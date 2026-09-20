Gali pasibelsti ir į jūsų namų duris: rengs patikrinimus, štai kada grės ir 70 eurų bauda

Artėjant šildymo sezonui, gelbėtojai žada ir toliau vykdyti prevencines priemones – apsilankymus gyventojų namuose, siekiant užtikrinti, kad dūmų detektoriai namuose būtų įrengti.
Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Aurelija Maslauskienė.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas vykdo patikrinimus individualiuose namuose, ar gyventojai tinkamai įsirengę dūmų detektorius ir ar apskritai juos turi. Kokia šiandien situacija? Ar vis dar yra nemažai gyventojų, kurie dūmų detektorių tiesiog neįsirengę?
A. Maslauskienė. Apie dūmų detektorius būtų galima kalbėti labai ilgai, bet norėčiau į klausimą atsakyti šiek tiek iš toliau. Lietuvoje jie privalomi nuo 2018 metų gegužės, tai yra beveik dešimtmetis. Dūmų detektorių kelias į gyventojų namus iš tikrųjų buvo sudėtingas.
Sudėtingas jis buvo ir mūsų pareigūnams, nes jie turėjo dėti maksimalias pastangas, kad įtikintų gyventojus. Buvo vykdomi beprotiškai intensyvūs apsilankymai gyventojų būstuose, net ir po darbo valandų.
Tas pačias prevencines priemones taikome ir šiemet, jas nepertraukiamai taikėme ir ankstesniais metais, nes tiesioginis kontaktas su gyventojais šiandien turbūt yra efektyviausia priemonė.
Noriu dar pabrėžti, kad dažnai šiek tiek neteisingai suprantama dūmų detektoriaus misija ar tikslas. Gyventojai dažnai tai susieja su gaisro priežastimis ir sako, pavyzdžiui: „Aš nerūkau namuose, todėl man detektoriaus nereikia.“
Norime pabrėžti, kad dūmų detektorius gaisro priežasčių nepanaikina ir šių problemų neišsprendžia. Tačiau tai yra turbūt vienintelė ir pigiausia priemonė, padedanti gyventojams gaisro atveju saugiai palikti patalpas ir laiku pastebėti gaisrą.
Šių dineų mūsų turimais duomenimis, Lietuvoje veikiančius dūmų detektorius turi apie 60 proc. gyventojų. Statistika, aišku, gali būti nelabai tiksli, bet labai norime tikėti, kad tie 60 proc. juos turi. Visi kiti turbūt yra ta žmonių kategorija, kuri netiki, delsia. Čia jau kalbame apie kompleksinius dalykus – psichologiją, mentalitetą, kartais socialinių įgūdžių stoką ir panašiai.
Kaip ir minėjote, mūsų tarnyba, ypač artėjant šaltajam metų laikotarpiui, pasitelkia visas įmanomas priemones, socialinius partnerius ir vietos savivaldą, kad pasiektume kritinius būstus, kuriuose gaisro rizika yra didžiausia, galėtume juos identifikuoti ir padėti žmogui išspręsti problemas. Jeigu ne savo jėgomis, tai bent jau nukreipti žmogų į kitas įstaigas, kurios galėtų jam pagelbėti.
Kaip suprantu, tos akcijos ir patikrinimai bus vykdomi ir toliau?
A. Maslauskienė. Tikrai taip.
Dar norėjau pasitikslinti – pasitaiko asmenų, kurie dūmų detektorius įrengia netinkamose vietose, galbūt nenorėdami pakenkti namų dizainui. Netgi sakoma, kad jie ne visai gražiai atrodo. Tačiau, vadovaujantis taisyklėmis, kur juos tikslingiausia įrengti ir laikyti?
A. Maslauskienė. Minimalus reikalavimas būste – turėti bent vieną dūmų detektorių. Jeigu būstas yra daugiau nei vieno aukšto, pavyzdžiui, individualus namas, tada kiekviename aukšte įrengiame po vieną detektorių.
Patariame juos įrengti miegamuosiuose, bendrose erdvėse, kuriose praleidžiame daugiau laiko, arba net ten, kur yra daugiau elektros prietaisų. Reikėtų vengti virtuvės ar kitų patalpų, kuriose išsiskiria garai, nes dūmų detektoriai yra labai jautrūs – tokia jų paskirtis.
Gyventojus kartais erzina, kad jie suveikia be reikalo, bet dažniausiai, kaip ir užsiminėte, tiesiog būna netinkamai parinkta vieta. Įrengus detektorių toliau nuo virtuvės, jis tikrai turėtų atitikti reikalavimus ir puikiausiai veikti.
Tačiau vien turėti jo nepakanka, reikia nepamiršti priežiūros. Reikėtų retkarčiais nuvalyti dulkes ir paspausti testo mygtuką, įsitikinti, ar baterija veikia. Dažniausiai pigiausias detektoriaus variantas turi bateriją, kuri veikia metus. Jeigu žmonės turi galimybių, dabar yra įvairių technologijų – galima turėti detektorių, veikiantį 10 metų ar net ilgiau. Tai priklauso tik nuo noro ir galimybių.
Gali grėsti ir bauda
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departmento atstovai primena, kad gyvenamajame būste (kiekviename aukšte) turi būti įrengtas bent vienas autonominis dūmų detektorius. Tai yra minimalus reikalavimas, tačiau dūmų plitimą riboja įvairios pastato konstrukcijos (sienos, durys, perdangos ir kt.). Rekomenduojama šiuos prietaisus įrengti kiekvienoje patalpoje, kurioje žmonės miega ir koridoriuose arba bendrose erdvėse prieš miegamuosius. Nepatariama jų įrengti virtuvėje, ar tose vietose, kur gali išsiskirti garai.
Įrengiant autonominius dūmų detektorius būtina vadovautis gamintojo instrukcija. Kadangi karšti dūmai kyla į viršų ir kaupiasi palubėje, šie prietaisai turėtų būti montuojami ant lubų. Tik tais atvejais, kai nėra galimybės jų įrengti ant lubų, autonominiai dūmų detektoriai gali būti įrengiami ant patalpos sienos, kuo arčiau lubų.
Parenkant detektoriaus tvirtinimo vietą, būtina prisiminti, kad kartais teks pakeisti elementus, patikrinti jo veikimą, todėl rekomenduojama juos įrengti lengvai prieinamose vietose.
Kad autonominiai dūmų detektoriai patikimai veiktų, svarbu periodiškai patikrinti jų veikimą paspaudžiant testavimo mygtuką. Jeigu šie prietaisai yra su keičiamais maitinimo elementais, juos reikėtų keisti kasmet. Dulkės ir nešvarumai mažina jo jautrumą, todėl reikėtų neužmiršti nuvalyti dulkių.
Renkantis autonominį dūmų signalizatorių, reikėtų atkreipti dėmesį, kad jis būtų sertifikuotas pagal Europos standartą EN 14604:2005/AC:2008 ir paženklintas CE ženklu. Tai užtikrins, kad įsigijote kokybišką įrenginį. Detektoriai gali būti su keičiamais maitinimo elementais, arba su integruota baterija, kurios nereikia keisti visą prietaiso tarnavimo laikotarpį (apie 10 metų). Detektoriai su keičiamais maitinimo elementais yra pigesni, tačiau reikalauja daugiau priežiūros (kasmet būtina keisti maitinimo elementus). Tad dūmų detektorius galite rinktis pagal savo poreikius ir galimybes.
Už dūmų detektoriaus neturėjimą pirmąjį kartą įprastai skiriamas žodinis arba rašytinis įspėjimas, vėliau gali grėsti ir bauda iki 70 eurų.
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