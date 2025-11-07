 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiriui“ nusileidęs „Valencia“ treneris išskyrė pralaimėjimo priežastį

2025-11-07 22:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 22:24

Valensijos „Valencia“ pergalių serija Eurolygoje nutrūko Kaune, bet po nesėkmės vyr. treneris Pedro Martinezas nebuvo pernelyg nusivylęs.

P.Martinezas neturėjo priekaištų auklėtinių kovingumui (BNS nuotr.)

Valensijos „Valencia“ pergalių serija Eurolygoje nutrūko Kaune, bet po nesėkmės vyr. treneris Pedro Martinezas nebuvo pernelyg nusivylęs.

REKLAMA
0

64-erių Ispanijos specialistas akcentavo „Žalgirio“ atkovotus kamuolius, kurių kauniečiai puolime nusiėmė 16. Visgi P.Martinezas neturėjo priekaištų auklėtinių kovingumui.

„Sunkios rungtynės, puikus intensyvumas, pirmoje mačo pusėje nejautėme rittmo, po pertraukos buvo vaizdas žymiai geresnis, – spaudos konferenciją pradėjo P.Martinezas. – Bet visą mačą turėjome problemų su kamuoliais gynyboje ir tai darė skirtumą. „Žalgiris“ turėjo daugiau antrųjų šansų ir tokiu atveju yra labai sunku laimėti lygiame mače.

Manau, kad mes gerai kovėmės, turėjome sunkių situaciją, grįžome į rungtynes su geru mentalitetu. Turime toliau daryti tą patį ir stengtis patobulėti.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų