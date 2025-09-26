Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pastebėjo įtartiną rusų laivą Baltijos jūroje – sieja su dronais Danijoje

2025-09-26 13:36 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-26 13:36

Jau ne pirmą kartą šią savaitę, pastebėjus dronus, trumpam buvo uždarytas vienas Danijos oro uostas. Tuo tarpu Danijos valdžios institucijos pranešė, kad Baltijos jūroje, netoli Danijos teritorinių vandenų pastebėtas Rusijos karinis laivas.

Desantinis laivas „Aleksandras Šabalinas“ (nuotr. Twitter)

0

Pastebėjus dronus, vėl trumpam buvo uždarytas vienas Danijos oro uostas, penktadienį pranešė policija ir nacionalinė žiniasklaida. Šiuos incidentus šią savaitę šalies premjerė pavadino „hibridinėmis atakomis“. 

Ketvirtadienį apie 23.40 val. buvo uždaryta oro erdvė virš Olborgo oro uosto Danijos šiaurėje, nes rajone buvo pastebėti dronai, pranešė visuomeninis transliuotojas DR, remdamasis oro uosto pareigūnu.

Įtartinas Rusijos laivas

Danijos valdžios institucijos pranešė, kad tuo metu netoli Danijos teritorinių vandenų Baltijos jūroje buvo pastebėtas Rusijos karinis laivas.

Jo pasirodymas sutapo su paslaptingais dronais, kurie pastarosiomis dienomis skraido virš šalies oro uostų.

Desantinis laivas „Aleksandras Šabalinas“ jau keletą dienų slepiasi prie Danijos krantų, išjungęs sekimo sistemą. 

Laivas stovi tarp tarptautinių ir Danijos vandenų, praneša laikraštis „Ekstra Bladet“.

Ne pirmas incidentas

Danijos policija pranešė, kad dronai buvo stebimi trečiadienį ir anksčiau ketvirtadienį Olborgo, Esbjergo, Sonderborgo oro uostuose bei Skrydstrupo aviacijos bazėje ir vėliau patys nuskrido. Dėl šių incidentų anksčiau šią savaitę kelioms valandoms buvo uždaryti Olborgo ir Kopenhagos oro uostai. 

Tai įvyko po panašaus incidento Norvegijoje, dronų įsiveržimų į Lenkiją bei Rumuniją ir Estijos oro erdvės pažeidimo, kai joje 12 minučių skrido Rusijos naikintuvai.

Danija tapo „hibridinių atakų auka“

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen ketvirtadienį pareiškė, kad šalis tapo „hibridinių atakų auka“.

Kol kas tyrėjams nepavyko nustatyti atsakingų asmenų, tačiau M. Frederiksen sakė, kad Rusija yra „šalis, kelianti grėsmę Europos saugumui“. 

Maskva neigia esanti kaip nors susijusi su incidentais Danijoje, Rusijos ambasada Kopenhagoje juos pavadino „surežisuota provokacija“.

 

