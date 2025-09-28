Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Via Lietuva“ Kėdainių rajone už 2,4 mln. eurų planuoja tiesti pėsčiųjų ir dviračių taką

2025-09-28 13:06 / šaltinis: BNS
2025-09-28 13:06

Valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuva“ užsakymu statybos įmonė „Doresta“ už maždaug 2,4 mln. eurų iki kitų metų rudens nuties pėsčiųjų ir dviračių taką prie Josvainių, Kėdainių rajone, pranešė „Via Lietuva“.

Dviračių takas (nuotr. Vilnius.lt)

Valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuva“ užsakymu statybos įmonė „Doresta“ už maždaug 2,4 mln. eurų iki kitų metų rudens nuties pėsčiųjų ir dviračių taką prie Josvainių, Kėdainių rajone, pranešė „Via Lietuva“.

Įgyvendinant projektą kelyje Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai, 14–17 km ruože, bus tiesiamas naujas 4 km ilgio ir 2,5 km pločio takas, jis sujungs jau esamus pėsčiųjų ir dviračių takus. Taip pat bus įrengti apsauginiai atitvarai.

Pasak pranešimo, sutvarkyta infrastruktūra bus pritaikyta ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

Be to, Kėdainių rajone šiais metais bus tvarkomas pėsčiųjų ir dviračių takas kelio Šėta-Okainiai-Truskava 1 km ruože.

Abu projektai finansuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

