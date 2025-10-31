Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų idėja su IKEA

37 kv. m patalpą atnaujino neatpažįstamai: rezultatas pranoko lūkesčius

2025-10-31 12:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 12:34

Šį penktadienį TV3 žiniasklaidos grupės laida „Namų idėja su IKEA“ pakvies praleisti dieną Gargžduose. Čia žiūrovus pasitiks menui ir jaunimui atsidavusi bei savo darbą itin mylinti mokytoja Nomeda. Moteris dirba Gargždų kultūros centro dailės studijoje, kuri kiekvieną dieną prisipildo būriu jaunų žmonių.

Gargždų kultūros centro dailės studija (nuotr. pranešimos spaudai)
7

Deja, visi jie turi sutilpti į vos 37 kv. m. patalpą. Kokių sprendimų reikėtų imtis, kad kuriant nebeprireiktų savęs varžyti?

Deja, visi jie turi sutilpti į vos 37 kv. m. patalpą. Kokių sprendimų reikėtų imtis, kad kuriant nebeprireiktų savęs varžyti?

Gargždų kultūros centro dailės studija
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gargždų kultūros centro dailės studija

Atnaujino vaikų dailės studiją

Studijoje, kurioje mokosi itin talentingi vaikai, vienu metu susirenka net apie 20 žmonių, kurių amžius svyruoja nuo 7 iki 26 metų. O kur dar daugybė teptukų, dažų ir kitų menui kurti reikalingų priemonių...

Tačiau juk visi žinome – kūrybai būtina laisvė. Tad kaip visiems rasti vietos vos 37 kv. m. patalpoje? Kaip leisti savo kūrybiškumui skleistis, negalvojant apie vietos stygių?

Akivaizdu – pirmiausiai patalpai reikalingos spintos, stalčiai ir net… nedidelė virtuvėlė, kadangi vaikai į dailės studiją po mokyklos atvyksta labai alkani, rašoma pranešime spaudai.

„Mes netgi buvome pradėję taupyti šaldytuvėliui“, – pasakos mokytoja Nomeda.

Kūrybiniame chaose trūko vietos atsikvėpti 

Anot jos, visi mokiniai – be galo kūrybiški, todėl neretai keičia savo darbo vietas ar perstumdo stalus, kad tapyti būtų patogiau.

„Čia visuomet tvyro darbinis chaosas, tačiau aš visuomet žinau, kas ir kur padėta. Žinoma, lentynų labai trūksta“, – sakys Nomeda.

Studijoje taip pat trūksta ir vietos atsikvėpti – dabar mokiniai ir jų mokytoja ilsėtis gali tik susėdę prie stalų. „Juk vaikai čia ateina po mokyklų, kontrolinių, o čia – ir vėl stalai…“ – teigs mokytoja.

O štai jos sūnus pridės, kad studijai trūksta namų jausmo. Didžiausia jo svajonė – kad kiekvienas čia užsukęs galėtų ne tik atsiduoti kūrybai, bet turėtų ir kur pavalgyti ar pailsėti.

Rezultatas pranoks visus lūkesčius – studijoje ne tik įsivyraus tvarka, bet dailės mokytoją ir Gargždų kultūros centro dailės studijos direktorę sužavės ir šviesios spalvos bei medžiagos.

Kaip visa tai pavyko išpildyti interjero dizainerėms – jau šio vakaro laidoje.

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!

