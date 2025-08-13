Vilniaus centre pradedama Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija, įvedami eismo ribojimai

Kaip nurodo Vilniaus miesto savivaldybė, gatvės naujinimo darbai bus vykdomi keliais etapais, o jų metu bus įvedami eismo ribojimai. Vienas jų – laikinas vienpusis eismas J. Basanavičiaus gatve nuo Mindaugo iki Pylimo gatvės.
Iki rugpjūčio pabaigos Pylimo gatve nuo stoties važiuojantis transportas sankryžoje galės važiuoti tik tiesiai (toliau Pylimo g.) arba į dešinę (į Trakų g.). Vairuotojams, norintiems važiuoti link Savanorių prospekto ar įvažiuoti į J. Basanavičiaus gatvę, rekomenduojama rinktis apylanką per Naugarduko ir Algirdo gatves.
J. Basanavičiaus gatvės ruožo rekonstrukcijos metu bus įrengtas naujas lietaus nuotekų tinklas, paklotos naujos važiuojamosios dalies ir šaligatvių dangos, atnaujinti apšvietimo tinklai. Važiuojamoji dalis bus išklota juodos spalvos tašyto bazalto trinkelėmis, o šaligatviai – pilkos spalvos granitinėmis plytelėmis.
Šioje atkarpoje taip pat bus įrengtos šešios automobilių stovėjimo vietos – iki šiol jų nebuvo nė vienos.
Dėl darbų J. Basanavičiaus gatvėje laikinai keičiasi 6 ir 12 maršrutų troleibsų maršrutai. Važiuodami link Žirmūnų, jie judės įprasta trasa, tačiau link Žemųjų Panerių – važiuos apylanka Pamėnkalnio ir Tauro gatvėmis. Važiuodami pakeista trasa, šių maršrutų troleibusai link Žemųjų Panerių nestos įprastoje Islandijos ir Reformatų stotelėse, bet papildomai stos Islandijos stotelėje, kuri yra Pamėkalnio gatvėje.
21 maršruto autobusai link centro važiuos įprasta trasa, o link Lazdynėlių – apylanka. Nuo Pamėnkalnio gatvės autobusai važiuos Pylimo, Gėlių, Sodų, V. Šopeno, Kauno, Švitrigailos gatvėmis, tuomet suks į Savanorių prospektą ir tęs maršrutą įprasta trasa.
Dėl šio pokyčio 21 maršruto autobusai nestos Algirdo stotelėje, bet papildomai sustos visose apylankos trasoje esančiose stotelėse: MO muziejus, Vingriai, Gėlių, Aguonų, Vienaragių ir T. Ševčenkos.
Link centro važiuojantys N8 maršruto, o nuo centro N2 ir N9 maršrutų autobusai važiuos apylanka per Naugarduko gatvę. Dėl to šių maršrutų autobusai nestos Algirdo, MO muziejaus (link Islandijos g.) ir T. Ševčenkos (link Grigiškių) stotelėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!