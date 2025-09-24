Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Ar gerai mokate Kelių eismo taisykles? Kviečia nemokamai pasitikrinti

2025-09-24 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 14:05

Jau spalio 8-ąją pirmą kartą Lietuvoje vyks visuotinis, savanoriškas Saugaus eismo egzaminas, kurį organizuoja valstybės įmonė „Via Lietuva“. Visi eismo dalyviai – nuo moksleivių iki patyrusių vairuotojų – kviečiami nemokamai pasitikrinti savo žinias ir prisiminti svarbiausias Kelių eismo taisykles.

Automobiliai (Lukas Balandis/BNS)

Jau spalio 8-ąją pirmą kartą Lietuvoje vyks visuotinis, savanoriškas Saugaus eismo egzaminas, kurį organizuoja valstybės įmonė „Via Lietuva“. Visi eismo dalyviai – nuo moksleivių iki patyrusių vairuotojų – kviečiami nemokamai pasitikrinti savo žinias ir prisiminti svarbiausias Kelių eismo taisykles.

REKLAMA
0

„Kiekvienas mūsų esame eismo dalyvis – vairuotojas, keleivis ar pėsčiasis. Ši iniciatyva – puiki proga įsivertinti, ar tikrai žinome, kaip saugiai elgtis kelyje“, – teigia „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Anot jo, rūpinantis ne tik kelių infrastruktūra, bet ir visuomenės švietimu, siekiama bendro tikslo – kad visos kelionės baigtųsi saugiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Egzaminas orientuotas ne tik į vairuotojus – atskirose kategorijose galės varžytis tiek suaugusieji, tiek moksleiviai nuo 7 klasės. Organizatoriai ypač tikisi jaunimo aktyvumo, pabrėždami, kad būtent jie formuos ateities eismo kultūrą.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip vyks egzaminas?

Egzaminą bus galima laikyti spalio 8 d. (antradienį) nuo 8:00 iki 20:00 val. internetu, specialioje svetainėje saugauseismoegzaminas.lt. Jį sudarys 20 testo tipo ir vienas atviras klausimas, o atsakymams bus skirtos 45 minutės. Nors užsiregistruoti bus galima ir egzamino dieną, organizatoriai ragina tai padaryti iš anksto.

REKLAMA

Geriausiai pasirodę dalyviai abiejose amžiaus grupėse bus apdovanoti prizais – išmaniaisiais laikrodžiais ir elektroninėmis skaityklėmis, o aktyviausia mokykla – specialiu prizu.

Norintys pasitreniruoti ir prisiminti taisykles, jau dabar gali apsilankyti egzamino svetainėje ir išspręsti bandomąjį testą. Ši iniciatyva – tai ne tik galimybė laimėti prizų, bet ir proga kiekvienam iš mūsų prisidėti prie saugesnės aplinkos Lietuvos keliuose kūrimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų