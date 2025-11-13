 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Blogiausias scenarijus: Evanso trauma – itin rimta

2025-11-13 00:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-13 00:17

Keenanui Evansui rungtynėse su Kauno „Žalgiriu" plyšo Achilo sausgyslė, pranešė Pirėjo „Olympiakos" klubas.

Keenanas Evansas (Olympiakos nuotr.)

Keenanui Evansui rungtynėse su Kauno „Žalgiriu“ plyšo Achilo sausgyslė, pranešė Pirėjo „Olympiakos“ klubas.

0

Tik kiek daugiau nei minutę sužaidęs amerikietis krito ant parketo pirmajame susitikimo Taikos ir draugystės arenoje kėlinyje.  Amerikietis atsidūrė ant parketo susiėmęs už kairiosios kojos ir palikdamas aikštelę kartojo „negali būti, negali būti, kodėl man“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Georgios Bartzokas po mačo nerimavo, kad trauma atrodo rimta.

Amerikietis iškart buvo išgabentas į ligoninę, jam atlikti tyrimai parodė kairės kojos Achilo sausgyslės plyšimą.

Į Eurolygos kovas trečiadienio vakarą K. Evansas grįžo po 580 dienų pertraukos.

2023-ųjų pradžioje K. Evansui buvo plyšusi dešinės kojos Achilo sausgyslė, 2024-ųjų gegužę gynėjas patyrė sunkią kelio girnelės traumą.

Jau dabar aišku, kad ir šis sezonas jam – baigtas.

 

