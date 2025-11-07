„Žalgiriui“ nusileidęs „Valencia“ treneris išskyrė pralaimėjimo priežastį

64-erių Ispanijos specialistas akcentavo „Žalgirio“ atkovotus kamuolius, kurių kauniečiai puolime nusiėmė 16. Visgi P.Martinezas neturėjo priekaištų auklėtinių kovingumui.
„Sunkios rungtynės, puikus intensyvumas, pirmoje mačo pusėje nejautėme rittmo, po pertraukos buvo vaizdas žymiai geresnis, – spaudos konferenciją pradėjo P.Martinezas. – Bet visą mačą turėjome problemų su kamuoliais gynyboje ir tai darė skirtumą. „Žalgiris“ turėjo daugiau antrųjų šansų ir tokiu atveju yra labai sunku laimėti lygiame mače.
Manau, kad mes gerai kovėmės, turėjome sunkių situaciją, grįžome į rungtynes su geru mentalitetu. Turime toliau daryti tą patį ir stengtis patobulėti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!