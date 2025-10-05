Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ukmergėje jaunuolis „Telegram“ rado nemokamą „dovaną“ – pavaišino draugus ir gavo teistumą

2025-10-05 11:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-05 11:56

Ukmergėje jaunas vyras, naršydamas „Telegram“ programėlėje, aptiko pranešimą apie „už dyką“ paliktą radinį. Smalsumo vedinas jis nuvyko į nurodytą vietą prie ligoninės ir rado paslėptus paketėlius su narkotinėmis medžiagomis. Radinys jam pasirodė toks viliojantis, kad jis ne tik pasiėmė paketėlius, bet ir pavaišino jais draugus garaže.

Policija BNS Foto

0

2024 metų rugpjūčio 8 dieną. D. J. buvo Ukmergėje, kai „Telegram“ pamatė pranešimą pavadinimu „Free drop“ – nemokamai paliktos medžiagos su nurodytomis koordinatėmis. Jis nuėjo prie ligoninės esančio parko, kur, įkištus į treniruoklio vamzdį, aptiko du paketėlius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaikinas paketėlius pasiėmė ir nuvyko į garažą, kur jo laukė draugė bei dar keli bičiuliai. Čia jis iš dalies radinio susisuko suktinę ir visus pavaišino. Liudytojai teisme pasakojo, kad rūkyta ratu, o kiekvienas traukė po kelis dūmus – tai esą „nerašyta taisyklė“.

Policija užklupo vietoje

Tačiau ilgai džiaugtis radiniu neteko – netrukus į garažą atvyko policija. Pareigūnai pajuto stiprų kanapių kvapą, o apžiūros metu pas D. J. kišenėse dar rado medžiagų likučius.

Vaikinas taip išsigando, kad net sukniubo pareigūnų akivaizdoje. Filmuotame įraše matyti, kaip jis vos ištaria „kristalai“ ir krenta ant žemės.

Ikiteisminio tyrimo metu vaikinas kaltę pripažino visiškai. Jis aiškino, kad į slėptuvę nuėjo tik iš smalsumo – norėjęs patikrinti, ar iš tiesų galima rasti „už dyką“ paliktų medžiagų. Esą pardavinėti jis tikrai neketino, tik parūkyti ir vėliau išmesti.

Visgi teismas atkreipė dėmesį, kad net ir neatlygintinas draugų pavaišinimas laikomas platinimu.

Teismo verdiktas

Vilniaus regiono apylinkės teismas 2025 m. rugpjūčio 29-ąją pripažino D. J. kaltu dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis, turint tikslą jas vartoti ir platinti. Atsižvelgta į tai, kad jis kaltę pripažino, bendradarbiavo su tyrėjais, o nusikaltimas buvo atsitiktinio pobūdžio.

Jam paskirta vienerių metų keturių mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Vaikinas privalės nuo 23 iki 6 valandos būti namuose, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, per pusmetį neatlygintinai išdirbti 100 valandų viešųjų darbų bei visiškai nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

