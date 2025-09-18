Įspėja vairuotojus būti atsargiems: šiuo metu kelyje padaugėja tokių avarijų

Draudimo bendrovės BTA duomenimis, pavasarį ir rudenį tokių incidentų padaugėja 15–20 proc.. Pasak Aplinkos apsaugos departamento, tai lemia dvi pagrindinės priežastys.
Pirma – gyvūnų ruja, kurios metu jie tampa aktyvesni, mažiau atsargūs ir migruoja didesnius atstumus. Antra – ilgėjantis tamsus paros metas, sutampantis su didžiausiu gyvūnų aktyvumu ryte ir prietemoje, kai vairuotojų matomumas yra prasčiausias.
Gamtininkai atkreipia dėmesį, kad vairuotojai budrūs turi būti ne tik kaimo vietovėse. Dėl urbanizacijos laukiniai gyvūnai vis dažniau užklysta į miestus ieškodami maisto. Ryškiausias to pavyzdys – 2022 m. Vilniuje, judrioje Geležinio Vilko gatvėje, įvykęs susidūrimas su briedžiu, kurio metu nukentėjo du vaikai. Patekę į judrią miesto aplinką, gyvūnai patiria stresą ir elgiasi visiškai neprognozuojamai.
Baudos mitas
Visuomenėje gajus mitas, kad partrenkęs gyvūną vairuotojas gaus baudą, ypač jei kelyje buvo įspėjamasis ženklas. Aplinkos apsaugos departamentas pabrėžia – tai netiesa.
Jei susidūrimas buvo netyčinis, vairuotojui jokia administracinė atsakomybė ar bauda negresia. Vienintelė jo pareiga – pranešti apie įvykį bendruoju pagalbos numeriu 112. Atsakomybė taikoma tik tuo atveju, jei gyvūnas partrenkiamas tyčia arba iš įvykio vietos pasisavinama jo gaišena.
Kaip elgtis susidūrus su gyvūnu?
Siekiant išvengti nelaimės, ekspertai pataria tamsiu paros metu, ypač miškingose ir ženklais pažymėtose vietovėse, sumažinti greitį. Išvydus vieną gyvūną, pavyzdžiui, stirną, reikia būti pasiruošusiam, kad kelią kirs ir visas jų būrys.
Jei susidūrimo išvengti nepavyko, privaloma apie tai pranešti numeriu 112 – specialistai pasirūpins sužeistu ar žuvusiu gyvūnu.
Rudens sezonas iš vairuotojų reikalauja papildomo atidumo. Žinojimas ne tik apie padidėjusią riziką, bet ir apie teisingus veiksmus įvykus nelaimei, gali padėti išvengti tiek skaudžių pasekmių, tiek ir nereikalingo streso dėl nepagrįstų mitų.
