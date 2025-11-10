„Metų automobilio“ konkurse – nauja nominacija mažiausiai rūpesčių keliantiems modeliams

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Įvertins tai, ko komisija nenumato
Kiekvieno naujo automobilio patikimumą nuspėti – beveik neįmanoma. Klientų atsiliepimais paremti patikimumo reitingai pirmuosius rezultatus ima rodyti tik praėjus maždaug dvejiems metams nuo konkretaus modelio pasirodymo rinkoje. Vis dėlto automobilių priežiūros profesionalai, kasdien dirbantys su šimtais modelių, dažnai vos pažvelgę į automobilio konstrukciją gali pasakyti, ar su juo bus lengva dirbti.
Šiemet „Metų automobilio“ konkurso partneris „febi“ komisijai suteiks būtent tokią ekspertinę pagalbą. Su šiuo vienu didžiausių pasaulyje automobilių atsarginių dalių gamintojų ir tiekėjų bendradarbiaujanti profesionalų bendruomenė įvertins 15 konkurse dalyvaujančių modelių, apie kuriuos surinkta daugiausia informacijos. Patikimiausiam ir paprasčiausiai eksploatuojamam automobiliui bus suteiktas „febi Metų PRO“ titulas.
Automobilius vertins profesionalai
„Automobilių profesionalų bendruomenė – tai itin kompetentinga, praktiška ir reiklų požiūrį turinti auditorija. Jie žvelgia giliau nei į blizgantį kėbulą – jiems svarbiausia, kaip automobilis veikia kasdienybėje, kaip jis tarnauja ir kaip lengva jį prižiūrėti“, – sako Giedrius Matulevičius, „Ferdinand Bilstein“ verslo vystymo vadovas Baltijos šalyse.
„febi“ vertinimo kolektyvą sudaro servisų atstovai, automobilių mechanikai, atsarginių dalių pardavėjai, vadybininkai bei būsimieji automobilių specialistai – profesinių automechanikos mokyklų dėstytojai ir jų studentai.
Ekspertai, remdamiesi patirtimi ir apžiūrėję konkurse dalyvaujančius automobilius, vertins juos pagal dešimt kriterijų, apimančių tiek patikimumo, tiek priežiūros ir detalių prieinamumo aspektus.
Svarbus ne tik patikimumas, bet ir priežiūros paprastumas
„Mechanikai ir serviso specialistai puikiai žino, kurie modeliai dirbtuvėse pasirodo retai, o kurie – nuolatiniai klientai. Be to, labai svarbi ir automobilio konstrukcija: ar ji leidžia darbus atlikti greitai ir patogiai? Kas iš to, jei detalės pigios, bet norint pakeisti paprastą komponentą reikia išardyti pusę automobilio?“ – pabrėžia G. Matulevičius.
„febi“ suburtas automobilių priežiūros profesionalų kolektyvas vertins ne tik konstrukcijų patikimumą, bet ir jų tinkamumą Lietuvos sąlygoms – atsparumą prastiems keliams, druskų poveikiui ir klimato svyravimams.
Ne mažiau svarbus ir detalių prieinamumas: kaip paprasta jas rasti, kiek yra alternatyvų, kokia jų kaina. Vertinama ir techninės informacijos prieiga – ar gamintojas dalijasi remonto vadovais, diagnostikos protokolais, ar prieinama mokomoji medžiaga. Šie kriterijai ypač aktualūs automobilių savininkams, kurie planuoja transporto priemonę eksploatuoti ilgai, jau pasibaigus garantijai, ar ketina ją įsigyti antrinėje rinkoje.
Galiausiai bus vertinamas ir patogumas dirbant – ar po variklio gaubtu pakanka vietos, kad serviso meistrai galėtų be vargo atlikti darbus.
Daugiausia šansų – senbuviams
„Natūralu, kad šioje nominacijoje svarbus vaidmuo teks istorinei patirčiai – profesionalų sukauptoms žinioms apie konkrečius prekės ženklus, modelius ir jų patikimumo tendencijas“, – pažymi G. Matulevičius.
Tad į „febi Metų PRO“ nominaciją pretenduos ne visi „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso dalyviai. Apie trečdalį jų sudaro visiškai nauji modeliai ar Lietuvoje dar tik debiutuojantys prekių ženklai, apie kuriuos kol kas nėra sukaupta pakankamai informacijos.
Vis dėlto nemaža dalis iš 33 konkurse dalyvaujančių automobilių yra tiek techniškai, tiek konstrukciškai gerai pažįstami specialistams, todėl darbo „febi“ ekspertams netrūks. Vertinimai vyks iki lapkričio 28 d., kai paaiškės konkurso finalo rezultatai.
