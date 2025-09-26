Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Maskva sureagavo į Zelenskio grasinimą atakuoti Kremlių: „Tai yra neatsakinga“

2025-09-26 16:39 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 16:39

Maskva „neatsakingu“ pavadino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio grasinimą atakuoti Kremlių, jei Rusija tęs karą prieš jo šalį.

Putino atstovas pripažino, kad Rusija net negalvoja apie paliaubas: įvardijo ir priežastį (nuotr. SCANPIX)
39

9

Ukrainos prezidentas, imdamasis savo „desperatiškų pastangų“, nuolat išsako grasinimus, „o tai yra gana neatsakinga“, penktadienį spaudos konferencijoje Maskvoje pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

V. Zelenskis, turėdamas omenyje Kremliaus pareigūnus, ketvirtadienį paskelbtame interviu JAV žinių portalui „Axios“ sakė: „Jie turi žinoti, kur yra jų bunkeriai nuo oro atakų. Jei jie neužbaigs karo, jiems jų prireiks“.

Rusijos atakos prieš Ukrainą

Rusija rugsėjo pradžioje per vieną iki šiol didžiausių oro atakų prieš Ukrainą pirmą kartą atakavo vyriausybės pastatą sostinėje Kyjive.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Ir Ukrainos pajėgos dabar vis smogia taikiniams Rusijos teritorijoje. Šios atakos pastaruoju metu vis labiau nukreiptos prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą, pirmiausiai – naftos perdirbimo gamyklas.

