Provokacija ar atsitiktinumas? NATO ginčijasi dėl Rusijos pažeistos Estijos oro erdvės

Pasak „Bild“, Rytų ir Šiaurės Europos šalys mano, kad incidentas su Rusijos kariniais lėktuvais buvo tyčinė provokacija.
Tuo pat metu Vokietija bei kitos Pietų ir Vakarų Europos valstybės, anot leidinio, neatmeta galimybės, kad pažeidimas įvyko atsitiktinai.
„Vienas aukšto rango Vokietijos pareigūnas paaiškino, kad trys MiG-31 pilotai galėjo keliais kilometrais „prašauti“ siaurą tarptautinės oro erdvės koridorių tarp Suomijos ir Estijos“, – rašo „Bild“.
Pasak leidinio, tokio dviprasmiško vertinimo priežastis yra ta, kad NATO analitikai kol kas negali atmesti tikimybės, jog Rusijos lėktuvai į Estijos oro erdvę įskrido netyčia.
Europa perspėjo Rusiją apie pasirengimą imtis priemonių
Anksčiau agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad Europos diplomatai perspėjo Rusiją apie pasirengimą imtis ryžtingų priemonių, jei pažeidimai kartosis, ir pabrėžė, kad incidentas prieš Estiją buvo tyčinis.
Agentūros duomenimis, Rusijos atstovas Europos diplomatams pareiškė, kad pastarieji oro erdvės pažeidimai Europoje „buvo atsakas į Ukrainos atakas Kryme“, kurios, esą, „nebūtų buvusios įmanomos be NATO paramos“.
Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė palaikantis Donaldo Trumpo poziciją dėl būtinybės numušti Rusijos lėktuvus, pažeidžiančius Aljanso oro erdvę.
