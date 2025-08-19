Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Lietuvoje įregistruota beveik 16 tūkst. automobilių: vardija, kokios markės populiariausios

2025-08-19 14:23 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 14:23

ių metų liepą Lietuvoje pirmą kartą buvo įregistruoti 15 587 naudoti lengvieji automobiliai. „Autotyrimų“ duomenimis, tai vos 0,2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai jų skaičius šalyje siekė 15 563.

Parduodami automobiliai BNS Foto

ių metų liepą Lietuvoje pirmą kartą buvo įregistruoti 15 587 naudoti lengvieji automobiliai. „Autotyrimų" duomenimis, tai vos 0,2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai jų skaičius šalyje siekė 15 563.

0

Skelbiama, kad pastarąjį mėnesį buvo įregistruoti 14 807 asmeniniai automobiliai ir 780 komercinių automobilių. 

Tarp jų daugiausia buvo įregistruota BMW (1 850), „Volkswagen“ (1 771) ir „Audi“ (1 205) markių automobilių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10,3 metų. 

Liepą šalyje taip pat buvo atlikta 19 951 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacija – 6,2 proc. daugiau nei tą patį mėnesį prieš metus (18 783). 

Savininkus dažniausiai keitė „Volkswagen“ (3 027), BMW (2 361) ir „Toyota“ (2 342) markių automobiliai. Vidutinis savininką pakeitusių naudotų automobilių amžius siekė 13,8 metų.

