnių arba kitus didesnius miestus, tačiau anksčiau nebuvo dažnai lankę tokių vietų ar važinėjo tik labai retai? Tai yra studentai, kurie turi vairuotojo pažymėjimą ir automobilį, tačiau neturi patirties didmiesčio aplinkoje.

A. Pakėnas: Na, priklausys nuo sąmoningumo ir nuo turimų finansų. Tai vienas dalykas, mes turbūt ir patys žinome ir girdime, bent jau aš tikrai girdžiu, kai vedu mokymus kituose Lietuvos miestuose suaugusiems žmonėms, jau turintiems vairuotojo pažymėjimą ir vairuotojo stažą, ir netgi galbūt savo aplinkoje, savo regione laikomiems gerais vairuotojais.

Jie pamini, kad: „Žinote, pas jus į Vilnių atvažiuoti man kiekvieną kartą yra iššūkis, ten kokiais nors reikalais. Jūs ten visi lekiat kaip išprotėję su tais savo geležiniais vilkais.“ Tai yra, net patyrę vairuotojai jaučia iššūkį, patekę į jiems neįprastą, ne kasdienę situaciją – kitoks eismas, negu pas juos.

Tai įsivaizduokite, kad jaunas žmogus, vos tik išlaikęs vairuotojo pažymėjimą, mokęsis kažkokiame nedideliame regioniniame miestelyje, staiga patenka į intensyvų eismą, ir kur žiedai, turbo, ir visa kita, tai jis dar tų taisyklių gerai nežino, o šviesoforą, ko gero, matys pirmą kartą gyvenime – juokauju šiek tiek.

Ką manote apie jaunesnius vairuotojus, kurie vairuoja mažus automobilius su ribotomis galimybėmis?

A. Pakėnas: Na, kas atsitiko, atsitiko. Vėlgi, kaip ir atsitiko įvairiausių paspirtukų, vienaračių ir kitų, atsitiko ir tokia transporto priemonė. Praktiškai, tai suprantama, buvo laiko klausimas, kada ji atsiras.

Visų pirma, dar yra socialinis užsakymas, garantuotas – tai yra nemaža dalis žmonių su šeimomis išsikėlė gyventi į priemiestį, kur viešasis transportas neišvystytas, maršrutinio transporto realiai nėra, o žmonėms, ypač tokio amžiaus paaugliams, reikia į būrelius, į mokyklas, į susitikimus su draugais, yra įvairūs hobiai ir taip toliau – o kaip nusigauti?

Jeigu anksčiau vasarą buvo įmanoma su kokiu mopedu ar motoroleriu, 50 kubinių centimetrų galingumo, tą daryti teisėtai, tai dabar gyvenimas juda į priekį ir atsirado kita, sudėtingesnė, transporto priemonė.

Tiesiog valdžiai reikia greičiau priimti sprendimus – atsirado objektas, socialinis reiškinys, kuris kelia problemų, ir reikia jas spręsti.

Ar kelia problemas, iš tikrųjų?

A. Pakėnas: Vėlgi, aš statistikos dabar neturiu – geriausiai į klausimą, kiek kelia problemų, atsakytų kelių policijos pareigūnai, kurie veda avarijų statistiką.

Ar šiuolaikinis jaunimas vis dar turi interesą išmokti vairuoti, būti geresniais vairuotojais? Ar tai yra menko susidomėjimo tema?

A. Pakėnas: Negaliu sakyti, kad menko susidomėjimo – jauną žmogų veikia keli aspektai. Pirmiausia, jį labai veikia aplinka – jam draugų nuomonė, draugų ratas yra labai svarbūs dalykai – kaip jis atrodo, ar jis populiarus, ar nepopuliarus tarp draugų.

Tai turėti dabar vairuotojo pažymėjimą, pademonstruoti, kad jį išlaikiau, netgi yra tam tikras trendas, kad būtinai su mechanine pavarų dėže.

Ar pokyčiai vairavimo mokyme vyksta mūsų šalyje, kaip jie vyksta, ar gerai vyksta?

A. Pakėnas: Sunku pasakyti. Visų pirma, stebiu tik tiek, kiek dabar keičiasi „Regitra“. Pokyčiai yra kažkokie, ne visada į gerą pusę, labiau kol kas į blogą, bet grasina, kad gerės, laukiu.

Vyksta dialogas, komunikacija vyksta su vairavimo mokyklomis.

Visos laidos klausykite čia:

