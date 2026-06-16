Jadvyga Bieliavska
Tėvai nesirūpino vaikais, o senatvėje prašo jų išlaikymo: Seime siūloma keisti tvarką
Seimas svarstys Civilinio kodekso (CK) pataisas, siūlančias išplėsti aplinkybes, kada tėvai negalėtų prisiteisti išlaikymo iš savo pilnamečių vaikų. Jas parlamentui pateikęs Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius siekia apsaugoti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, kurie patys šiurkščiai pažeidė pareigas iki pilnametystės išlaikyti savo atžalas.
(6)Aktualijos 2026-09-20
Vėsaitė siūlys keisti tabako gaminių imitacijų gamybos tvarką
Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto vicepirmininkė socialdemokratė Birutė Vėsaitė ketvirtadienį ketina pateikti parlamentui Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, siūlančias panaikinti draudimą Lietuvoje gaminti prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius.
Seimas svarstys, ar kriminalizuoti asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimą
Seimas svarstys Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, siūlančias už asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą, numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Antradienį parlamentarai po pateikimo pritarė tokiai Seimo nario socialdemokrato Darius Razmislevičiaus iniciatyvai. BK pataisas, siūlančias kriminalizuoti asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimą, palaikė 67 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 41 susilaikė.
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Už alimentų nemokėjimą – grotos: „Turėsime gal apie 1 tūkst. naujų kalinių. Ar jie sutilps?
Seimas imasi svarstyti Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams, paliekant tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Šią Seimo nario socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus iniciatyvą antradienį po pateikimo palaikė 68 parlamentarai, 14 buvo prieš, 23 susilaikė.
2026-09-15
Seimas nepritarė siūlymui didinti baudas už per šventes neiškeltą valstybės vėliavą
Seimas nepritarė konservatoriaus Audroniaus Ažubalio siūlymui dešimteriopai padidinti baudas už vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimą. Antradienį už tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas po pateikimo balsavo 44 Seimo nariai, prieš buvo 8, susilaikė 55. Nors projektas nesulaukė palaikymo pateikimo stadijoje, jis nebuvo galutinai atmestas, o grąžintas iniciatoriui tobulinti.
Aktualijos 2026-09-15
Juozas Olekas siūlo leisti teisėjams užimti pareigas iki 70 metų
Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo 5 metams – nuo 65 iki 70 metų – pratęsti galimybę teisėjams užimti šias pareigas. Siekiant išlaikyti darbe didelę profesinę patirtį turinčius teisėjus, jis įregistravo tai numatančias Teismų įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, teisėjo įgaliojimai baigtųsi, kai teisėjui sukaktų 70 metų arba pasibaigtų terminuoto paskyrimo laikas.
2026-09-12
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Siūlo kompiuteriniuose žaidimuose uždrausti atsitiktinio turinio pirkimus nepilnamečiams
Opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų sąjungos (TS-LKD) frakcijos nariai Mindaugas Lingė ir Daiva Ulbinaitė siūlo kompiuteriniuose žaidimuose uždrausti atsitiktinio turinio pirkimus nepilnamečiams bei įpareigoti jų pardavėjus patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Jie įregistravo tai numatančias Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas. Jomis siūloma įtvirtinti mokamo atsitiktinio atlygio mechanizmo (angl.
Rusakalbėse ugdymo įstaigose siūloma įvesti mokymąsi lietuviškai
Siekiant stiprinti Lietuvoje gyvenančių užsieniečių ir tautinėms mažumoms priklausančių mokinių kalbinę ir kultūrinę integraciją į šalies gyvenimą, siūloma didinti valstybinės lietuvių kalbos mokymo apimtį darželiuose ir mokyklose. Trečiadienį spaudos konferencijoje Seime tai numatančias Švietimo įstatymo pataisas pristatė opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas.
Aktualijos 2026-09-09
Darbuotojams siūlo mokėti 13-ąjį atlyginimą: štai kiek pinigų išmokėtų
Siekiant stiprinti darbuotojų motyvaciją ir lojalumą, vieną kartą per metus siūloma mokėti jiems metinę skatinamąją premiją, vadinamąjį 13-ąjį atlyginimą. Tai numatančias Darbo kodekso pataisas įregistravo Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys Karolis Neimantas kartu su kitais parlamentarais.
2026-09-08
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Įvertino Anušausko siūlomus saugiklius valstybės tarnyboje: prieštarauja Konstitucijai
Seimo teisininkų nuomone, parlamentaro Arvydo Anušausko siūlymas įtvirtinti naujus saugiklius valstybės tarnyboje nuo politinio protekcionizmo, pavyzdžiui, dėl darbo stažo, galimai prieštarauja Konstitucijai. Tokią išvadą pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, įvertinęs Valstybės tarnybos įstatymo pataisas.
Aktualijos 2026-09-07
Vyriausybė nesutinka su siūlymu automobilio pirkimo kainai priskirti jo registracijos, remonto išlaidas
Dėl neatitikimo teisėkūros tikslingumo ir sistemiškumo principams Vyriausybė nepritaria Seime pradėtoms svarstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisoms, siūlančioms automobilio pirkimo kainai priskirti jo naudojimui būtinas registracijos, muitų, remonto išlaidas.
Vyriausybė nesutinka su mokestinių lengvatų taikymu dvarams
Vyriausybė nepritaria Seimo nario liberalo Simono Kairio inicijuotoms įstatymo pataisoms, siūlančioms atleisti dvarus nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
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Seimas svarstys naują siūlymą dėl KGB archyvų atvėrimo
Atsižvelgdamas į Seimo Teisės departamento pastabas, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo patobulintas Dokumentų ir archyvų įstatymo pataisas, siūlančias įtvirtinti dalinį KGB archyvų prieinamumą. Opozicinės Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys siūlo nustatyti aiškią taisyklę: jeigu saugotina tik dalis dokumento – ribojama tik ta dalis, visa kita turi būti prieinama.
Aktualijos 2026-09-05
Vyriausybė mano, kad reprodukcinei sveikatai skirtas įstatymo projektas dubliuoja esamą reguliavimą
Vyriausybė pritaria siekiui sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritaria Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame Reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą.
Aktualijos 2026-09-05
Oficialu: keičiasi pensijų išmokėjimo tvarka
Antradienį įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimtos Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisiančios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Parlamentarai, tiksliau reglamentuodami pensijų skyrimo tvarką, išsprendė praktikoje pasitaikančią situaciją, kai dėl senatvės pensijos skyrimo žmogus kreipėsi pavėluotai, t. y. praėjus daugiau kaip 12 mėnesių nuo teisės į pensiją atsiradimo.
Redakcija rekomenduoja 2026-09-01
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Tomilinas apie naujas taisykles platformų darbuotojams: „Nebus lengva“
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) teikiant Vyriausybei įstatymų pataisas, kuriomis siekiama į Lietuvos teisę perkelti Europos Sąjungos (ES) Platformų direktyvos nuostatas, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas sako, kad tai nebus lengva užduotis, pasidarbuoti turės ir Trišalė taryba. „Manyčiau, kad perkelti Platformų direktyvą nebus lengvas uždavinys.
Siūlys uždrausti laikyti ir naudoti galūnes suspaudžiančius spąstus
Daugėjant atvejų, kai į galūnes suspaudžiančius spąstus patenka naminiai gyvūnai, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlys Seimui uždrausti juos laikyti, gaminti, pirkti, parduoti, naudoti ir padidinti atsakomybę už tokių įrankių turėjimą. Tai numatančias Medžioklės įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas jis ketina pateikti Seimui rudens sesijoje.
Aktualijos 2026-07-25
Vyriausybė nepritaria siūlymui keisti automobilio išlaidų kompensacijos skyrimo tvarką asmenims su negalia
Vyriausybė nepritaria Seimo narių konservatorių Daivos Ulbinaitės ir Paulės Kuzmickienės inicijuotoms įstatymo pataisoms, siūlančioms keisti automobilio išlaidų kompensacijos skyrimo tvarką asmenims su negalia. Vyriausybės nuomone, siūlomas teisinis reguliavimas nedera su automobilio išlaidų kompensacijos tikslu, keistų jos paskirtį ir susilpnintų paramos tikslingumą.
Aktualijos 2026-07-22
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Seimo komitetas siekia panaikinti nustatytas dviračių gatvių taisykles: abejojama dėl atitikties Konstitucijai
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) siūlo parlamentui kreiptis Konstitucinį Teismą (KT) su prašymu ištirti, ar 2021 m. Vyriausybės nutarimas, kuriuo ji nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus, neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės, valdžių padalijimo principams, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymui. Komiteto nuomone, Vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją.
Olekas turi 8 pavaduotojus: Seimo vicepirmininkais tapo Griškevičius ir Zailskienė
Seimo pirmininko Juozo Oleko pavaduotojų komandą papildė du nauji vicepirmininkai – demokratas Domas Griškevičius ir socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Antradienį per slaptą balsavimą D. Griškevičiaus kandidatūrą palaikė 82 Seimo nariai, prieš buvo 14, susilaikė 12. Už J. Zailskienės naujas pareigas balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo 23, susilaikė 17. Pritarus šioms kandidatūroms, suformuota visa Seimo pirmininko 8 pavaduotojų komanda.
Aktualijos 2026-07-14
Juozas Olekas pateikė kandidatūrą į savo pavaduotojus: pretendentas – „Vardan Lietuvos“ atstovas
Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį paskutiniame pratęstos pavasario sesijos posėdyje pateikė demokrato Domo Griškevičiaus kandidatūrą į parlamento vicepirmininkus. Pretendentas į šias pareigas yra į valdančiąją koaliciją prisijungusios Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojas. Jis dirba Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, taip pat yra parlamento Etikos ir procedūrų komisijos narys.
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Seimas iš vicepirmininko pareigų atleido atsistatydinusi Raimondą Šukį
Parlamentarai atleido iš Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigų atsistatydinusį „Nemuno aušros“ frakcijai priklausantį Raimondą Šukį. Už tokį nutarimą antradienį balsavo 70 Seimo narių, 13 buvo prieš, 31 susilaikė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas padėkojo R. Šukiui už darbą. „Jis dirbo gerai. Malonu buvo dirbti ir bendrauti, bet ateina tokia politinė situacija, keičiasi dauguma“, – sakė J. Olekas.
Aktualijos 2026-07-14
Griežtesnės baudos už neiškeltą valstybės vėliavą valstybinių švenčių metu: siūloma didinti net 10 kartų
Siekiant stiprinti pagarbą Lietuvos valstybei bei jos simboliams, Seimo narys konservatorius Audronius Ažubalis siūlo griežtinti atsakomybę už vėliavos neiškėlimą valstybės švenčių dienomis. Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimo projektą įregistravęs parlamentaras siūlo dešimteriopai didinti baudas už vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimą.
Aktualijos 2026-07-12
Siūloma Krepšinio dieną įtraukti į atmintinas datas
Siekiant valstybės mastu įprasminti krepšinį – Lietuvai išskirtinę reikšmę turinčią sporto šaką, Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo į atmintinų dienų sąrašą įtraukti Krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, ji būtų minima balandžio 23 d. „Krepšinis Lietuvoje yra ne tik populiariausia sporto šaka, bet ir savitas tautos telkimo bei tapatumo reiškinys, neretai vadinamas „antrąja religija“, – sako krepšiniui skirtą Atmintinų dienų įstatymo pataisą įregistravęs J. Olekas.
Aktualijos 2026-07-11
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Tomilinas siūlys Seimui neriboti Trišalės tarybos narių kadencijų
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas siūlys parlamentui neriboti Trišalės tarybos narių kadencijų skaičiaus. Kitą savaitę jis ketina pateikti Seimui tai numatančias Darbo kodekso pataisas. T. Tomilino nuomone, kadencijų ribojimas nėra būtinas, kadangi Trišalės tarybos kadencija yra 4 metai ir ji nuolat atnaujinama kas 4 metus. „Manyčiau, kad mes Lietuvoje neturime teisės į įvairių kadencijų prabangą. Jau prisieksperimentavome švietime.
Į Seimo vicepirmininko pareigas teikiamos dvi pavardės: minima ir Zailskienė
Seimo pirmininko pavaduotojų komandą gali papildyti Domas Griškevičius ir socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Tai numatančius nutarimų projektus įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Seimo narys D. Griškevičius yra į valdančiąją koaliciją prisijungusios Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos" seniūno pavaduotojas. Parlamentarė J. Zailskienė – laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė nueinančioje Ingos Ruginienės Vyriausybėje.
Aktualijos 2026-07-09
Seimas svarstys, kaip karo padėties metu būtų užtikrinta valdžios institucijų apsauga
Seimas imasi svarstyti Karo padėties įstatymų pataisas, siūlančias įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą karo padėties metu užtikrinti Seimo rūmų, Vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Jei parlamentarai, Vyriausybė, šalies vadovas neturėtų galimybės susirinkti, posėdžiauti savo pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą.
Aktualijos 2026-07-07
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Seime veiks dar viena komisija, bus skirta senjorams
Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – Vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarymą numatančias Statuto pataisas. Šią socialdemokrato Kęstučio Vilkausko iniciatyvą palaikė 93 Seimo nariai, prieš nebuvo, 7 susilaikė. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas.
Aktualijos 2026-07-07
Parlamentarų biurams – nauja būtinybė: patalpas reikės pritaikyti asmenims su negalia
Siekiant užtikrinti galimybę asmenims su negalia savarankiškai patekti į Seimo narių biurus, savivaldybėse skiriamos patalpos turės būti tam pritaikytos. Tokį naują reikalavimą parlamentarų biurams numato antradienį Seimo priimtos parlamento statuto pataisos, kurias inicijavo opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Arvydas Anušauskas. Jas palaikė 101 Seimo narys, niekas nebuvo prieš, 1 susilaikė.
Nausėdos prašo vetuoti dezinformaciją draudžiančias Rinkimų kodekso pataisas
Tautos ir teisingumo sąjungos pirmininkas parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą prašydamas vetuoti, šios partijos nuomone, Konstitucijai galimai prieštaraujančius Seimo priimtus Visuomenės informavimo įstatymo ir Rinkimų kodekso pakeitimus.
Aktualijos 2026-07-06
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Olekas siūlo keisti slapto balsavimo tvarką: reikėtų pažymėti, už ką balsuojama
Siekiant aiškesnių slapto balsavimo Seime procedūrų, parlamento pirmininkas Juozas Olekas siūlo pakeisti dabartinę biuletenių žymėjimo tvarką. Jei Seimas pritartų jo įregistruotoms Statuto pataisoms, parlamentarai balsuodami turėtų pažymėti kandidatą ar teiginį, už kurį balsuoja. Šiuo metu balsavimo biuletenyje jie turi išbraukti pavardes tų kandidatų, prieš kuriuos balsuoja, arba tuos teiginius, kurie jiems nepriimtini.
Aktualijos 2026-07-06
Seimas patvirtino pokyčius: asmenys su negalia nepraras socialinių garantijų ir išmokų
Seimas priėmė įstatymų pataisas, kurios leis išsaugoti socialines garantijas ir išmokas tiems asmenims su negalia, kuriems darbingumo lygis buvo nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus pagal ankstesnę, iki 2024 metų galiojusią tvarką. Pasak Asmenų su negalia teisių komisijos pirmininkės, socialdemokratės Indrės Kižienės, žmonės su negalia, kurių darbingumas buvo vertintas pagal senąją tvarką, ir toliau gaus tokio pat dydžio išmokas.
Aktualijos 2026-06-30
Šiuos eismo pažeidėjus baustų ne tik policija: įspėja – gresia pokyčiai
Seimas svarstys siūlymą suteikti teisę savivaldybių pareigūnams stabdyti elektrinius paspirtukus, kitas mikrojudumo priemones, dviračius, motorinius dviračius ir už padarytus nusižengimus jų vairuotojams surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Pasak Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas antradienį parlamentui pateikusio Seimo pirmininko Juozo Oleko, miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, didėja ir pažeidimų skaičius.
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Žinia politikams: Seimas uždraudė rinkimų programose skelbti dezinformaciją
Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Už tai numatančius Rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė. Jiems įsigaliojus Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos.
Aktualijos 2026-06-30
Siūlo nauja tvarką: įvedus karo padėtį įpareigoti kariuomenės vadą užtikrinti valdžios pastatų apsaugą
Siekiant aukščiausių pagrindinių valstybės valdžios institucijų saugumo ir veiklos tęstinumo, įvedus karo padėtį, siūloma Lietuvos kariuomenės vadui pavesti užtikrinti Seimo rūmų, Vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Tai numatančias Karo padėties įstatymo pataisas įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Aktualijos 2026-06-29
Už tokių kortelių klastojimą siūloma numatyti laisvės atėmimą iki 4 metų
Siekiant užkardyti asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą, siūloma už tai numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Kriminalizuoti šią veiką pasiūlė Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas įregistravęs Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius.
Aktualijos 2026-06-28
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Seime – siūlymas atsisakyti Suvalkijos pavadinimo
19 Seimo narių grupė siūlo atsisakyti Lietuvos etnografinio regiono pavadinimo Suvalkija, įstatyme įtvirtinant vieną, jų teigimu, istoriškai autentišką pavadinimą Sūduva. Tai numatančius Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pakeitimus įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartu su kitais parlamento socialdemokratais, „Nemuno aušros“ frakcijos ir Mišrios parlamentarų grupės nariais.
Aktualijos 2026-06-28
Įtvirtintas šildymo sezono laikotarpis – truks daugiau nei pusmetį
Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą – jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio trijų parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos, o viršijus šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam.
Aktualijos 2026-06-25
Senjorai turės jiems skirtą įstatymą: štai ką jis numato
Siekiant sudaryti palankias sąlygas senjorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemas, Seimas priėmė Vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Už šį naują Lietuvos teisinėje sistemoje dokumentą ketvirtadienį balsavo 80 Seimo narių, prieš nebuvo, 1 susilaikė. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininko Lino Kukuraičio nuomone, priimtas įstatymas yra rimtas, sisteminis dokumentas, kurio vyresnio amžiaus žmonės neturėjo iki šiol.
Aktualijos 2026-06-25
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Didesnė kontrolė paspirtukų vairuotojams: Seime – svarstomas naujas žingsnis
Miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, siūloma leisti savivaldybių administracijų įgaliotiems pareigūnams stabdyti jų vairuotojus ir už padarytus nusižengimus surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Tai numatančias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartu su Socialdemokratų partijos frakcijos nariais.
Aktualijos 2026-06-24
Ar Lietuva turės tramvajų? Iš Seimo – naujausia žinia
Seimas nepritarė įstatymų pataisoms, siūlančioms lygiateise keleivine transporto priemone pripažinti ir tramvajų. Parlamentarai, atsižvelgę į Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto siūlymą, grąžino tramvajų reglamentuojančias Kelių transporto kodekso ir Kelių įstatymo pataisas iniciatoriams tobulinti.
2026-06-23
Seimas atsisakė įtraukti gestų kalbos mokymą į švietimo įstatymą: kas toliau?
Seimas atmetė Švietimo įstatymo pataisas, kurios sudarytų galimybę mokiniams be kitų pasirenkamųjų dalykų mokytis ir gestų kalbos. Antradienį už tai balsavo 78 Seimo nariai, prieš buvo 5, susilaikė 19 parlamentarų. Atmesti parlamentarės Ligitos Girskienės iniciatyvą dėl gestų kalbos pasiūlė Seimo Švietimo ir mokslo komitetas.
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Bręsta naujas reikalavimas seimūnų biurams: turės būti pritaikyti asmenims su negalia
Parlamentarai linkę pritarti Seimo statuto pataisoms, kuriomis siekiama įteisinti, kad savivaldybėse politikų biurams skiriamos patalpos būtų pritaikytos asmenims su negalia. Tokią opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nario Arvydo Anušausko iniciatyvą, kuri užtikrintų galimybę asmenims su negalia savarankiškai patekti į parlamentarų biurus, antradienį po svarstymo palaikė 100 parlamentarų, niekas nebuvo prieš, 1 susilaikė.
Juozas Olekas pristatė siūlymą Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje surengti lapkritį
Parlamentarai svarstys nutarimo projektą, siūlantį šių metų lapkričio 8 d. vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus. Tai numatantį nutarimo projektą, kurį antradienį pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, po pateikimo parlamentarai palaikė bendru sutarimu.
Po Šuklino mirties – parlamentas rengia naują balsavimą
Šių metų lapkričio 8 d. vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje siūloma surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus. Tai numatantį nutarimo projektą pirmadienį įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė mirus ten išrinktam parlamentui Jevgenijui Šuklinui.
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Po skandalo dėl nelegalių senelių namų – siūlo įvesti naujas baudas
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) pritarė Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimams, kuriais planuojama nustatyti atsakomybę fiziniams asmenims už neteisėtą socialinės globos, priežiūros bei laikino atokvėpio paslaugų teikimą. Penktadienį šią Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Linos Šukytės-Korsakės iniciatyvą SRDK nariai palaikė bendru sutarimu.
Aktualijos 2026-06-19
LVŽS pasirinko kandidatą į Klaipėdos merus
2027 metų savivaldos rinkimuose Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) į Klaipėdos miesto merus kelia jūrų kapitono Romo Karmazino kandidatūrą. Jo kandidatūrą patvirtino partijos Klaipėdos miesto skyrius. Apie šį sprendimą žiniasklaidą informavo LVŽS rinkimų štabo vadovė Ligita Girskienė.
Aktualijos 2026-06-19
Gera žinia jaunimui – Seimas praplėtė policijos rėmėjų amžių
Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Už tai numatančias Policijos rėmėjų įstatymo pataisas ketvirtadienį vienbalsiai balsavo 104 Seimo nariai.
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Komitetas dar neturi sprendimo dėl baudų didinimo seksualinių paslaugų pirkėjams
Seimo Žmogaus teisių komitetui pritarus siūlymui padidinti baudas prostitucijos paslaugų pirkėjams, Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) dar neapsisprendė dėl šios socialdemokratės Birutės Vėsaitės iniciatyvos. Trečiadienį posėdžiavę TTK nariai nutarė šio klausimo svarstyme padaryti pertrauką ir surengti klausymus.
Kompensacija už automobilio pritaikymą: Seimas siekia palankesnių sąlygų asmenims su negalia
Seimas imasi svarstyti įstatymo pataisas, siūlančias nustatyti palankesnes sąlygas asmenims su negalia gauti lengvojo automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją. Tai numatančias Tikslinių kompensacijų įstatymo pataisas antradienį palaikė 96 parlamentarai, prieš nebuvo, susilaikė 2. Projektą svarstys Socialinių reikalų ir darbo komitetas, vertins Vyriausybė, o rudenį jis vėl atsiras Seimo posėdžių darbotvarkėje.