  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pradedama kelio Lapiakalnis–Žebertonys rekonstrukcija

2025-09-17 14:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 14:24

 Elektrėnų savivaldybėje šią savaitę pradedami rajoninio kelio Lapiakalnis–Žebertonys atnaujinimo darbai, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Spūstis BNS Foto

 Pasak bendrovės, 4 mln. eurų rangos darbų sutartis buvo pasirašyta rugpjūčio viduryje. Pagal ją numatoma išasfaltuoti 4,8 km žvyrkelio ir atnaujinti beveik 1 km esamos kelio dangos Abromiškių gyvenvietėje.

0

Pasak bendrovės, 4 mln. eurų rangos darbų sutartis buvo pasirašyta rugpjūčio viduryje. Pagal ją numatoma išasfaltuoti 4,8 km žvyrkelio ir atnaujinti beveik 1 km esamos kelio dangos Abromiškių gyvenvietėje. 

Be to, įgyvendinant projektą taip pat bus įrengtas 5,2 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas, keturios autobusų stotelės. 

„Numatomas rekonstruoti ruožas yra įtrauktas į patvirtintą kelių su žvyro danga asfaltavimo prioritetinę eilę. Šio, Elektrėnus ir Vievį jungiančio, kelio rekonstravimas reikšmingai pagerins susisiekimą tarp dviejų miestų“, – pranešime sakė „Via Lietuva“ Projektų grupės vadovė Viktorija Petrėtienė.

„Via Lietuva“ atkreipia dėmesį, kad vykdant darbus kelyje bus taikomi laikini eismo ribojimai. Pasak jos, nuo trečiadienio iki gruodžio 28 dienos kelio Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys ruože transporto priemonių greitis bus ribojamas iki 50 km/val.

Gruodį šiame ruože eismas vyks viena kelio juosta – bus įrengti šviesoforai ir laikini kelio ženklai. Analogiški eismo ribojimai nuo spalio 6 iki gruodžio 15 d. bus taikomi ir kitu ruožu. 

Darbus baigti planuojama iki kitų metų spalio mėnesio.

