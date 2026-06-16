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Jadvyga Bieliavska

Visi autoriai  >
Šeima (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Šeima (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Tėvai nesirūpino vaikais, o senatvėje prašo jų išlaikymo: Seime siūloma keisti tvarką

Seimas svarstys Civilinio kodekso (CK) pataisas, siūlančias išplėsti aplinkybes, kada tėvai negalėtų prisiteisti išlaikymo iš savo pilnamečių vaikų.  Jas parlamentui pateikęs Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius siekia apsaugoti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, kurie patys šiurkščiai pažeidė pareigas iki pilnametystės išlaikyti savo atžalas.
(6)
Aktualijos 2026-09-20
Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vėsaitė siūlys keisti tabako gaminių imitacijų gamybos tvarką

Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto vicepirmininkė socialdemokratė  Birutė Vėsaitė ketvirtadienį ketina pateikti parlamentui Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, siūlančias panaikinti draudimą Lietuvoje gaminti prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius.
Aktualijos 2026-09-17
Seimas (nuotr. Josvydo Elinsko) Seimas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Seimas svarstys, ar kriminalizuoti asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimą

Seimas svarstys Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, siūlančias už asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą, numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų.  Antradienį parlamentarai po pateikimo pritarė tokiai Seimo nario socialdemokrato Darius Razmislevičiaus iniciatyvai. BK pataisas, siūlančias kriminalizuoti asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimą, palaikė 67 Seimo nariai,  niekas nebuvo prieš, 41 susilaikė.
Aktualijos 2026-09-15
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Antrankiai BNS Foto Antrankiai BNS Foto

Už alimentų nemokėjimą – grotos: „Turėsime gal apie 1 tūkst. naujų kalinių. Ar jie sutilps?

Seimas imasi svarstyti Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams, paliekant tik laisvės atėmimą iki 2 metų.  Šią Seimo nario socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus iniciatyvą antradienį po pateikimo palaikė 68 parlamentarai, 14 buvo prieš, 23 susilaikė.
(38)
2026-09-15
Lietuvos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA) Lietuvos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Seimas nepritarė siūlymui didinti baudas už per šventes neiškeltą valstybės vėliavą

Seimas nepritarė konservatoriaus Audroniaus Ažubalio siūlymui dešimteriopai padidinti baudas už vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimą.  Antradienį už tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas po pateikimo balsavo 44 Seimo nariai, prieš buvo 8, susilaikė 55. Nors projektas nesulaukė palaikymo pateikimo stadijoje, jis nebuvo galutinai atmestas, o grąžintas iniciatoriui tobulinti.
(14)
Aktualijos 2026-09-15
Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio) Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Juozas Olekas siūlo leisti teisėjams užimti pareigas iki 70 metų

Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo 5 metams – nuo 65 iki 70 metų – pratęsti galimybę teisėjams užimti šias  pareigas. Siekiant  išlaikyti darbe didelę profesinę patirtį turinčius teisėjus, jis įregistravo tai numatančias Teismų įstatymo pataisas.  Jei Seimas pritartų, teisėjo įgaliojimai baigtųsi, kai teisėjui sukaktų 70 metų arba pasibaigtų terminuoto paskyrimo laikas.
(6)
2026-09-12
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Hours in front of a screen: “First my eyes became tired, then I needed treatment” (nuotr. Shutterstock.com) Hours in front of a screen: “First my eyes became tired, then I needed treatment” (nuotr. Shutterstock.com)

Siūlo kompiuteriniuose žaidimuose uždrausti atsitiktinio turinio pirkimus nepilnamečiams

Opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų sąjungos (TS-LKD) frakcijos nariai Mindaugas Lingė ir Daiva Ulbinaitė siūlo kompiuteriniuose žaidimuose uždrausti atsitiktinio turinio pirkimus nepilnamečiams bei įpareigoti jų pardavėjus patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Jie įregistravo tai numatančias Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas.  Jomis siūloma įtvirtinti mokamo atsitiktinio atlygio mechanizmo (angl.
2026-09-11
Lietuvos vėliava (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA) Lietuvos vėliava (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Rusakalbėse ugdymo įstaigose siūloma įvesti mokymąsi lietuviškai

Siekiant stiprinti Lietuvoje gyvenančių užsieniečių ir tautinėms mažumoms priklausančių mokinių kalbinę ir kultūrinę integraciją į šalies gyvenimą, siūloma didinti valstybinės lietuvių kalbos mokymo apimtį darželiuose ir mokyklose. Trečiadienį  spaudos konferencijoje Seime tai numatančias Švietimo įstatymo pataisas pristatė opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas.
(71)
Aktualijos 2026-09-09
Biudžeto svarstymas Seime (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Biudžeto svarstymas Seime (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
35:00

Darbuotojams siūlo mokėti 13-ąjį atlyginimą: štai kiek pinigų išmokėtų

Siekiant stiprinti darbuotojų motyvaciją ir lojalumą, vieną kartą per metus siūloma mokėti jiems metinę skatinamąją premiją, vadinamąjį 13-ąjį atlyginimą.  Tai numatančias Darbo kodekso pataisas įregistravo Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys Karolis Neimantas kartu su kitais parlamentarais.
(11)
2026-09-08
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Arvydas Anušauskas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Arvydas Anušauskas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Įvertino Anušausko siūlomus saugiklius valstybės tarnyboje: prieštarauja Konstitucijai

Seimo teisininkų nuomone, parlamentaro Arvydo Anušausko siūlymas įtvirtinti naujus saugiklius valstybės tarnyboje nuo politinio protekcionizmo, pavyzdžiui, dėl darbo stažo, galimai prieštarauja Konstitucijai. Tokią išvadą pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, įvertinęs Valstybės tarnybos įstatymo pataisas.
(2)
Aktualijos 2026-09-07
Transportas (BNS nuotr.) Transportas (BNS nuotr.)

Vyriausybė nesutinka su siūlymu automobilio pirkimo kainai priskirti jo registracijos, remonto išlaidas

Dėl neatitikimo teisėkūros tikslingumo ir sistemiškumo principams Vyriausybė nepritaria Seime pradėtoms svarstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisoms, siūlančioms automobilio pirkimo kainai priskirti jo naudojimui būtinas registracijos, muitų, remonto išlaidas.
(2)
Lietuva 2026-09-05
„Dzūkijos dvaro“ aplinka (nuotr. Riebaus katino) „Dzūkijos dvaro“ aplinka (nuotr. Riebaus katino)

Vyriausybė nesutinka su mokestinių lengvatų taikymu dvarams

Vyriausybė nepritaria Seimo nario liberalo Simono Kairio inicijuotoms įstatymo pataisoms, siūlančioms atleisti dvarus nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
Aktualijos 2026-09-05
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Seimas (nuotr. Josvydo Elinsko) Seimas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Seimas svarstys naują siūlymą dėl KGB archyvų atvėrimo

Atsižvelgdamas į Seimo Teisės departamento pastabas, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo patobulintas Dokumentų ir archyvų įstatymo pataisas, siūlančias įtvirtinti dalinį  KGB archyvų prieinamumą.  Opozicinės Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys siūlo nustatyti aiškią  taisyklę: jeigu saugotina tik dalis dokumento – ribojama tik ta dalis, visa kita turi būti prieinama.
(20)
Aktualijos 2026-09-05
Seimas tvirtina XXI Vyriausybės programą (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Seimas tvirtina XXI Vyriausybės programą (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Vyriausybė mano, kad reprodukcinei sveikatai skirtas įstatymo projektas dubliuoja esamą reguliavimą

Vyriausybė pritaria siekiui sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritaria Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame Reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą.
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Aktualijos 2026-09-05
Oficialu: keičiasi pensijų išmokėjimo tvarka (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA) Oficialu: keičiasi pensijų išmokėjimo tvarka (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA)
35:00

Oficialu: keičiasi pensijų išmokėjimo tvarka

Antradienį įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimtos Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisiančios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį.  Parlamentarai, tiksliau reglamentuodami pensijų skyrimo tvarką, išsprendė praktikoje pasitaikančią situaciją, kai dėl senatvės pensijos skyrimo žmogus kreipėsi pavėluotai, t. y. praėjus daugiau kaip 12 mėnesių nuo teisės į pensiją atsiradimo.
(27)
Redakcija rekomenduoja 2026-09-01
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Tomas Tomilinas (Paulius Peleckis/Fotobankas) Tomas Tomilinas (Paulius Peleckis/Fotobankas)

Tomilinas apie naujas taisykles platformų darbuotojams: „Nebus lengva“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) teikiant Vyriausybei įstatymų pataisas, kuriomis siekiama į Lietuvos teisę perkelti Europos Sąjungos (ES) Platformų direktyvos nuostatas, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas sako, kad tai nebus lengva užduotis, pasidarbuoti turės ir Trišalė taryba. „Manyčiau, kad perkelti Platformų direktyvą nebus lengvas uždavinys.
Aktualijos 2026-07-26
Katinas (nuotr. Elta) Katinas (nuotr. Elta)

Siūlys uždrausti laikyti ir naudoti galūnes suspaudžiančius spąstus

Daugėjant atvejų, kai į galūnes suspaudžiančius spąstus patenka naminiai gyvūnai, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlys Seimui uždrausti juos laikyti, gaminti, pirkti, parduoti, naudoti ir padidinti atsakomybę už tokių įrankių turėjimą. Tai numatančias Medžioklės įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas jis ketina pateikti Seimui rudens sesijoje.
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Aktualijos 2026-07-25
Vyriausybės pastatas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vyriausybės pastatas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Vyriausybė nepritaria siūlymui keisti automobilio išlaidų kompensacijos skyrimo tvarką asmenims su negalia

Vyriausybė nepritaria Seimo narių konservatorių Daivos Ulbinaitės ir Paulės Kuzmickienės inicijuotoms įstatymo pataisoms, siūlančioms keisti automobilio išlaidų kompensacijos skyrimo tvarką asmenims su negalia.  Vyriausybės nuomone, siūlomas teisinis reguliavimas nedera su automobilio išlaidų kompensacijos tikslu, keistų jos paskirtį ir susilpnintų paramos tikslingumą.
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Aktualijos 2026-07-22
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Dviračių gatvė (nuotr. Dainiaus Labučio) Dviračių gatvė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Seimo komitetas siekia panaikinti nustatytas dviračių gatvių taisykles: abejojama dėl atitikties Konstitucijai

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) siūlo parlamentui kreiptis Konstitucinį Teismą (KT) su prašymu ištirti, ar 2021 m. Vyriausybės nutarimas, kuriuo ji nustatė ir apibrėžė  dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus, neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės, valdžių padalijimo principams, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymui. Komiteto nuomone, Vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją.
Aktualijos 2026-07-21
Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Olekas turi 8 pavaduotojus: Seimo vicepirmininkais tapo Griškevičius ir Zailskienė

Seimo pirmininko Juozo Oleko pavaduotojų komandą papildė du nauji vicepirmininkai – demokratas Domas Griškevičius ir socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Antradienį per slaptą balsavimą D. Griškevičiaus kandidatūrą palaikė 82 Seimo nariai, prieš buvo 14, susilaikė 12.  Už J. Zailskienės naujas pareigas balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo 23, susilaikė 17.  Pritarus šioms kandidatūroms, suformuota visa Seimo pirmininko 8 pavaduotojų komanda.
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Aktualijos 2026-07-14
Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Juozas Olekas pateikė kandidatūrą į savo pavaduotojus: pretendentas – „Vardan Lietuvos“ atstovas

Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį paskutiniame pratęstos pavasario sesijos posėdyje pateikė demokrato Domo Griškevičiaus kandidatūrą į parlamento vicepirmininkus.  Pretendentas į šias pareigas yra į valdančiąją koaliciją prisijungusios Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojas. Jis dirba Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, taip pat yra parlamento Etikos ir procedūrų komisijos narys.
Aktualijos 2026-07-14
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Raimondas Šukys Fotodiena/Dmitrijus Radlinskas Raimondas Šukys Fotodiena/Dmitrijus Radlinskas

Seimas iš vicepirmininko pareigų atleido atsistatydinusi Raimondą Šukį

Parlamentarai atleido iš Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigų atsistatydinusį „Nemuno aušros“ frakcijai priklausantį Raimondą Šukį. Už tokį nutarimą antradienį balsavo 70 Seimo narių, 13 buvo prieš, 31 susilaikė.  Seimo pirmininkas Juozas Olekas padėkojo R. Šukiui už darbą.  „Jis  dirbo gerai. Malonu buvo dirbti ir bendrauti, bet ateina tokia politinė situacija, keičiasi dauguma“, – sakė J. Olekas.
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Aktualijos 2026-07-14
Lietuvos vėliava (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA) Lietuvos vėliava (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Griežtesnės baudos už neiškeltą valstybės vėliavą valstybinių švenčių metu: siūloma didinti net 10 kartų

Siekiant stiprinti pagarbą Lietuvos valstybei bei jos simboliams, Seimo narys konservatorius Audronius Ažubalis siūlo griežtinti atsakomybę už vėliavos neiškėlimą valstybės švenčių dienomis.  Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimo projektą įregistravęs parlamentaras siūlo dešimteriopai didinti baudas už vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimą.
(34)
Aktualijos 2026-07-12
A. Sabonis (Vygintas Skaraitis/BNS) A. Sabonis (Vygintas Skaraitis/BNS)

Siūloma Krepšinio dieną įtraukti į atmintinas datas

Siekiant valstybės mastu įprasminti krepšinį – Lietuvai išskirtinę reikšmę turinčią sporto šaką, Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo į atmintinų dienų sąrašą įtraukti Krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, ji būtų minima balandžio 23 d.  „Krepšinis Lietuvoje yra ne tik populiariausia sporto šaka, bet ir savitas tautos telkimo bei tapatumo reiškinys, neretai vadinamas „antrąja religija“, – sako krepšiniui skirtą Atmintinų dienų įstatymo pataisą įregistravęs J. Olekas.
(8)
Aktualijos 2026-07-11
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Tomas Tomilinas (tv3.lt koliažas) Tomas Tomilinas (tv3.lt koliažas)

Tomilinas siūlys Seimui neriboti Trišalės tarybos narių kadencijų

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas siūlys parlamentui neriboti Trišalės tarybos narių kadencijų skaičiaus.  Kitą savaitę jis ketina pateikti Seimui tai numatančias Darbo kodekso pataisas.  T. Tomilino nuomone, kadencijų ribojimas nėra būtinas, kadangi Trišalės tarybos kadencija yra 4 metai ir ji nuolat atnaujinama kas 4 metus.  „Manyčiau, kad mes Lietuvoje neturime teisės į įvairių kadencijų prabangą. Jau prisieksperimentavome švietime.
Aktualijos 2026-07-11
Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
02:27

Į Seimo vicepirmininko pareigas teikiamos dvi pavardės: minima ir Zailskienė

Seimo pirmininko pavaduotojų komandą gali papildyti Domas Griškevičius ir socialdemokratė Jūratė Zailskienė.  Tai numatančius nutarimų projektus įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.  Seimo narys D. Griškevičius yra į valdančiąją koaliciją prisijungusios Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos" seniūno pavaduotojas. Parlamentarė J. Zailskienė – laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė nueinančioje Ingos Ruginienės Vyriausybėje.
(1)
Aktualijos 2026-07-09
Asociatyvi Lietuvos kariuomenės (LK) nuotr. (Lietuvos kariuomenės nuotr.) Asociatyvi Lietuvos kariuomenės (LK) nuotr. (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

Seimas svarstys, kaip karo padėties metu būtų užtikrinta valdžios institucijų apsauga

Seimas imasi svarstyti Karo padėties įstatymų pataisas, siūlančias įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą karo padėties metu užtikrinti Seimo rūmų, Vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Jei parlamentarai, Vyriausybė, šalies vadovas neturėtų galimybės susirinkti, posėdžiauti savo pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą.
(6)
Aktualijos 2026-07-07
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Olekas sveikina Gelažnikienę („Atviras Seimas“) (nuotr. tv3.lt) Olekas sveikina Gelažnikienę („Atviras Seimas“) (nuotr. tv3.lt)

Seime veiks dar viena komisija, bus skirta senjorams

Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – Vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarymą numatančias Statuto pataisas. Šią socialdemokrato Kęstučio Vilkausko iniciatyvą palaikė 93 Seimo nariai, prieš nebuvo, 7 susilaikė.   Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas.
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Aktualijos 2026-07-07
Neįgaliojo vežimėlis BNS Foto Neįgaliojo vežimėlis BNS Foto

Parlamentarų biurams – nauja būtinybė: patalpas reikės pritaikyti asmenims su negalia

Siekiant užtikrinti galimybę asmenims su negalia savarankiškai patekti į Seimo narių biurus, savivaldybėse skiriamos patalpos turės būti tam pritaikytos.  Tokį naują reikalavimą parlamentarų biurams numato antradienį Seimo priimtos parlamento statuto pataisos, kurias inicijavo opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Arvydas Anušauskas. Jas palaikė 101 Seimo narys, niekas nebuvo prieš, 1 susilaikė.
Aktualijos 2026-07-07
Seimas (nuotr. ELTA / Orestas Gurevičius) Seimas (nuotr. ELTA / Orestas Gurevičius)

Nausėdos prašo vetuoti dezinformaciją draudžiančias Rinkimų kodekso pataisas

Tautos ir teisingumo sąjungos pirmininkas parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą prašydamas vetuoti, šios partijos nuomone, Konstitucijai galimai prieštaraujančius Seimo priimtus Visuomenės informavimo įstatymo ir Rinkimų kodekso pakeitimus.
(6)
Aktualijos 2026-07-06
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Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Olekas siūlo keisti slapto balsavimo tvarką: reikėtų pažymėti, už ką balsuojama

Siekiant aiškesnių slapto balsavimo Seime procedūrų, parlamento pirmininkas Juozas Olekas siūlo pakeisti dabartinę biuletenių žymėjimo tvarką.  Jei Seimas pritartų jo įregistruotoms Statuto pataisoms, parlamentarai balsuodami turėtų pažymėti kandidatą ar teiginį, už kurį balsuoja. Šiuo metu balsavimo biuletenyje jie turi išbraukti pavardes tų kandidatų, prieš kuriuos balsuoja, arba tuos teiginius, kurie jiems nepriimtini.
(3)
Aktualijos 2026-07-06
Negalia Žygimantas Gedvila/ELTA Negalia Žygimantas Gedvila/ELTA

Seimas patvirtino pokyčius: asmenys su negalia nepraras socialinių garantijų ir išmokų

Seimas priėmė įstatymų pataisas, kurios leis išsaugoti socialines garantijas ir išmokas tiems asmenims su negalia, kuriems darbingumo lygis buvo nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus pagal ankstesnę, iki 2024 metų galiojusią tvarką. Pasak Asmenų su negalia teisių komisijos pirmininkės, socialdemokratės Indrės Kižienės, žmonės su negalia, kurių darbingumas buvo vertintas pagal senąją tvarką, ir toliau gaus tokio pat dydžio išmokas.
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Aktualijos 2026-06-30
Atėjo elektrinių paspirtukų pabaiga: vienas Europos miestas imasi pokyčių (nuotr. Elta) Juliaus Kalinsko/Fotobankas Atėjo elektrinių paspirtukų pabaiga: vienas Europos miestas imasi pokyčių (nuotr. Elta) Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Šiuos eismo pažeidėjus baustų ne tik policija: įspėja – gresia pokyčiai

Seimas svarstys siūlymą suteikti teisę savivaldybių pareigūnams stabdyti elektrinius paspirtukus, kitas mikrojudumo priemones, dviračius, motorinius dviračius ir už padarytus nusižengimus jų vairuotojams surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Pasak Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas antradienį parlamentui pateikusio Seimo pirmininko Juozo Oleko, miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, didėja ir pažeidimų skaičius.
Aktualijos 2026-06-30
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Rinkimai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr. Rinkimai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Žinia politikams: Seimas uždraudė rinkimų programose skelbti dezinformaciją

Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją.  Už tai numatančius Rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė.  Jiems įsigaliojus Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos.
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Aktualijos 2026-06-30
Asociatyvi Lietuvos kariuomenės (LK) nuotr. (Lietuvos kariuomenės nuotr.) Asociatyvi Lietuvos kariuomenės (LK) nuotr. (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

Siūlo nauja tvarką: įvedus karo padėtį įpareigoti kariuomenės vadą užtikrinti valdžios pastatų apsaugą

Siekiant aukščiausių pagrindinių valstybės valdžios institucijų saugumo ir veiklos tęstinumo, įvedus karo padėtį, siūloma Lietuvos kariuomenės vadui pavesti užtikrinti Seimo rūmų, Vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Tai numatančias Karo padėties įstatymo pataisas įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
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Aktualijos 2026-06-29
Kalėjimas (Asociatyvi) (Kauno apygardos teismo nuotr.) Kalėjimas (Asociatyvi) (Kauno apygardos teismo nuotr.)

Už tokių kortelių klastojimą siūloma numatyti laisvės atėmimą iki 4 metų

Siekiant užkardyti asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą, siūloma už tai numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų.  Kriminalizuoti šią veiką pasiūlė Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas įregistravęs Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius.
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Aktualijos 2026-06-28
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Asociatyvi ELTA / Orestas Gurevičius Asociatyvi ELTA / Orestas Gurevičius

Seime – siūlymas atsisakyti Suvalkijos pavadinimo

19 Seimo narių grupė siūlo atsisakyti Lietuvos etnografinio regiono pavadinimo Suvalkija, įstatyme įtvirtinant vieną, jų teigimu, istoriškai autentišką pavadinimą Sūduva. Tai numatančius Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pakeitimus įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartu su kitais parlamento socialdemokratais, „Nemuno aušros“ frakcijos ir Mišrios parlamentarų grupės nariais.
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Aktualijos 2026-06-28
Šildymo sezonas (nuotr. Elta) Šildymo sezonas (nuotr. Elta)

Įtvirtintas šildymo sezono laikotarpis – truks daugiau nei pusmetį

Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą – jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio trijų parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos, o viršijus šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam.
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Aktualijos 2026-06-25
Pensija, pensininkai. BNS Foto Pensija, pensininkai. BNS Foto

Senjorai turės jiems skirtą įstatymą: štai ką jis numato

Siekiant sudaryti palankias sąlygas senjorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemas, Seimas priėmė Vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Už šį naują Lietuvos teisinėje sistemoje dokumentą ketvirtadienį balsavo 80 Seimo narių, prieš nebuvo, 1 susilaikė.  Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininko Lino Kukuraičio nuomone, priimtas įstatymas yra rimtas, sisteminis dokumentas, kurio vyresnio amžiaus žmonės neturėjo iki šiol.
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Aktualijos 2026-06-25
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Elektriniai paspirtukai. ELTA / Andrius Ufartas Elektriniai paspirtukai. ELTA / Andrius Ufartas

Didesnė kontrolė paspirtukų vairuotojams: Seime – svarstomas naujas žingsnis

Miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, siūloma leisti savivaldybių administracijų įgaliotiems pareigūnams stabdyti jų vairuotojus ir už padarytus nusižengimus surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Tai numatančias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartu su Socialdemokratų partijos frakcijos nariais.
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Aktualijos 2026-06-24

Ar Lietuva turės tramvajų? Iš Seimo – naujausia žinia

 Seimas nepritarė įstatymų pataisoms, siūlančioms lygiateise keleivine transporto priemone pripažinti ir tramvajų. Parlamentarai, atsižvelgę į Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto siūlymą, grąžino tramvajų reglamentuojančias Kelių transporto kodekso ir Kelių įstatymo pataisas iniciatoriams tobulinti.
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2026-06-23
Mokykla (asociatyvi nuotrauka). Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr. Mokykla (asociatyvi nuotrauka). Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Seimas atsisakė įtraukti gestų kalbos mokymą į švietimo įstatymą: kas toliau?

Seimas atmetė Švietimo įstatymo pataisas, kurios sudarytų galimybę mokiniams be kitų pasirenkamųjų dalykų mokytis ir gestų kalbos.  Antradienį už tai balsavo 78 Seimo nariai, prieš buvo 5, susilaikė 19 parlamentarų. Atmesti parlamentarės Ligitos Girskienės iniciatyvą dėl gestų kalbos pasiūlė Seimo Švietimo ir mokslo komitetas.
Aktualijos 2026-06-23
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Negalia Žygimantas Gedvila/ELTA Negalia Žygimantas Gedvila/ELTA

Bręsta naujas reikalavimas seimūnų biurams: turės būti pritaikyti asmenims su negalia

 Parlamentarai linkę pritarti Seimo statuto pataisoms, kuriomis siekiama įteisinti, kad savivaldybėse politikų biurams skiriamos patalpos būtų pritaikytos asmenims su negalia.  Tokią opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nario Arvydo Anušausko iniciatyvą, kuri užtikrintų galimybę asmenims su negalia savarankiškai patekti į parlamentarų biurus, antradienį po svarstymo  palaikė 100 parlamentarų, niekas nebuvo prieš, 1 susilaikė.
Aktualijos 2026-06-23
Juozas Olekas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Juozas Olekas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Juozas Olekas pristatė siūlymą Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje surengti lapkritį

Parlamentarai svarstys nutarimo projektą, siūlantį šių metų lapkričio 8 d. vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus.  Tai numatantį nutarimo projektą, kurį antradienį pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, po pateikimo parlamentarai palaikė bendru sutarimu.
Aktualijos 2026-06-23
Biudžeto svarstymas Seime (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Biudžeto svarstymas Seime (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Po Šuklino mirties – parlamentas rengia naują balsavimą

Šių metų lapkričio 8 d. vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje siūloma surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus.  Tai numatantį nutarimo projektą pirmadienį įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.  Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė mirus ten išrinktam parlamentui Jevgenijui Šuklinui.
Aktualijos 2026-06-22
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Biudžeto svarstymas Seime (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Biudžeto svarstymas Seime (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Po skandalo dėl nelegalių senelių namų – siūlo įvesti naujas baudas

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) pritarė Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimams, kuriais planuojama nustatyti atsakomybę fiziniams asmenims už neteisėtą socialinės globos, priežiūros bei laikino atokvėpio paslaugų teikimą. Penktadienį šią Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Linos Šukytės-Korsakės iniciatyvą SRDK nariai palaikė bendru sutarimu.
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Aktualijos 2026-06-19
LVŽS partijos skyrius BNS Foto LVŽS partijos skyrius BNS Foto

LVŽS pasirinko kandidatą į Klaipėdos merus

2027 metų savivaldos rinkimuose Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) į Klaipėdos miesto merus kelia jūrų kapitono Romo Karmazino kandidatūrą.  Jo kandidatūrą patvirtino partijos Klaipėdos miesto skyrius. Apie šį sprendimą žiniasklaidą informavo LVŽS rinkimų štabo vadovė Ligita Girskienė.
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Aktualijos 2026-06-19
Biudžeto svarstymas Seime (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Biudžeto svarstymas Seime (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Gera žinia jaunimui – Seimas praplėtė policijos rėmėjų amžių

Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Už tai numatančias Policijos rėmėjų įstatymo pataisas ketvirtadienį vienbalsiai balsavo 104 Seimo nariai.
Aktualijos 2026-06-18
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Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Komitetas dar neturi sprendimo dėl baudų didinimo seksualinių paslaugų pirkėjams

Seimo Žmogaus teisių komitetui pritarus siūlymui padidinti baudas prostitucijos paslaugų pirkėjams, Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) dar neapsisprendė dėl šios socialdemokratės Birutės Vėsaitės iniciatyvos.  Trečiadienį posėdžiavę  TTK nariai nutarė šio klausimo svarstyme padaryti pertrauką ir surengti klausymus.
Aktualijos 2026-06-17
Daiva Ulbinaitė (nuotr. BFL) Daiva Ulbinaitė (nuotr. BFL)

Kompensacija už automobilio pritaikymą: Seimas siekia palankesnių sąlygų asmenims su negalia

Seimas imasi svarstyti įstatymo pataisas, siūlančias nustatyti palankesnes sąlygas asmenims su negalia gauti lengvojo automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją. Tai numatančias Tikslinių kompensacijų įstatymo pataisas antradienį palaikė 96 parlamentarai, prieš nebuvo, susilaikė 2. Projektą svarstys Socialinių reikalų ir darbo komitetas, vertins Vyriausybė, o rudenį jis vėl atsiras Seimo posėdžių darbotvarkėje.
Aktualijos 2026-06-16
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