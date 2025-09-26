Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę

Socialiniame tinkle „X“ V. Zelenskis nurodė, kad kartu su M. Frederiksen aptarė pasirengimą Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimui, „kuris jau kitą savaitę vyks Danijoje“.
„Žinoma, kalbėjome ir apie situaciją su dronais, kurie šią savaitę Danijos danguje buvo pastebėti tris kartus. Pasidalijau mūsų žvalgybos duomenimis“, – pabrėžė jis.
Hibridinė ataka prieš Daniją
Valstybės vadovas pridūrė, kad, atsižvelgiant į šiuos incidentus, Ukraina ir Danija turi „dar glaudžiau koordinuoti veiksmus ir didinti gynybos pramonės gamybą“.
Danijos ministrė pirmininkė M. Frederiksen ketvirtadienį perspėjo, kad ateityje reikėtų tikėtis tolesnių „hibridinių atakų“ prieš šalį, panašių į tas, kai pastarosiomis dienomis Danijos oro erdvėje skraidė nežinomi dronai.
