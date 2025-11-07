 
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Volvo Open Cup“ Latvijoje: Variakojytės bronza ir du sidabro medaliai Lietuvos jaunimui

2025-11-07 21:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 21:31

Latvijoje vyko 56-osios „Volvo Open Cup“ dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose lietuviai džiugino medaliais.

Meda Variakojytė | Scanpix nuotr.

Latvijoje vyko 56-osios „Volvo Open Cup“ dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose lietuviai džiugino medaliais.

0

Moterų varžybas puikiai pradėjusi Meda Variakojytė trumpojoje programoje su nauju karjeros rekordu (60,02) užėmė 2-ą vietą. Laisvojoje programoje lietuvės rezultatas buvo 4-as (100,97). Bendroje įskaitoje M. Variakojytė pasiekė geriausią karjeros rezultatą (161) ir pelnė bronzą.

Nugalėtoja tapo suomė Iida Karhunen (176,27), kuri po trumposios programos rikiavosi trečia, bet geriausiai atliko laisvąją programą. Sidabrą pelnė trumposios programos laimėtoja švedė Josefin Taljegard (166,33).

Merginų jaunimo kategorijoje sidabrą laimėjo Milana Siniavskytė (159,66), nusileidusi tik latvei Kirai Baranovskai (172,10). Bronzą pelnė suomė Venla Sinisalo (157,48). Urtė Gailiūtė užėmė 19-ą vietą (82,95), o Danielė Noreikaitė – 20-ą (81,42).

Tarp vaikinų sidabrą iškovojo Luka Imedashvili (179,88). Lietuvos čiuožėją aplenkė tik Belgijos atstovas Denisas Krouglovas (209,28). Trečias liko estas Vladislavas Čurakovas (177,18).

