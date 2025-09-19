Svarbi informacija vairuotojams: dėl skubaus remonto ant tilto per Nemuną kelyje A5 laukia eismo ribojimai

Remonto darbai, jei leis oro sąlygos, vyks visą ateinančią savaitę ir bus suskirstyti į du etapus. Nuo pirmadienio (rugsėjo 22 d.) iki trečiadienio (rugsėjo 24 d.) ryto bus uždaryta antroji (dešinioji) eismo juosta.
Nuo trečiadienio ryto (rugsėjo 24 d.) iki penktadienio popietės (rugsėjo 26 d.) eismas bus ribojamas pirmojoje (kairiojoje) eismo juostoje.
Penktadienį, 16 val., planuojama visus darbus baigti ir eismą visiškai atnaujinti.
Remonto priežastis – susidėvėjusi siūlė
Pasak „Via Lietuva“ atstovų, skubus remontas būtinas dėl pastebėtų tilto deformacinio pjūvio pažeidimų. Tai – speciali siūlė, kuri leidžia tilto konstrukcijai „kvėpuoti“ – plėstis ir trauktis keičiantis oro temperatūrai. Laiku nepakeitus susidėvėjusio elemento, kyla pavojus tolimesniam tilto konstrukcijų irimui.
Vairuotojai, planuojantys keliones šia kryptimi, raginami būti atidūs, stebėti laikinus kelio ženklus ir, esant galimybei, numatyti šiek tiek daugiau laiko kelionei.
