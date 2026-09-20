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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tėvai nesirūpino vaikais, o senatvėje prašo jų išlaikymo: Seime siūloma keisti tvarką

2026-09-20 10:12 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-20 10:12
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Seimas svarstys Civilinio kodekso (CK) pataisas, siūlančias išplėsti aplinkybes, kada tėvai negalėtų prisiteisti išlaikymo iš savo pilnamečių vaikų. 

Šeima (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Seimas svarstys Civilinio kodekso (CK) pataisas, siūlančias išplėsti aplinkybes, kada tėvai negalėtų prisiteisti išlaikymo iš savo pilnamečių vaikų. 

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Jas parlamentui pateikęs Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius siekia apsaugoti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, kurie patys šiurkščiai pažeidė pareigas iki pilnametystės išlaikyti savo atžalas.

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Pagal projektą, tėvai prarastų teisę sulaukę senatvės gauti išlaikymą iš savo vaikų, jeigu jie: vengė atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams ir sistemingai nevykdė pareigos materialiai juos išlaikyti; naudojo smurtą prieš vaiką arba kitą šeimos narį, kuris tiesiogiai susijęs su vaiko gerove, įskaitant fizinį, psichologinį ar seksualinį smurtą; pažeidė vaiko interesus, dėl ko buvo išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis ar kitas oficialus apsaugos priemonių sprendimas. 

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Taip pat siūloma numatyti ir tokius atvejus, kai tėvai apleido vaiką ir juo nesirūpino dėl savo kaltės, piktnaudžiavo alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, jiems buvo laikinai ar neterminuotai apribota tėvų valdžia. Išimtimi siūloma laikyti tokius atvejus, kai nustačius vaiko laikinąją globą, tėvai dėjo pastangas pakeisti savo elgesį ir vaikai buvo grąžinti į šeimą.

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„Nagrinėdamas piktybiškai alimentų nemokančių tėvų temą, pastebėjau CK nuostatą, pagal kurią tėvai gali nesirūpinti vaikais, nemokėti išlaikymo ir kitus blogus dalykus daryti, bet teoriškai jie turi galimybę senatvėje prisiteisti iš savo vaikų išlaikymą. Man atrodo, kad tai yra visiškai neteisinga, ir, manau, mes bent iš dalies atstatytume teisingumą, nustatydami, kad savo vaikais nesirūpinę asmenys, senatvėje, deja, neturėtų galimybės iš jų reikalauti to, ko patys nedarė visą gyvenimą“, – pristatydamas Seimui CK pataisas praėjusį antradienį sakė D. Razmislevičius. 

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Tačiau Mišrios Seimo narių grupės seniūno pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas nebuvo toks kategoriškas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad esame katalikiška šalis. 

„Negi sunku būtų atleisti tėvams, kurie labai netinkamai elgėsi? Jeigu tave įžeidė, jeigu tau padarė kažkas kažką blogo, tai nereiškia, kad ir tu tokio pat lygmens turi būti. (...) Bet esu susidūręs su žmonių pasakojimais, kai tėvai, pavyzdžiui, naktį mažamečius vaikus į lauką žiemą siųsdavo. Yra daug tokių atvejų, kurie nėra oficialiai įtvirtinti, bet tokie gyvenimai vyksta...“, – sakė už iniciatyvą balsavęs V. Šeršniovas.

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Skeptiškai projektą įvertinęs Seimo narys liberalas Vitalijus Gailius pastebėjo, kad vadovaujantis galiojančiomis normomis, teismai ir dabar spręsdavo šią problemą.

„Gyvenimas yra visoks, o tarp išvardintų sąlygų nėra sąlygos, kad tėvas pabėgo auštant. Todėl būsiu prieš“, – teigė V. Gailius. 

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D. Razmislevičiaus inicijuotos CK pataisos sulaukė Seimo palaikymo pateikimo stadijoje (už–61, prieš–1, susilaikė 27). Gruodžio 15 d. šį klausimą vėl planuojama svarstyti Seimo salėje. Prieš tai jį turės apsvarstyti parlamento Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetai.

Šiuo metu galiojančiame CK nustatyta, kad pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalingus tėvus bei jais rūpintis. Išlaikymas mokamas vaikų ir tėvų tarpusavio susitarimu arba pagal tėvų ieškinį teismo sprendimu priteisus išlaikymą iš vaikų. 

Teismas gali atleisti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, jeigu nustato, kad tėvai vengė atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams. Civiliniame kodekse taip pat išskirta aplinkybė, kada tėvai neturi teisės į išlaikymą – jeigu vaikai buvo atskirti nuo savo tėvų nuolatinai dėl pačių tėvų kaltės.

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Karti patirtis
Karti patirtis
2026-09-20 12:09
Reikia išvis panaikinti šią nuostatą išlaikyti savo tėvus. Gerus tėvus vaikai ir taip išlaiko. Ten kur alkoholis - vaikai visada kenčia. O teisme to neįrodysi.
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