Ukmergėje jaunuolis „Telegram“ rado nemokamą „dovaną“ – pavaišino draugus ir gavo teistumą

2024 metų rugpjūčio 8 dieną. D. J. buvo Ukmergėje, kai „Telegram“ pamatė pranešimą pavadinimu „Free drop“ – nemokamai paliktos medžiagos su nurodytomis koordinatėmis. Jis nuėjo prie ligoninės esančio parko, kur, įkištus į treniruoklio vamzdį, aptiko du paketėlius.
Vaikinas paketėlius pasiėmė ir nuvyko į garažą, kur jo laukė draugė bei dar keli bičiuliai. Čia jis iš dalies radinio susisuko suktinę ir visus pavaišino. Liudytojai teisme pasakojo, kad rūkyta ratu, o kiekvienas traukė po kelis dūmus – tai esą „nerašyta taisyklė“.
Policija užklupo vietoje
Tačiau ilgai džiaugtis radiniu neteko – netrukus į garažą atvyko policija. Pareigūnai pajuto stiprų kanapių kvapą, o apžiūros metu pas D. J. kišenėse dar rado medžiagų likučius.
Vaikinas taip išsigando, kad net sukniubo pareigūnų akivaizdoje. Filmuotame įraše matyti, kaip jis vos ištaria „kristalai“ ir krenta ant žemės.
Ikiteisminio tyrimo metu vaikinas kaltę pripažino visiškai. Jis aiškino, kad į slėptuvę nuėjo tik iš smalsumo – norėjęs patikrinti, ar iš tiesų galima rasti „už dyką“ paliktų medžiagų. Esą pardavinėti jis tikrai neketino, tik parūkyti ir vėliau išmesti.
Visgi teismas atkreipė dėmesį, kad net ir neatlygintinas draugų pavaišinimas laikomas platinimu.
Teismo verdiktas
Vilniaus regiono apylinkės teismas 2025 m. rugpjūčio 29-ąją pripažino D. J. kaltu dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis, turint tikslą jas vartoti ir platinti. Atsižvelgta į tai, kad jis kaltę pripažino, bendradarbiavo su tyrėjais, o nusikaltimas buvo atsitiktinio pobūdžio.
Jam paskirta vienerių metų keturių mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Vaikinas privalės nuo 23 iki 6 valandos būti namuose, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, per pusmetį neatlygintinai išdirbti 100 valandų viešųjų darbų bei visiškai nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
