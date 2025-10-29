Kalendorius
Seimo komitetas diskutuos dėl mokyklų aprūpinimo naujais vadovėliais

2025-10-29 06:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 06:14

Trečiadienį posėdžiausiantis Seimo Švietimo ir mokslo komitetas ketina aptarti šalies ugdymo įstaigų aprūpinimo naujais vadovėliais situaciją ir išsiaiškinti, kada Lietuvos mokyklas pasieks vis dar rengiama kai kurių dalykų mokomoji medžiaga. 

Moksleiviai. ELTA / Josvydas Elinskas

0

„Rytoj turėsime parlamentinės kontrolės posėdį ir kalbėsime apie vadovėlių situaciją – aprūpinimą vadovėliais ir leidybos iššūkius, jeigu tokių yra. Matome, kad kai kurie vadovėliai vis dar nėra išleisti. Nors pagrindinius jau turime, bet ką mes, kaip valstybė, toliau darome su kitais dalykais, kur dar nėra išleista vadovėlių, tai čia mums yra tikriausiai vienas iš klausimų“, – Eltai posėdžio išvakarėse sakė Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojas, konservatorius Liutauras Kazlavickas. 

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje mokyklų bendruomenės piktinosi, jog neseniai mokyklas pasiekę nauji kai kurių disciplinų vadovėliai yra parengti su klaidomis. L. Kazlavicko teigimu, tikimasi, jog trečiadienį vyksiančio posėdžio metu pavyks aptarti ir šį klausimą. 

„Nežinau, kiek paliesime kokybės klausimą, nes pastaruoju metu visuomenei buvo kilęs klausimas dėl kokybės (…), dėl klaidų, tai gali būti, kad dar ir tą klausimą kažkiek turėtume irgi paanalizuoti. Bet pagrindinis pranešimas, kuriam ruošiasi ministerija, yra susijęs su mokyklų aprūpinimu, nes matome, kad yra nustatyti tam tikri grafikai, pagal kuriuos mokyklos turėtų būti aprūpintos dalykiniais vadovėliais, ir kaip mums sekasi tų planų laikytis, nes matome, kad rugsėjo 1-ąją dar pradėjome vis tiek be kai kurių vadovėlių, kurių jau tikėjomės“, – teigė komiteto pirmininko pavaduotojas. 

„Norėtume matyti tą aiškų planą, kada mokyklos bus pilnai aprūpintos atnaujinta medžiaga“, – akcentavo jis.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) duomenimis, 2023 ir 2024 metais leidyklos išleido 130 vadovėlių, parengtų pagal atnaujintas bendrąsias programas. Šiemet leidyklos išleido dar 36 vadovėlius. 

Kaip skelbta, šį rugsėjį jau buvo išleisti visų pagrindinių dalykų vadovėliai 1–10 klasėms bei lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, chemijos vadovėliai 11–12 klasėms. 

ELTA primena, kad ŠMSM šiemet papildomai skyrė 10 mln. eurų, už kuriuos šalies mokyklos galės įsigyti naujus vadovėlius.

