Smūgis Pirėjuje: „Žalgirio“ pergalių serija nutrūko prieš „Olympiakos“

Iki šio mačo „Žalgiris“ Eurolygoje fiksavo ketverių iš eilės laimėtų rungtynių seriją ir rikiavosi pirmojoje vietoje. Vis dėlto dabar vienvaldžiu lentelės lyderiu tapo Tel Avivo „Hapoel“.
„Olympiakos“ komandai tai buvo trečia pergalė paeiliui.
Šiose rungtynėse ant Eurolygos parketo po 580 dienų grįžo buvęs žalgirietis Keenanas Evansas, tačiau vos po dviejų žaidimo minučių jis vėl patyrė traumą ir iškeliavo į rūbinę.
Rungtynių likimas išsisprendė anksti – dar pirmajame kėlinyje „Oly“ spurtavo 15:0, nurūko į priekį ir žalgiriečių nė karto prie savęs taip ir neprisileido.
Ši Eurolygos savaitė – dviguba. Antrąsias rungtynes „Žalgiris“ penktadienį žais Dubajuje, susitikimą tiesiogiai galėsite žiūrėti per TV3 ir portale tv3.lt.
Kauniečiai pataikė 6 tritaškius iš 33 (18 proc.), OLY – 7 iš 22 (32 proc.).
„Olympiacos“: Tyleris Dorsey 30, Nikola Milutinovas 16 (8 atk. kam.), Aleksandras Vezenkovas 14 (8 atk. kam.), Thomasas Walkupas 9, Donta Hallas 8 (9 atk. kam.)
„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 15, Mosesas Wrightas 13 (10 atk. kam.), Deividas Sirvydis 12, Dustinas Sleva 8, Edgaras Ulanovas ir Ąžuolas Tubelis – po 6.
Rungtynių eiga.
Nors po Igno Brazdeikio ir Edgaro Ulanovo pelnytų taškų „Žalgiris“ pirmavo 6:4, netrukus Tyleris Dorsey rezultatą persvėrė tritaškiu, pelnė dar du taškus, taiklus buvo ir Thomasas Walkupas – 11:6. Pirėjo komanda vis labiau tolo, kadangi rengė spurtą net 15:0, po kurio pirmavo 26:9. Mosesas Wrightas baudomis nutraukė „Žalgirio“ taškų badą (11:26), po pirmojo ketvirčio „Žalgiris“ atsiliko 14:28.
Donta Hallas ir Aleksandras Vezenkovas augino „Olympiacos“ pranašumą vėl (36:14), kol jis pasiekė 20 taškų atžymą. Sylvainas Francisco bei Mosesas Wrightas timptelėjo į priekį žalgiriečius (27:38), bet Sabenas Lee ir siautęs T.Dorsey neleido OLY arčiau prisileisti varžovų – 45:29. Dvi atakas realizavo Ąžuolas Tubelis (33:45), bet po dviejų kėlinio Kauno ekipa atsiliko 36:50.
„Olympiacos“ išlaikė kontrolę savo rankose (56:36), o geresnės M.Wrighto artkarpos menkai ką keitė, kai atsakė turėjo Nikola Milutinovas – 67:42. „Žalgiris“ toliau buvo triuškinamas (51:71), o po trijų kėlinių atsiliko 53:74.
Paskutinis ketvirtis nebekeitė nieko, nes intrigos „Žalgiriui“ atgaivinti nepavyko.
