Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pirmą kartą scenoje – ne žmonės, o robotai: „Lietuvos talentuose“ – istorinis pasirodymas

2025-10-31 10:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 10:23

Lietuvos talentų“ scenoje jau matėme visko – nuo įspūdingų balsų ir šokėjų iki pavojingų triukų. Tačiau šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės projekto žiūrovai taps istorinės akimirkos liudytojais. Pirmą kartą vietoje žmonių didžiojoje scenoje pamatysime ne žmones, o... robotus

Lietuvos talentai (Nuotr. V. Černiausko)
7

Lietuvos talentų“ scenoje jau matėme visko – nuo įspūdingų balsų ir šokėjų iki pavojingų triukų. Tačiau šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės projekto žiūrovai taps istorinės akimirkos liudytojais. Pirmą kartą vietoje žmonių didžiojoje scenoje pamatysime ne žmones, o... robotus

REKLAMA
0

Juos pristatys jaunieji kūrėjai – robotikos komanda „Lituanica X“, siekianti parodyti, kad technologijos gali būti ne tik tikslios ir šaltos, bet ir kūrybiškos. Ar žinojote, kad robotai taip pat neabejingi gerai muzikai, ir turi tiek emocijų? 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmą kartą scenoje – ne žmonės, o robotai: „Lietuvos talentuose“ – istorinis pasirodymas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pirmą kartą scenoje – ne žmonės, o robotai: „Lietuvos talentuose“ – istorinis pasirodymas

„Mes konstruojame robotus varžyboms, bet šį kartą norėjome parodyti, kad robotai gali būti ne tik šaltos mašinos. Jie gali kurti muziką, ją groti ir džiuginti žmones“, – sakys vienas iš komandos narių.  

REKLAMA
REKLAMA

„Lituanica X“ į šou ateis kaip visos Lietuvos robotikos bendruomenės, kurią vienija daugiau nei 40 komandų, atstovai. Be to, šie jaunuoliai jau pelnė pripažinimą ir tarptautiniu mastu, dalyvavo Italijos regioninėse varžybose. Tiesa, čia jų kelias pasisuko netikėtai. 

REKLAMA

Komanda atsisakė rungtis su rusų atstovais, ir dėl šio sprendimo buvo diskvalifikuoti – prarado galimybę laimėti apdovanojimus.  

„Lituanica X“ nariai neslėps: „Į robotą sudėjome daug laiko ir pinigų, bet visa komanda vienbalsiai nusprendėme, kad taip elgtis teisinga. Mes atstovaujame ne tik technologijas, bet ir savo vertybes.“ 

REKLAMA
REKLAMA

Ant scenos pasirodė robotai

O „Lietuvos talentų“ scenoje šį sekmadienį jie pristatys specialiai šiam pasirodymui sukurtus ir suprogramuotus robotus. Judesiai ir garsai virs vientisu reginiu, kuris atskleis, kaip technologijos gali tapti kūrybos ir emocijos dalimi.  

Tikriausiai nereikia nė sakyti – teisėjai, kaip ir visa publika, liks ne tik nustebinti, bet ir sužavėti! 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Man patinka, kad robotai, kaip ir žmonės, moka feikinti, ir gali pasirodyti su fonograma. Aš jiems tai atleidžiu. Kaip šiuolaikinis žmogus, negaliu nesigėrėt technologijomis!“ – juoksis Marijus Mikutavičius.  

„Aš neperjungčiau kanalo, jei pamatyčiau jus per televizorių. Žiūrėčiau iki galo“, – pridės Rūta Ščiogolevaitė.  

REKLAMA

Šis pasirodymas – ne tik technologinis eksperimentas, bet ir įkvepiantis pasakojimas apie kūrybą, drąsą bei vertybes, kurios vienija jaunuosius kūrėjus.  

O ar robotams pavyks patekti į kitą etapą, pamatysite jau šio sekmadienio laidoje. 

„Lietuvos talentai“– šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3! 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų