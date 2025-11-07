 
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Liepa Karlonaitė nuskynė dvi pergales Baltijos kalnų slidinėjimo taurės etape

2025-11-07 14:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 14:59

Druskininkų „Snow Arena“ vyko Baltijos kalnų slidinėjimo taurės etapas, kuriame du kartus triumfavo Liepa Karlonaitė.

Liepa Karlonaitė (Edijs Palens nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Druskininkų „Snow Arena“ vyko Baltijos kalnų slidinėjimo taurės etapas, kuriame du kartus triumfavo Liepa Karlonaitė.

0

Antradienį merginų jaunimo slalome L. Karlonaitė 3 kartus trasą įveikė per 1 min. 12.24 sek. Už jos liko dvi latvės – Kristiana Hartmane (1:12.97) bei Elza Zelca (1:13.48).

Suaugusiųjų varžybose antradienį niekas iš lietuvių nepasiekė finišo.

Trečiadienį L. Karlonaitė triumfavo moterų slalome (1:15.28). Už jos vėl liko tos pačios latvės – K. Hartmane (1:15.41) ir E. Zelca (1:16.03).

Kiti Lietuvos atstovai nepateko į dešimtukus.

