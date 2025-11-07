Lietuvos beisbolo-5 rinktinė be pralaimėjimų pasiekė Europos čempionato pusfinalį Panevėžyje

Po pergalės kontrolinėse rungtynėse prieš ukrainiečius lietuviai 2-0 (6:1, 10:0) pranoko rumunus, 2-0 (10:0, 15:0) sutriuškino bulgarus, 2-0 (5:0, 5:0) įveikė Izraelį, tapo B grupės nugalėtojais ir žengė į atkrintamąsias varžybas.
Aštuntfinalyje lietuviai 2-0 (15:0, 23:0) nušlavė Kroatiją, o ketvirtfinalyje dar kartą 2-0 (3:0, 10:4) susitvarkė su rumunais. Pirmose ketvirtfinalio rungtynėse po tašką surinko Eligijus Miciuta, Kira Baitiul ir Napalis Paulius Grigas. Antrame mače E. Miciuta ir N. P. Grigas pelnė po 3 tšk., Augustas Jansonas – 2, o K. Baitiul ir Nomeda Neverauskaitė – po 1.
Šeštadienį pusfinalyje nuo 12 val. lietuviai susitiks su ispanais. Mažojo finalo rungtynės prasidės 15 val., o didžiojo finalo – 16.30 val.
