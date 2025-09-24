Ar gerai mokate Kelių eismo taisykles? Kviečia nemokamai pasitikrinti

„Kiekvienas mūsų esame eismo dalyvis – vairuotojas, keleivis ar pėsčiasis. Ši iniciatyva – puiki proga įsivertinti, ar tikrai žinome, kaip saugiai elgtis kelyje“, – teigia „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Anot jo, rūpinantis ne tik kelių infrastruktūra, bet ir visuomenės švietimu, siekiama bendro tikslo – kad visos kelionės baigtųsi saugiai.
Egzaminas orientuotas ne tik į vairuotojus – atskirose kategorijose galės varžytis tiek suaugusieji, tiek moksleiviai nuo 7 klasės. Organizatoriai ypač tikisi jaunimo aktyvumo, pabrėždami, kad būtent jie formuos ateities eismo kultūrą.
Kaip vyks egzaminas?
Egzaminą bus galima laikyti spalio 8 d. (antradienį) nuo 8:00 iki 20:00 val. internetu, specialioje svetainėje saugauseismoegzaminas.lt. Jį sudarys 20 testo tipo ir vienas atviras klausimas, o atsakymams bus skirtos 45 minutės. Nors užsiregistruoti bus galima ir egzamino dieną, organizatoriai ragina tai padaryti iš anksto.
Geriausiai pasirodę dalyviai abiejose amžiaus grupėse bus apdovanoti prizais – išmaniaisiais laikrodžiais ir elektroninėmis skaityklėmis, o aktyviausia mokykla – specialiu prizu.
Norintys pasitreniruoti ir prisiminti taisykles, jau dabar gali apsilankyti egzamino svetainėje ir išspręsti bandomąjį testą. Ši iniciatyva – tai ne tik galimybė laimėti prizų, bet ir proga kiekvienam iš mūsų prisidėti prie saugesnės aplinkos Lietuvos keliuose kūrimo.
