  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sačko po istorinio žygio Mece: „Liūdna, kad pasaulis pamiršta karą Ukrainoje“

2025-11-07 21:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 21:45

Mece (Prancūzija) vykstančiame ATP 250 serijos „Moselle Open“ vyrų teniso turnyre baigėsi istorinis ukrainiečio Vitalijaus Sačko (ATP-222) žygis. Su „lucky loser“ statusu į pagrindinį etapą patekęs ukrainietis nukeliavo net iki pusfinalio, kuriame 1:6, 4:6 neprilygo JAV talentui Learneriui Tienui (ATP-38).

Vitalijus Sačko | Scanpix nuotr.

V. Sačko prieš tai ketvirtfinalyje 6:4, 3:6, 6:1 nugalėjo prancūzą Clementą Taburą (ATP-243) – tą patį varžovą, kuriam prieš 4 dienas pralaimėjo to paties turnyro kvalifikacijoje.

Net 4 metus nė vienas Ukrainos tenisininkas nebuvo laimėjęs ATP turo pagrindinio etapo mačo. V. Sačko per savaitę pasiekė 3 tokias pergales.

„Ukrainoje dabar mažiau investuojama į sportą. Žmonės skiria pinigus dronų gamybai, bando finansiškai padėti kariuomenei. Tautiečiai kovoja Ukrainoje, o aš bandau kovoti aikštėje.

Deja, bėgant laikui pasaulis apsiprato su ta mintimi, kad Ukrainoje vyksta karas. Liūdna, kad vis mažiau žmonių kalba apie tai, nors karas tęsiasi. Žmonėms ši tema nusibodo, bet karo siaubai niekur nedingo“, – sakė V. Sačko.

Buvusi 6-oji pasaulio raketė italas Matteo Berrettini (ATP-63) krito ketvirtfinalyje, kai 7:5, 2:6, 3:6 nusileido L. Tienui. Italas trečiojo seto pradžioje nepasinaudojo proga perimti iniciatyvą, o vėliau pralaimėjo savo padavimų seriją ir neturėjo didesnių vilčių pavyti varžovą.

L. Tienas finale susitiks su britu Cameronu Norrie (ATP-27), kuris 4:6, 6:2, 6:4 pranoko italą Lorenzo Sonego (ATP-42).

Finalą šeštadienį nuo 17.30 val. tiesiogiai transliuos „Go3 Sport 3“ kanalas.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Mece prizų fondą sudaro 569,035 tūkst. eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vitalijus Sačko | „Stop“ kadras
Mece visus nustebinęs Sačko pasiekė istorinę pergalę Ukrainai

