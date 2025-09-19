Provokacija: 3 Rusijos naikintuvai 12 minučių skraidė Estijos oro erdvėje, link sostinės Talino

MiG-31 orlaiviai – sunkieji naikintuvai, galintys gabenti Rusijos hipersonines raketas „Kinzhal“ – įskridę į Estijos teritoriją naikintuvai nukreipė kursą į sostinę Taliną, „Politico“ teigia su situacija susipažinę šaltiniai.
„Rusija šiais metais jau keturis kartus pažeidė Estijos oro erdvę, o tai savaime yra nepriimtina. Tačiau šiandieninis įsiveržimas (...) yra beprecedentis įžūlumas“, – sakė užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.
„Vis intensyvesnis Rusijos ribų bandymas ir didėjantis agresyvumas turi būti atremtas sparčiai didinant politinį ir ekonominį spaudimą“, – sakė ministras.
Lėktuvai neturėjo skrydžio planų, o jų atsakikliai buvo išjungti. Pažeidimo metu jie taip pat neturėjo dvipusio radijo ryšio su Estijos skrydžių valdymo tarnyba.
Lėktuvai skraidė apie 12 minučių, kol NATO išsiuntė italų F-35 naikintuvus juos atremti.
Užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos Federacijos laikinąją reikalų patikėtinę Estijoje, kad pateiktų protestą ir diplomatinę notą dėl oro erdvės pažeidimo.
Tai jau ketvirtasis atvejis per metus, kai Rusijos kariniai lėktuvai pažeidžia šalies sienas. Taline tokius veiksmus vadina „tyčine provokacija“.
