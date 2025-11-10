„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: hibridinis „MG ZS“ krosoveris

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Dėmesio centre – hibridinė pavara
MG pristato visiškai naują, antrosios kartos „ZS“ krosoverį. Modelį, kuris nuo 2017 metų visoje Europoje sulaukė daugiau nei 100 000 užsakymų, dabar žengia į naują etapą.
Šiame modelyje montuojama unikali „MG Hybrid+“ hibridinė technologija, sukurta siekiant užtikrinti gerą dinamiką ir mažas degalų sąnaudas.
Sistema yra techniškai pažangesnė už daugelį įprastų hibridų, nes jos pagrindą sudaro net penki elementai: 1,5 litro benzininis variklis, 3 greičių hibridinė transmisija (HT11), palyginti didelė 1,83 kWh baterija, itin galingas 100 kW elektros variklis ir atskiras 45 kW galios generatorius. Būtent galingas 100 kW elektros variklis ir didesnė baterija leidžia šiai sistemai veikti kitaip nei daugelyje konkurentų.
Automobilis pajuda iš vietos ir greitėja mieste naudodamas išskirtinai tik elektros energiją. Benzininis variklis įsijungia sklandžiai, dažniausiai tik pasiekus didesnį greitį, pavyzdžiui, važiuojant greitkeliu.
Įdiegtos pažangios technologijos
„MG ZS“ meta iššūkį konkurentams ne tik hibridinės pavaros srityje, bet ir standartinės įrangos gausa. Šiuo sprendimu norima \paneigti stereotipą, kad įperkamas visureigis reikalauja kompromisų.
Naujo modelio salonas taip pat buvo transformuotas. Vietoj senosios multimedijos, dabar montuojamas naujas 12,3 colio aukštos raiškos lietimui jautrus ekranas, kurį papildo 7 colių skaitmeninis vairuotojo skydelis.
Be jau įprastų „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajų, pridėta ir „iSmart Phone“ junglumo funkcija. Didelis dėmesys skirtas praktinėms detalėms: automobilyje yra keturios USB jungtys, įskaitant specialų lizdą prie galinio vaizdo veidrodėlio, skirtą vaizdo registratoriams maitinti.
Tačiau didžiausias žingsnis žengtas saugumo srityje. Standartinis „MG Pilot“ vairuotojo asistentų paketas buvo gerokai išplėstas. Dabar jį sudaro adaptyvioji kruizo kontrolė su „Traffic Jam Assist“ funkcija, aktyvusis avarinis stabdymas (atpažįstantis pėsčiuosius ir dviratininkus), aklosios zonos stebėjimo sistema ir perspėjimas apie iš galo artėjantį eismą.
Aukščiausio lygio komplektacija taip pat siūlo papildomus komforto privalumus: šildomą vairą, šildomas priekines sėdynes ir vairuotojo sėdynę su juosmens atramos reguliavimu. Gamintojas pabrėžia, kad praktiški sprendimai, tokie kaip priekinis porankis su daiktadėže ar 12V lizdas, išliko, o bagažinės talpa siekia solidžius 443 litrus.
Konkurse dalyvaujančio „MG ZS“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas (Hibridas)
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Variklio galia: 143 kW / 194 AG
- Sukimo momentas: 465 Nm
- Svoris: 1420 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 443
- 0-100 km/val.: 8,7 s
- CO2 emisija: 115 g/km
- Pradinė kaina: 22 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 22 990 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
