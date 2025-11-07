 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizan“ Eurolygoje klupo 4 sykį paeiliui

2025-11-07 23:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 23:09

Ketvirtą pralaimėjimą iš eilės Eurolygoje patyrė Belgrado „Partizan“ (3/6) komanda, kuri išvykoje 71:80 (20:20, 19:18, 19:15, 13:27) nusileido Pirėjo „Olympiacos“ (6/3) klubui.

Th.Walkupas pelnė 15 taškų

0

Pirėjo komanda bandė rungtynes pradėti atitrūkdama, bet Duane‘o Washingtono dėka rezultatas ne tik tapo lygus, bet ir „Partizan“ jį persvėrė – 9:7. OLY trumpam pranašumą atstatė, tačiau po pirmo kėlinio buvo lygu – 20:20.

Permainingai rungtynės klostėsi toliau, nė viena komanda per antrą ketvirtį taip ir neatitrūko labiau – 38:39. Po pertraukos „Partizan“ įgijo apčiuopiamesnę persvarą (47:41), tiesa, labiau OLY nepaleido varžovų pirmyn – 53:56.

Dar likus 2 minutėms rezultatas buvo lygus (71:71), tačiau svarbius taškus pelnė Shaquille‘as McKissicas, tiesa, T.Dorsey įmetė vieną baudos metimą – 74:71. Liko minutė, pergalę OLY tvirtino T.Dorsey baudos.

„Olympiacos“: Thomasas Walkupas 15, Aleksandras Vezenkovas 14, Tyleris Dorsey 11 (2/11 metimai, 6 n.b.), Frankas Ntilikina 9, Nikola Milutinovas 8 (10 atk. kam., 21 n.b.).

„Partizan“: Duane‘as Washingtonas 20, Tyrique‘as Jonesas 17 (7 atk. kam.), Shake‘as Miltonas 10, Bruno Fernando 9, Sterlingas Brownas 7.

