TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Marijus Mikutavičius surizikavo – pavojingas triukas privertė sulaikyti kvapą: „Man buvo baisu“

2025-11-02 10:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laukia dar viena įtampos, adrenalino ir širdį greičiau plakti priverčiančių emocijų kupina „Lietuvos talentų“ laida. O įkvėptas tiesiai iš Italijos atvykusio Renato, vienam rizikingam triukui scenoje ryšis ir projekto teisėjas Marijus Mikutavičius.

„Lietuvos talentai“ (nuotr. V. Černiausko)
7

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laukia dar viena įtampos, adrenalino ir širdį greičiau plakti priverčiančių emocijų kupina „Lietuvos talentų" laida. O įkvėptas tiesiai iš Italijos atvykusio Renato, vienam rizikingam triukui scenoje ryšis ir projekto teisėjas Marijus Mikutavičius.

Jau 20 metų Italijoje gyvenantis Renatas kasdien dirba automobilių servise, tačiau po darbo valandų jo laukia visai kitokia aistra – dviračiai. Ir ne bet kokie! Renatas treniruojasi bei dalyvauja varžybose su specialiu dviračiu be... sėdynės.

„Ir taip prasidėjo mano karjera – esu laimėjęs tris Italijos čempionatus“, – pasakos šou dalyvis, kuriam ekstremalūs triukai tapo ne tik pomėgiu, bet ir gyvenimo būdu.

Į „Lietuvos talentų“ sceną jis žengs su tikslu ne tik pademonstruoti įspūdingą pasirodymą, bet ir įkvėpti kitus.

„Noriu parodyti, ką išmokau. Gal ir kiti pamatys, susidomės, pradės daryti tą patį. Daug vaikų dabar važinėja su paspirtukais, BMX’ais – gal įkvėpsiu ir juos“, – sakys Renatas.

Laidos „Lietuvos talentai“ akimirkos
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Lietuvos talentai“ akimirkos

Taps sunku atitraukti akis

Jo pasirodymas pavirs į adrenalino kupiną reginį – žiūrovams taps sunku atitraukti akis, kai Renatas scenoje atliks itin sudėtingus triukus su dviračiu. Negana to, jo pasirodymo dalimi sutiks tapti ir M. Mikutavičius – jis atsiguls ant scenos, o Renatas atliks triukus vos kelių centimetrų atstumu nuo jo veido!

Tyla, susikaupimas ir sulaikytas kvapas – būtent tokia atmosfera tvyros studijoje. O iškart po triuko pasigirs palengvėjimo atodūsis ir plojimai.

„Žinokite, man buvo baisu… Bet, nors ir pagadinote nervų, tai buvo labai geras šou! Labai smagu, kad pas mus atvykote“, – po pasirodymo juoksis M. Mikutavičius, vis dar atgavinėdamas kvapą po rizikingo iššūkio.

Jam pritars ir Vytautas Rumšas jaunesnysis: „Tikrai palikote įspūdį, tačiau buvo baisu žiūrėti, ką jūs darėte su žmonėmis! Nuo jūsų pasirodymo buvo neįmanoma atitraukti akių.“

Renato pasirodymas – tikras įrodymas, kad drąsa ir meistrystė neturi sienų. Ar šis adrenalino kupinas numeris užtikrins jam bilietą į kitą etapą? Visa tai pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentai“ – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!

