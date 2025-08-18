Dyzelinis, benzininis, hibridinis ar elektrinis: suskaičiavo, kas pigiau

Kaip rodo Lietuvos energetikos agentūros (LEA) ir atitinkamų institucijų Baltijos šalyse statistika, mažiausiai išlaidų pareikalaudavo kelionės elektromobiliu.
Įsikrovus tokią transporto priemonę namuose, nuvažiuoti 100 kilometrų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vidutiniškai atsiėjo vos 3,03 euro.
Tiesa, tai galioja tik įsikraunant transporto priemonę pigiausiomis valandomis, dažniausiai nakties metu, kai elektros energijos kaina pigiausia.
Keliaujant ilgesnius atstumus, neapsieinama be viešųjų įkrovimo stotelių. Priklausomai nuo stotelės tipo, nuvažiuoti elektromobiliu 100 kilometrų vidutiniškai kainavo nuo 6,2 iki 8,75 euro.
Nuo šiol, kaip akcentuoja Eimantas Balta, „Ignitis ON“ tinklą valdančios „Ignitis“ elektrinio mobilumo departamento vadovas, keliauti galima ne tik tvariai – visose „Ignitis ON“ stotelėse naudojama žalioji elektros energija, bet ir dar pigiau.
„Norėdami paskatinti keliauti elektromobiliais, pritaikėme klientams palankesnes kainas. Nuvykti 100 km, kai įsikraunama „Ignitis ON“ itin greito įkrovimo (HPC, nuo 150 kW) stotelėse – vidutiniškai 7 eurus, greito įkrovimo stotelėse (DC, 45–149 kW) nuvažiuoti tokį pat atstumą atsieina 5,86 euro, o lėto įkrovimo stotelėse (AC, iki 44 kW), Baltijos šalyse nuo rugpjūčio pradžios vidutiniškai kainuoja vos 5,13 euro.
Svarbu, kad įsikrauti transporto priemonę tokiomis kainomis galima bet kuriuo metu – nereikia laukti palankaus paros meto ar akcijų“, – akcentuoja pašnekovas.
Kone dukart pigiau
Pritaikius naujas „Ignitis ON“ kainas, kelionės elektromobiliu reikalauja beveik dukart mažiau išlaidų nei išvykos transporto priemone su vidaus degimo varikliu. LEA ir atitinkamų institucijų Latvijoje bei Estijoje duomenimis, brangiausia buvo keliauti benzinu varoma transporto priemone.
Nuvažiuoti 100 km ja Baltijos šalyse vidutiniškai kainavo net 9,76 euro. Kiek pigiau – 9,55 euro – už tokį pat atstumą vidutiniškai reikėjo susimokėti keliaujant dyzeline transporto priemone.
E. Balta priduria, kad transporto priemonių su vidaus degimo varikliais eksploatacija yra brangesnė, dažniau pastebimi ir įvairūs gedimai.
Elektromobilio naudojimo pranašumas vis dar išlieka labai reikšmingas lyginant su kitomis transporto priemonėmis.
Kelionių elektromobiliu kainos šiuo metu taip pat yra mažesnės nei išsiruošus į kelią su įkraunamais hibridiniais automobiliais (PHEV) vidutiniškai 8,52 EUR/100 km) ir hibridiniais automobiliais su vidaus degimo varikliu ((HEV) vidutiniškai 7,19 EUR/100 km). Netgi, palyginti su suskystintosiomis naftos dujomis varomomis transporto priemonėmis (vidutiniškai 6,1 EUR/100 km).
„Patogumo suteikia ir tai, kad sparčiai daugėja viešai prieinamų įkrovimo prieigų. Viešai prieinamais duomenimis, vien Lietuvoje per 2024 metus jų skaičius išaugo 80,7 proc. punktais. Infrastruktūra sparčiai vystoma ir Latvijoje bei Estijoje.
Baltijos šalyse veikia jau daugiau kaip 1500 „Ignitis ON“ įkrovimo prieigos, iš kurių 1146 – greito įkrovimo. Tad įsikrauti savo transporto priemonę mūsų tinkle ne tik pigu, tvaru, bet ir visada pakeliui“, – teigia „Ignitis ON“ atstovas.
