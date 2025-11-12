Apmaudžiau nesugalvosi: po 580 dienų grįžęs Evansas vėl patyrė traumą

Pirmas rungtynes po traumos K. Evansas sužaidė savaitgalį Graikijos lygoje – be krepšinio jis praleido net 533 dienas.
Ovacijomis ir šūksniais amerikietis buvo sutiktas Taikos ir Draugystės sporto rūmuose trečiadienį – tai buvo jo sugrįžimas į Eurolygos kovas po 580 dienų.
Į aikštę gynėjas žengė susitikimo su „Žalgiriu“ pirmojo kėlinio pabaigoje, bet nesužaidęs nė dviejų minučių sėdo ant parketo. Nuo jo pakilęs, su komandos draugų pagalba K. Evansas patraukė link rūbinės.
Žaidėjas iš nusivylimo skėsčiojo rankomis ir, atrodo, negalėjo patikėti tuo, kas ką tik nutiko.
Per 2 ant parketo praleistas minutes žaidėjas nepasižymėjo niekuo.
