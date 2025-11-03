Leonardas su „Jacobs“ Ugandoje: šeimos šiluma, kalnų gorilos ir žiogų užkandžiai Afrikos širdyje

„Kavos puodelis rankose – ir jaučiu, kaip polėkis įsijungia pilna jėga“, – sako Leo, pradėdamas naują dieną. Aktorius prisipažįsta, kad vieni saldžiausių jo kavos atsiminimų susiję su šeima. „Kava man skaniausia tada, kai ją geriu keliaudamas su žmona Ieva, arba kai ją man padaro dukrytė“, – šypsosi Leonardas.
Ragaudamas „Jacobs Origins“ kavą iš Ugandos ir Kenijos, jis sako, kad intensyvus, harmoningas skonis primena, kas iš tiesų gyvenime svarbiausia – artumas, balansas ir bendrumo jausmas. „Tai kavos ir jausmų harmonija – tarsi pasaulis tilptų viename puodelyje“, – sako Leo, kviesdamas kartu pasinerti į kelionę po Ugandą.
Ugandoje driekiasi kalnai, sruvena Nilas, o laukinėje gamtoje karaliauja įspūdingi gyvūnai. Vienas didžiausių Ugandos pasididžiavimų – kalnų gorilos. Tai didžiausi pasaulio primatai, sveriantys iki 200 kilogramų, pasak Leo, jų didybė slepia švelnumą. „Gorilos atrodo galingos, bet jos taikios. Nepuls, jei nejaus grėsmės“, – pasakoja Leonardas.
Ugandos nacionaliniuose parkuose gyvena didžiausia kalnų gorilų populiacija pasaulyje. Šie gyvūnai itin panašūs į žmones – net 98 procentai jų DNR sutampa su žmogaus genetika. Gorilos tarpusavyje bendrauja net šešiolika skirtingų būdų, gyvena bendruomenėmis, kurioms vadovauja alfa patinas.
Tačiau Uganda stebina ne tik laukinės gamtos grožiu. Čia net ir virtuvėje netrūksta egzotikos. „Vienas populiariausių vietinių užkandžių – žiogai. Jie čia ne pramoga, o rimtas delikatesas“, – šypsosi Leo. Vietiniai gyventojai šiuos vabzdžius kepina su svogūnais, pagardina druska ir valgo kaip traškius užkandžius. Žiogų sezonas vyksta du kartus per metus – gegužę ir lapkritį, kai prasideda lietūs. „Sakoma, kad prie „Jacobs Origins“ kavos žiogo skonis būtų dar įdomesnis... Gal reikėtų išbandyti?“ – juokiasi aktorius.
Uganda – tikras rojus gamtos mylėtojams. Šalis garsėja safariais ir nepaprasta gyvūnų įvairove. Čia galima išvysti liūtus, dramblius, raganosius, zebrus, šimpanzes, žirafas ir tūkstančius paukščių. Be to, keliautojai turi progą aplankyti ir gentis, gyvenančias pagal senąsias Afrikos tradicijas.
„Ši kelionė man priminė, kaip gera sustoti, įkvėpti, pažvelgti aplink ir suvokti – pasaulis kupinas grožio. Kartais to užtenka vieno kavos gurkšnio, kad tai pajustum“, – sako Leonardas, baigdamas savo pasakojimą su puodeliu „Jacobs“ kavos rankose ir plačia šypsena.
