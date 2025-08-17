140 eurų bauda – vairuotojui, ir keleiviui: įspėja, ko nedaryti

Policija kaskart vykdomų prevencinių priemonių metu sučiumpa ne vieną vairuotoją, kuris sėda prie automobilio vairo išgėręs.
Tokiems asmenims gresia ne tik baudos, bet ir automobilio konfiskavimas.
Tačiau pamiršti nereikėtų ir to, kad už atidarytą alkoholinį butelį automobilyje taip pat gresia net 140 eurų bauda.
Dešimtys asmenų sulaukė baudų
Policijos atstovai su naujienų portalu tv3.lt pasidalijo naujausia informacija, kiek už alkoholio vartojimą, laikymą ir gabenimą atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose (išskyrus transporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos) iš viso buvo paskirta baudų.
Surinkti duomenys atskleidžia, kad per 2025 m. 7 mėnesius buvo pradėtos 38 administracinių nusižengimų teisenos už minėtą nusižengimą.
Tuo metu pernai tokių atvejų policija fiksavo ir baudas paskyrė 46 asmenims.
Štai kada vairuotojas baudžiamas nebus
Jei nustatytą tvarką pažeis tik keleiviai, vairuotojas baudžiamas nebus. Lietuvoje jau anksčiau galiojo šis draudimas, tačiau kodeksas buvo skylėtas, realybėje neveikė: buvo galima nubausti tik vairuotojus ir tik simboline, dešimties eurų bauda.
„Anksčiau buvo galima bausti tik vairuotoją ir vairuotojai dažnai ginčydavo tokį pažeidimą. Sakydami, kad aš nemačiau, negalėjau daryti įtakos, buvau susikoncentravęs į vairavimą“, – kiek anksčiau yra sakęs Policijos departamento atstovas R. Matonis.
Pirmą kartą nusižengus, policija išrašys baudą nuo 40 iki 100 eurų. Dar kartą nusižengus suma didės, bauda sieks nuo 100 iki 140 eurų. Už kodekso pakeitimus vieningai balsavo tiek valdantieji, tiek opozicija.
„Turėkit rankoje tą alų, bet turėkit jį neatidarytą. Jeigu jūs važiuojat iš taško A į tašką B, tai jūs važiuojat tam, kad nuvažiuoti kažkur. Jeigu norit kažką švęsti, tai švęskit ten, bet ne kelyje.
<...> Blaško vairuotoją, vairuotojas psichologiškai yra stresuojamas, nes jis girdi viską, o jeigu jam reikia sekti kelią, jam reikia sekti, kas darosi kelyje, šalia jo, gali iš šono pėstysis, dviratininkas, paspirtukas iššokti“, – anksčiau yra teigęs Seimo narys, socialdemokratas Julius Sabatauskas.
„Tikrai būdavo atvejų kartais, kai tie asmenys gerdami salone įkalbėdavo arba duodavo alkoholio išgerti ir vairuotojui“, – tikino R. Matonis.
Policija žada vadovautis protingumo principu, kiekvieną atvejį vertins individualiai. Jeigu blaivus žmogus norės vežtis prasuktą, nugertą degtinės butelį, pareigūnai jo tikrai nebaus.
Policija rengia reidus
Vairuotojams taip pat policijos atstovai primena, kad rugpjūčio 29–31 d. bus vykdoma dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė (ar asmenys, tarp jų ir nepilnamečiai, maisto kurjeriai, besinaudojantys šiomis transporto priemonėmis, laikosi Kelių eismo taisyklių VIII skyriaus „Reikalavimai dviračių vairuotojams“, VIII(1) skyriaus „Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai“ nuostatų).
Rugpjūčio 20–22 d. bus vykdoma vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.
Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai, atsižvelgę į prižiūrimos teritorijos eismo įvykių, taip pat eismo dalyvių daromų pažeidimų specifiką, gali organizuoti ir kitas papildomas priemones.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!