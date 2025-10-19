Įspėja apie pavojingą reiškinį „Telegram“ programėlėje: radiniai daugiabučio kieme gali baigtis mirtimi

Iš juodo BMW kriminalistai ištraukia ir antrankiais surakina narkotikų platintoją. „Telegram“ programėlėje pirkėju apsimetusiam pareigūnui prekeiviai pardavė kanapių ir naujos kartos sintetinių stimuliantų – katinonų, dar vadinamų CMC.
Pavojų keliančios medžiagos
Policininkai sulaikė neteistą, Vilniuje uždarojoje akcinėje bendrovėje dirbantį 29-erių vyrą, dar vieną 31-erių vilnietį bei 23-ejų pastarojo giminaitį. Atlikdami kratas, pareigūnai narkotikų platintojų namuose rado elektrines svarstykles, kanapių ir CMC narkotiko.
„Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Jonavoje aptiko 60 vietų, kur gali būti narkotinių medžiagų slėptuvės“, – kalba Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.
Slėptuvėse policininkai iš viso aptiko apie 70 g miltelių su kokainu, apie 45 g kanapių bei katinonų. Slėptuves pardavėjai įrenginėjo viešose vietose – lietvamzdžiuose, sienų plyšiuose, po palangėmis, net elektros skydinėse. Iš esmės – gyventojų kiemuose, tačiau tokiose vietose, kur pažvelgus nežinant, net nepagalvotum.
„Buvo nustatyta, jog už kvaišalus asmenys – pirkėjai – atsiskaitydavo kriptovaliuta. Na, o vėliau iš nusikalstamos veikos organizatorių gaudavo koordinates, kur yra kvaišalų slėptuvės“, – sako Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.
Anot su narkotikus vartojančiais žmonėmis dirbančių specialistų, CMC ar katinonai, žargonu vadinami „druska“, suteikia euforijos bei energijos iliuziją, padidina budrumą. Todėl juos pamėgo ir nepilnamečiai.
Narkotikai kupini priemaišų
Norėdami pasipelnyti, pardavėjai dažnai šias medžiagas maišo su kitomis, dėl ko narkomanus apninka paranoja, agresija bei haliucinacijos. Dėl padidėjusio širdies ritmo viskas gali baigtis insultu ar net mirtimi.
„Kartais vaikai ir patys nežino, ką jie vartoja. Draugų ar aplinkinių rate gauna. Jie įsitikinę, kad perka tai, ką mano perką, bet kartais nusiperka ne tai, ką tikėjosi“, – sako Priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo vadovė.
Rugsėjo pabaigoje Marijampolės apskrities policininkai Jurbarko gimnazijos kieme rado net 30 paketų su įvairiomis narkotinėmis medžiagomis. 20 iš jų jau buvo paruošti platinti toje pačioje mokykloje. Pareigūnai sulaikė du 18-mečius platintojus. Tačiau pačių mokinių – nei jų kuprinių, nei spintelių – pedagogai tikrinti negali.
„Reikia turėti labai pagrįstų įtarimų, tada kviesti atitinkamas institucijas, kviesti tėvus, kad mes galėtume patikrinti. Kitu atveju turime naudotis vaiko geranoriškumu. O tas žmogus, kuris platina, jokio geranoriškumo neturi“, – sako Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Lilija Bručkienė.
Tačiau tėvai dažniausiai tokius vaikus aklai gina ir tikrinti jų daiktų neleidžia. Todėl specialistai dar kartą primena: jei sužinojote, jog jūsų atžala pradėjo vartoti narkotikus – nedelskite, kreipkitės į specialistus. Priešingu atveju problema tik gilės ir savaime neišnyks.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.