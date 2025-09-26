Maskva sureagavo į Zelenskio grasinimą atakuoti Kremlių: „Tai yra neatsakinga“

Ukrainos prezidentas, imdamasis savo „desperatiškų pastangų“, nuolat išsako grasinimus, „o tai yra gana neatsakinga“, penktadienį spaudos konferencijoje Maskvoje pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
V. Zelenskis, turėdamas omenyje Kremliaus pareigūnus, ketvirtadienį paskelbtame interviu JAV žinių portalui „Axios“ sakė: „Jie turi žinoti, kur yra jų bunkeriai nuo oro atakų. Jei jie neužbaigs karo, jiems jų prireiks“.
Rusijos atakos prieš Ukrainą
Rusija rugsėjo pradžioje per vieną iki šiol didžiausių oro atakų prieš Ukrainą pirmą kartą atakavo vyriausybės pastatą sostinėje Kyjive.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Rusai atakavo Charkivą (nuotr. Telegram)
Rusai atakavo Charkivą (nuotr. Telegram)
Rusai atakavo Charkivą (nuotr. Telegram)
Ir Ukrainos pajėgos dabar vis smogia taikiniams Rusijos teritorijoje. Šios atakos pastaruoju metu vis labiau nukreiptos prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą, pirmiausiai – naftos perdirbimo gamyklas.
