  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos beisbolo-5 rinktinė be pralaimėjimų pasiekė Europos čempionato pusfinalį Panevėžyje

2025-11-07 23:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 23:14

Panevėžio „Kalnapilio" arenoje tęsiasi 2025 metų Europos beisbolo-5 čempionatas, kuriame galingai žaidžia Lietuvos rinktinė, be vargo patekusi į pusfinalį.

Erikos Tamulytės nuotr. | Organizatorių nuotr.

Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje tęsiasi 2025 metų Europos beisbolo-5 čempionatas, kuriame galingai žaidžia Lietuvos rinktinė, be vargo patekusi į pusfinalį.

0

Po pergalės kontrolinėse rungtynėse prieš ukrainiečius lietuviai 2-0 (6:1, 10:0) pranoko rumunus, 2-0 (10:0, 15:0) sutriuškino bulgarus, 2-0 (5:0, 5:0) įveikė Izraelį, tapo B grupės nugalėtojais ir žengė į atkrintamąsias varžybas.

Aštuntfinalyje lietuviai 2-0 (15:0, 23:0) nušlavė Kroatiją, o ketvirtfinalyje dar kartą 2-0 (3:0, 10:4) susitvarkė su rumunais.  Pirmose ketvirtfinalio rungtynėse po tašką surinko Eligijus Miciuta, Kira Baitiul ir Napalis Paulius Grigas. Antrame mače E. Miciuta ir N. P. Grigas pelnė po 3 tšk., Augustas Jansonas – 2, o K. Baitiul ir Nomeda Neverauskaitė – po 1.

Šeštadienį pusfinalyje nuo 12 val. lietuviai susitiks su ispanais. Mažojo finalo rungtynės prasidės 15 val., o didžiojo finalo – 16.30 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

