Liepa Karlonaitė nuskynė dvi pergales Baltijos kalnų slidinėjimo taurės etape

Antradienį merginų jaunimo slalome L. Karlonaitė 3 kartus trasą įveikė per 1 min. 12.24 sek. Už jos liko dvi latvės – Kristiana Hartmane (1:12.97) bei Elza Zelca (1:13.48).
Suaugusiųjų varžybose antradienį niekas iš lietuvių nepasiekė finišo.
Trečiadienį L. Karlonaitė triumfavo moterų slalome (1:15.28). Už jos vėl liko tos pačios latvės – K. Hartmane (1:15.41) ir E. Zelca (1:16.03).
Kiti Lietuvos atstovai nepateko į dešimtukus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!