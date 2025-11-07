 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Kaunietės pasirodymas „Lietuvos talentų“ scenoje paliks be žado: moka kalbėti atvirkščiai

2025-11-07 11:34
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 11:34

TV3 žiniasklaidos grupės projektas „Lietuvos talentai“ kiekvieną sekmadienį parodo, koks unikalus kiekvienas esame. Tačiau šįkart netikėtumo sulauks net ir visko matę – 24 metų kaunietė Erlanda Jakštytė žiūrovus nustebins visai kitokiu talentu, nei būtų galima tikėtis iš šokėjos...

Kaunietės pasirodymas „Lietuvos talentų“ scenoje (nuotr. V. Černiausko)
6

TV3 žiniasklaidos grupės projektas „Lietuvos talentai" kiekvieną sekmadienį parodo, koks unikalus kiekvienas esame. Tačiau šįkart netikėtumo sulauks net ir visko matę – 24 metų kaunietė Erlanda Jakštytė žiūrovus nustebins visai kitokiu talentu, nei būtų galima tikėtis iš šokėjos...

1

Erlanda – šokiu gyvenanti mergina. Ji šoka jau 17 metų, iš kurių 6-erius dar ir moko to kitus. Scenoje ji jaučiasi kaip namie, tačiau šįkart į „Lietuvos talentus“ Erlanda atėjo ne tam, kad šoktų.

Kaunietės pasirodymas „Lietuvos talentų“ scenoje
Stulbinantis gebėjimas

Mergina nusprendė parodyti visai kitą savo pusę – gebėjimą kalbėti atvirkščiai, t. y. tarti žodžius nuo galo taip sklandžiai, tarsi kalbėtų įprastai.

„Lietuvos talentuose“ yra daug šokėjų, konkurencija tikrai didelė. Todėl šįkart norėjau parodyti ką nors visiškai kitokio“, – prieš lipdama į sceną pasakos dalyvė.

Erlanda paatviraus, kad šis neįprastas gebėjimas – lyg jos asmeninės istorijos dalis. „Visą gyvenimą save nuvertinau, galvojau, kad esu kitokia“, – atskleis ji.

Vos Erlandai prisistačius, teisėjas Marijus Mikutavičius šyptelės ir šmaikščiai mestels, kad gal tai – ne talentas, o liga?

Salėjė įsivyraus tyla

Tačiau jau po kelių akimirkų juokas virs nuoširdžia nuostaba. Kai mergina pradės demonstruoti savo talentą, salėje įsivyraus tyla – visi klausysis, kaip Erlanda be jokio vargo taria žodžius atbulai.

Teisėjai nuspręs merginai mesti iššūkį – duos ne tik lietuviškų, bet ir kitų kalbų žodžių, kad išbandytų jos gebėjimą kalbėti atvirkščiai įvairiomis kalbomis. Tai Erlandos nė kiek nesuglumins, o savo pasirodymu ji dar labiau prikaustys žiūrovų dėmesį.

„Ji tai jaučia kaip duotybę – tai yra talentas“, – po pasirodymo sužavėta sakys Anželika Cholina.

Teisėja pabrėš, kad toks gebėjimas neįmanomas be išskirtinio pojūčio kalbai ir garsui.

Ar Erlandai pavyks savo unikaliu gebėjimu pelnyti teisėjų simpatijas ir žingsnį į kitą etapą? Visa tai sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentai“ – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!

