ES skelbia sankcijas Rusijai: bankai, šešėlinis laivynas ir kriptovaliutos

„Galime patvirtinti, kad Komisija priėmė naująjį, 19-ąjį, sankcijų paketą prieš Rusiją“, – spaudos konferencijos metu Briuselyje paskelbė EK atstovė spaudai Paula Pinho. Vėliau penktadienį apie tai smulkiau komentavo EK pirmininkė Ursula von der Leyen ir ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas.
„Reuters“ paskelbė, kad EK siūlys uždrausti rusiškų suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą 2027 m. sausio 1 d., metais anksčiau nei planuota prieš tai.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo pareiškime teigė, kad per pastarąjį mėnesį Rusija „parodė visą savo panieką diplomatijai ir tarptautinei teisei“, kritikuodama didžiausio masto dronų ir raketų atakas prieš Ukrainą.
Ji konkrečiai paminėjo Rusijos smūgius Kyjive, kurie pataikė į ES biurą sostinėje, ir Rusijos dronų įsibrovimus į Lenkiją ir Rumuniją.
Tai nėra veiksmai, būdingi tiems, kurie nori taikos. 19-asis sankcijų paketas yra atsakas į šį Putino „eskalavimą“, paaiškino ji, apibūdindama pagrindinius siūlomų priemonių elementus.
Ji sako, kad ES „norės sumažinti“ Rusijos pajamas iš iškastinio kuro, uždrausdama Rusijos suskystintųjų dujų importą į Europos rinkas.118 laivų iš Rusijos šešėlinės laivyno bus įtraukti į sankcijų sąrašą, kuriame iš viso jau yra 560 laivų.
Ji pridūrė, kad „didžiosioms energijos prekybos bendrovėms „Rosneft“ ir „Gazpromneft“ dabar bus taikomas visiškas sandorių draudimas“, o „kitoms bendrovėms taip pat bus įšaldyti turtas“.
Svarbiausia, kad naujas paketas taip pat bus skirtas „trečiųjų šalių, įskaitant Kiniją, naftos perdirbėjams, naftos prekybininkams ir naftos chemijos bendrovėms“, kurios, kaip įtariama, „perka naftą pažeidžiant sankcijas“.
„Per trejus metus Rusijos naftos pajamos Europoje sumažėjo 90 %. Dabar mes galutinai užverčiame tą puslapį“, – sakė ji.
Šis paketas taip pat bus skirtas „finansinių spragų uždarymui“, sakė U. von der Leyen, pridurdama, kad jis numatys „sandorių draudimą papildomiems bankams Rusijoje ir bankams trečiosiose šalyse“.
„Mes stipriname kovą su apgaulėmis. Kadangi apgaulės taktika tampa vis sudėtingesnė, mūsų sankcijos bus pritaikytos, kad išliktų veiksmingos. Todėl pirmą kartą mūsų ribojamosios priemonės bus taikomos kriptovaliutų platformoms ir bus uždrausti sandoriai kriptovaliutomis. Sudarome sąrašą užsienio bankų, susijusių su Rusijos alternatyviomis mokėjimo paslaugų sistemomis. Be to, ribojame sandorius su subjektais specialiosiose ekonominėse zonose.“
Paketas taip pat „įtrauks naujus tiesioginius eksporto apribojimus prekėms ir technologijoms, naudojamoms karo lauke“, kurie bus taikomi 45 įmonėms Rusijoje ir trečiosiose šalyse.
„Šios įmonės teikė tiesioginę ar netiesioginę paramą Rusijos karinės pramonės kompleksui. Inovacijomis grindžiamame kare labai svarbu atimti iš Rusijos galimybę naudotis pagrindinėmis technologijomis. Ypač kai kalbama apie dronus“, – sakė ji.
U. von der Leyen taip pat sakė, kad nors Rusijos įšaldyti turtas „nebus liestas“, Ukraina gaus reparacijų paskolas, kurios bus grąžintos iš būsimų Rusijos reparacijų. „Netrukus pateiksime pasiūlymą“, – sakė ji.
„Susidūrusi su Rusijos eskalavimu, Europa ėmėsi iššūkio. Mes toliau naudosime visas turimas priemones, kad šis žiaurus karas baigtųsi. Dabar raginu valstybes nares greitai patvirtinti šias naujas sankcijas. Norime, kad Rusija paliktų karo lauką ir prisėstų prie derybų stalo. Tai yra būdas suteikti taikai realią galimybę.“
Kallas: didinsime spaudimą Rusijai
„Bet koks Kremliaus pajamų šaltinis, leidžiantis tęsti agresiją, yra ES sankcijų taikymo objektas“, – teigia K. Kallas
Savo pareiškime ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pabrėžė, kad bloko „sankcijos yra veiksmingos“ ir „turi akivaizdų poveikį Rusijos viešiesiems finansams ir ekonomikos augimui“.
Ji išvardijo daugelį U. von der Leyen paminėtų priemonių, sakydama:
„Šiandien siūlome visišką sandorių su Rusijos bankais ir finansų įstaigomis draudimą, įskaitant trečiosiose šalyse veikiančias įstaigas. Taip pat siūlome įtraukti didelius ekonomikos subjektus, dalyvaujančius sankcijų apėjime, pajamų generavime ir Rusijos karinės pramonės rėmime, taip pat Rusijos kredito kortelių sistemą ir greitųjų mokėjimų sistemą.
Taip pat siūlome uždrausti investicijas į Rusijos specialiąsias ekonomines zonas, susijusias su karu. Be to, siūlome papildomas priemones Kinijos veikėjams, remiantiems Rusijos karinę pramonę.“
Dėl svarbaus energijos eksporto klausimo ji pateikė šiek tiek daugiau informacijos, sakydama, kad ES siūlys „visiškai uždrausti Rusijos SGD importą iki 2027 m. sausio mėn.“ ir „panaikins likusias išimtis „Rosneft“ ir „Gazprom Neft“ atžvilgiu.
„Šios naujos sankcijos taip pat apribos Rusijos prieigą prie technologijų, įskaitant dirbtinį intelektą ir geografinės erdvės duomenis, taip pat prie kritinių išteklių, kurie naudojami ginklų gamybai. Tai apima iš užsienio tiekėjų, įskaitant Kiniją ir Indiją, gaunamus išteklius“, – sakė ji.
Ji taip pat sakė, kad pakete bus numatytos naujos priemonės prieš „asmenis, dalyvaujančius Ukrainos vaikų grobime ir indoktrinacijoje“.
K. Kallas pabrėžė: „Europa nori taikos Ukrainai. Tačiau nepaisant kelių savaičių diplomatinių pastangų, Rusija tik stiprina savo agresiją ir dabar pažeidžia pačios Europos Sąjungos sienas. Norint užbaigti šį karą ir apsaugoti mūsų žemyno saugumą, būtina atimti iš Maskvos priemones karui vesti. Rusijos agresija negali tęstis nekontroliuojama. Mūsų žinia yra aiški: mes stiprinsime spaudimą Rusijai vis griežtesnėmis sankcijomis, kartu teikdami karinę paramą Ukrainai, kol Rusija sutiks su tikra, teisinga ir ilgalaike taika.“
