Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Provokacija ar atsitiktinumas? NATO ginčijasi dėl Rusijos pažeistos Estijos oro erdvės

2025-09-26 18:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 18:26

Praėjus savaitei po to, kai trys Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę, NATO šalys nesutaria – vieni tai vadina tyčine Maskvos provokacija, kiti neatmeta, kad incidentas galėjo būti atsitiktinis.

Provokacija ar atsitiktinumas? NATO ginčijasi dėl Rusijos pažeistos Estijos oro erdvės (nuotr. SCANPIX)

Praėjus savaitei po to, kai trys Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę, NATO šalys nesutaria – vieni tai vadina tyčine Maskvos provokacija, kiti neatmeta, kad incidentas galėjo būti atsitiktinis.

REKLAMA
2

Pasak „Bild“, Rytų ir Šiaurės Europos šalys mano, kad incidentas su Rusijos kariniais lėktuvais buvo tyčinė provokacija.

Tuo pat metu Vokietija bei kitos Pietų ir Vakarų Europos valstybės, anot leidinio, neatmeta galimybės, kad pažeidimas įvyko atsitiktinai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vienas aukšto rango Vokietijos pareigūnas paaiškino, kad trys MiG-31 pilotai galėjo keliais kilometrais „prašauti“ siaurą tarptautinės oro erdvės koridorių tarp Suomijos ir Estijos“, – rašo „Bild“.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak leidinio, tokio dviprasmiško vertinimo priežastis yra ta, kad NATO analitikai kol kas negali atmesti tikimybės, jog Rusijos lėktuvai į Estijos oro erdvę įskrido netyčia.

REKLAMA

Europa perspėjo Rusiją apie pasirengimą imtis priemonių

Anksčiau agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad Europos diplomatai perspėjo Rusiją apie pasirengimą imtis ryžtingų priemonių, jei pažeidimai kartosis, ir pabrėžė, kad incidentas prieš Estiją buvo tyčinis.

Agentūros duomenimis, Rusijos atstovas Europos diplomatams pareiškė, kad pastarieji oro erdvės pažeidimai Europoje „buvo atsakas į Ukrainos atakas Kryme“, kurios, esą, „nebūtų buvusios įmanomos be NATO paramos“.

Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė palaikantis Donaldo Trumpo poziciją dėl būtinybės numušti Rusijos lėktuvus, pažeidžiančius Aljanso oro erdvę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas, Viktoras Orbanas
Trumpas paragino nesmerkti Vengrijos ir Slovakijos dėl naftos pirkimo iš Rusijos (7)
Incidentas virš Baltijos jūros: NATO naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų (nuotr. SCANPIX)
Incidentas virš Baltijos jūros: NATO naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų (26)
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
Rutte sukritikavo Lavrovą: „Atrodo, užsienio reikalų ministru jis yra nuo Kristaus gimimo“ (8)
Maskvos perspėjimas Vakarams: už numuštą lėktuvą – karas (nuotr. SCANPIX)
Maskvos perspėjimas Vakarams: už numuštą lėktuvą – karas (144)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų