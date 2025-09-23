Kėdainių rajone bus tiesiamas 4 km pėsčiųjų ir dviračių takas

Anot jos, takas bus tiesiamas krašto kelio Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai ruože nuo 13,050 iki 17,070 km.
Siekiant užtikrinti saugų pėsčiųjų ir dviratininkų eismą, vietose, kur takas priartėja prie kelio, bus įrengti apsauginiai kelio atitvarai. Tvarkomame ruože taip pat planuojama atnaujinti autobusų sustojimo aikšteles, sutvarkyti nuovažas bei integruoti papildomas inžinerines eismo saugos priemones.
Tako įrengimo darbus, kurių vertė siekia 2,4 mln. eurų, atliks viešąjį konkursą laimėjusi įmonė „Doresta“.
