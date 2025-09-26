Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę

2025-09-26 18:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 18:05

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį telefonu kalbėjosi su Danijos premjere Mette Frederiksen – lyderiai aptarė nežinomų dronų incidentus Danijos oro erdvėje bei sutarė stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje.

Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį telefonu kalbėjosi su Danijos premjere Mette Frederiksen – lyderiai aptarė nežinomų dronų incidentus Danijos oro erdvėje bei sutarė stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje.

1

Socialiniame tinkle „X“ V. Zelenskis nurodė, kad kartu su M. Frederiksen aptarė pasirengimą Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimui, „kuris jau kitą savaitę vyks Danijoje“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinoma, kalbėjome ir apie situaciją su dronais, kurie šią savaitę Danijos danguje buvo pastebėti tris kartus. Pasidalijau mūsų žvalgybos duomenimis“, – pabrėžė jis.

Hibridinė ataka prieš Daniją

Valstybės vadovas pridūrė, kad, atsižvelgiant į šiuos incidentus, Ukraina ir Danija turi „dar glaudžiau koordinuoti veiksmus ir didinti gynybos pramonės gamybą“.

Danijos ministrė pirmininkė M. Frederiksen ketvirtadienį perspėjo, kad ateityje reikėtų tikėtis tolesnių „hibridinių atakų“ prieš šalį, panašių į tas, kai pastarosiomis dienomis Danijos oro erdvėje skraidė nežinomi dronai.

