NATO karinio komiteto pirmininkas: Aljanso buvimas Baltijos šalyse – aiškus solidarumo ženklas

Jis pabrėžė, kad į bet kokią grėsmę NATO oro, sausumos ar jūrų erdvei bus reaguojama ryžtingai ir proporcingai. G. Cavo-Dragone teigė, kad NATO pasirengimas turi nekelti abejonių.
NATO karinio komiteto pirmininkas pažymėjo, kad NATO nenori konfrontacijos, tačiau nedvejodama imsis veiksmų, jei to prireiks kolektyvinei gynybai užtikrinti. Admirolas pabrėžė sąjungininkų greitį perimant NATO oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius ir dronus.
Jis pažymėjo, kad NATO Rytų centras įsteigtas siekiant sustiprinti pajėgumus reaguoti į tokius pažeidimus. Tai nauja valdymo struktūra, koordinuojanti oro, sausumos ir jūrų pajėgas rytiniame flange. Centras yra platesnės operacijos „Rytų sargybinis“, kuri sustiprins Aljanso gebėjimą veiksmingiau ir greičiau reaguoti į karines, hibridines ir kibernetines grėsmes, dalis.
NATO karinio komiteto pirmininkas taip pat gyrė Ukrainos karių ir Ukrainos visuomenės profesionalumą bei atsidavimą ir pabrėžė, kad Ukrainos kova yra NATO kova.
„Kartu su jais (ukrainiečiais) mokomės pamokų, kurios padeda sąjungininkams stiprinti atgrasymą ir skubiai investuoti į gynybą – pradedant naujomis technologijomis, ginklais ir jutikliais“, – sakė G. Cavo-Dragone.
Jis teigė, kad pirmieji NATO viršūnių susitikimo Hagoje sprendimo iki 2035 metų gynybai skirti 5 proc. BVP rezultatai jau matomi, o NATO sąjungininkės stiprina savo pozicijas, kad galėtų geriau atgrasyti ir apsisaugoti nuo dabartinių ir būsimų grėsmių.
Jis pabrėžė, kad reikia plėsti transatlantinį gynybos pramonės bendradarbiavimą, apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą ir stiprinti kibernetinį saugumą. Admirolas pažymėjo, kad kibernetinės atakos, įskaitant atakas prieš oro uostus, vyksta nuolat.
Jis taip pat teigė, kad vien karinių pajėgumų nepakanka – būtina stiprinti civilinį pasirengimą ir visuomenės gebėjimą kolektyviai reaguoti į krizes ir sukrėtimus. Pasak admirolo, NATO tai apibrėžia kaip „visą visuomenę apimantį požiūrį į saugumą“, grindžiamą bendra gynybos kultūra.
Šeštadienį Rygoje baigėsi NATO karinio komiteto – aukščiausios Aljanso karinės institucijos – konferencija. Posėdyje, kuriam pirmininkavo G. Cavo-Dragone, taip pat dalyvavo vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas (SACEUR) generolas Alexusas Grynkewichas ir vyriausiasis sąjungininkų pajėgų pertvarkos vadas (SACT) admirolas Pierre'as Vandier.
Karinis komitetas yra aukščiausias NATO karinis organas, atstovaujantis visų 32 šalių narių ginkluotųjų pajėgų vadams. Pagrindinė jo užduotis – teikti Šiaurės Atlanto Tarybai vieningus ir profesionalius karinius patarimus, kaip geriausiai reaguoti į šiandienos saugumo iššūkius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!