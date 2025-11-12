Šešta nesėkmė paeiliui: „Lietkabelis“ namuose krito prieš Turkijos komandą

„Lietkabelis“ Europos taurėje pralaimėjo jau šeštą kartą paeiliui, o turkai startavo dviem nesėkmėmis, bet šiuo metu fiksuoja penkių pergalių seriją.
Mačo pradžią kiek nukėlė netvarkinga krepšio konstrukcija.
Pirmuosius mačo taškus pelnė svečiai, bet jiems tritaškiais atsakė Dovis Bičkauskis ir Danielius Lavrinovičius. Kėliniui persiritus į antrą pusę tritaškiu šeimininkus į priekį išvedė Jamelas Morrisas – 17:14. Vis dėlto kėlinį solidžiau užbaigė svečiai, o N.Čanakas dar ir užsidirbo techninę pražangą – 21:27.
Kiek arčiau prisitraukti padėjo Kristiano Kullamae tritaškis (28:31), bet Turkijos klubas dar vienu spurtu išvystė dviženklę persvarą – 41:31. Augustine’as Rubitas trijų taškų ataka švelnino situaciją, vėliau sėkmingai taškais vertė išprovokuotas pražangas, bet deficitas vis tiek augo (39:53).
D.Bičkauskis išprovokavo pražangą atakuodamas iš toli, realizavo baudų metimus, o nuo paskutinio varžovų išpuolio pavyko apsiginti – 42:53. Po ilgosios pertraukos išlaikyti kovinį atstumą padėjo Lazaro Mutičiaus tritaškis, A.Rubitas įsuko aukštos trajektorijos dvitaškį su pražanga – 50:57. N.Čanako minutės pertraukėlę iššaukė Jordano Usherio tritaškis – 56:68.
Iki kėlinio pabaigos atstumas tarp komandų dar labiau išsipūtė – 58:75. Atkurti intrigos panevėžiečiams nepavyko, o dar likus trims minutėms šimtąjį varžovų tašką pelnė Dogušas Ozdemiroglu.
„Lietkabelis“: Augustine'as Rubitas 20 (5 atk. kam., 3 rez. perd.), Kristianas Kullamae 10 (6 atk. kam.), Dovis Bičkauskis ir Jamelas Morrisas (5 klaidos, -4 naud. bal.) po 8, Paulius Danusevičius (5 atk. kam.) ir Lazaras Mutičius po 7.
„Turk Telekom“: Jordanas Usheris (5/5 dvitaškių, 6 rez. perd.) ir Dogušas Ozdemiroglu (6 rez. perd., 5 per. kam.) po 19, Jaleenas Smithas 13 (7 rez. perd.), Kyle'as Alexanderis ir Krisas Bankstonas (5 atk. kam.) po 10, Marko Simonovičius 9 (5 atk. kam.).
