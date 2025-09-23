Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kėdainių rajone bus tiesiamas 4 km pėsčiųjų ir dviračių takas

2025-09-23 15:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 15:40

Kėdainių rajone netrukus bus pradėtas tiesti 4 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas, kuris sujungs jau esamus pėsčiųjų ir dviračių takus, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Susiaurintos Vilniaus gatvės. ELTA / Andrius Ufartas

Kėdainių rajone netrukus bus pradėtas tiesti 4 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas, kuris sujungs jau esamus pėsčiųjų ir dviračių takus, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

REKLAMA
0

Anot jos, takas bus tiesiamas krašto kelio Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai ruože nuo 13,050 iki 17,070 km.

Siekiant užtikrinti saugų pėsčiųjų ir dviratininkų eismą, vietose, kur takas priartėja prie kelio, bus įrengti apsauginiai kelio atitvarai. Tvarkomame ruože taip pat planuojama atnaujinti autobusų sustojimo aikšteles, sutvarkyti nuovažas bei integruoti papildomas inžinerines eismo saugos priemones.

Tako įrengimo darbus, kurių vertė siekia 2,4 mln. eurų, atliks viešąjį konkursą laimėjusi  įmonė „Doresta“. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų