Blogiausias scenarijus: Evanso trauma – itin rimta

Tik kiek daugiau nei minutę sužaidęs amerikietis krito ant parketo pirmajame susitikimo Taikos ir draugystės arenoje kėlinyje. Amerikietis atsidūrė ant parketo susiėmęs už kairiosios kojos ir palikdamas aikštelę kartojo „negali būti, negali būti, kodėl man“.
Georgios Bartzokas po mačo nerimavo, kad trauma atrodo rimta.
Amerikietis iškart buvo išgabentas į ligoninę, jam atlikti tyrimai parodė kairės kojos Achilo sausgyslės plyšimą.
Į Eurolygos kovas trečiadienio vakarą K. Evansas grįžo po 580 dienų pertraukos.
2023-ųjų pradžioje K. Evansui buvo plyšusi dešinės kojos Achilo sausgyslė, 2024-ųjų gegužę gynėjas patyrė sunkią kelio girnelės traumą.
Jau dabar aišku, kad ir šis sezonas jam – baigtas.
