  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Norrisas iškovojo pirmą vietą sprinto kvalifikacijoje, Verstappenas nusileido net į 6-ą poziciją, o Lecercas neišvengė incidento

2025-11-07 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 21:25

Penktadienį „Interlagos“ trasoje (Brazilija) prasidėjo 21-asis „Formulės 1“ sezono etapas – San Paulo GP.

Charlesas Leclercas | Organizatorių nuotr.

Penktadienį „Interlagos" trasoje (Brazilija) prasidėjo 21-asis „Formulės 1" sezono etapas – San Paulo GP.

Sprinto kvalifikaciją laimėjo sezono lyderis britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:09.243). Jis aplenkė jaunąjį italą Kimi Antonelli („Mercedes“, 1:09.340) ir pagrindinį savo konkurentą komandos draugą australą Oscarą Piastri („McLaren“, 1:09.416). Antrąją startinę eilę užbaigė kitas „Mercedes“ pilotas George‘as Russellas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netikėtai žemai – vos 6-as – liko olandas Maxas Verstappenas. Šansų kovoti dėl titulo dar nepraradęs „Red Bull“ lyderis atsidūrė už Ispanijos veterano Fernando Alonso („Aston Martin“). Pastarasis antroje kvalifikacijos dalyje netgi buvo pats greičiausias.

Britas Lewisas Hamiltonas nepateko į trečią kvalifikacijos dalį ir liko 11-as („Ferrari“, 1:09.811). Veteranas skundėsi, kad prieš jį važiuoja daug varžovų ir nespėjo pradėti paskutinio rato. Kaip tik tuo metu jo komandos draugas Charlesas Leclercas trasoje apsisuko ir tai sugadino ne vieno piloto bandymą. Ch. Leclercas po to incidento užsitikrino vietą trečioje kvalifikacijos dalyje, kurią baigė 8-as.

Tik 18-ą vietą užėmė japonas Yuki Tsunoda („Red Bull“, 1:10.692), o paskutinis – 20-as – liko ispanas Carlosas Sainzas („Williams“, 1:11.120), neišvengęs klaidos pirmajame posūkyje.

San Paulo GP sprinto kvalifikacijos rezultatai:

L. Norrisas (357 taškai) pilotų įskaitoje turi minimalią persvarą prieš O. Piastri (356). Vilčių dar neprarado ir M. Verstappenas (321). Konstruktorių įskaitoje „McLaren“ (713) jau seniai užsitikrino nugalėtojų taurę. Dėl antros vietos kovoja „Ferrari“ (356), „Mercedes“ (355) ir „Red Bull“ (346).

Šeštadienį sprinto lenktynės turėtų prasidėti 16 val., o kvalifikacija pagrindinėms lenktynėms – 20 val. Visgi, šeštadienį žadamas intensyvus lietus ir gūsingas vėjas gali sujaukti tvarkaraštį.

Sprinto lenktynes šeštadienį tiesiogiai transliuos TV6 televizija, o visą veiksmą iš Brazilijos galima stebėti „Go3“ televizijoje.

