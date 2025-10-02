Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiška avarija Kauno rajone: policininką pražudžiusiam vairuotojui – nuosprendis

2025-10-02 14:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 14:34

Kauno apygardos teismas ketvirtadienį kaltu dėl policininko mirtimi pasibaigusios avarijos sukėlimo pripažino vairuotoją iš Kauno rajono ir nuteisė jį lygtine laisvės atėmimo bausme.

Policija. BNS Foto

Kauno apygardos teismas ketvirtadienį kaltu dėl policininko mirtimi pasibaigusios avarijos sukėlimo pripažino vairuotoją iš Kauno rajono ir nuteisė jį lygtine laisvės atėmimo bausme.

Atsižvelgęs į tai, kad Simonas Liudžius nuo tyrimo pradžios pripažino kaltę ir gailėjosi, teismas nustatė atsakomybę lengvinančią aplinkybę, sunkinančių nenustatė. Jam paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymas atidėtas tokiam pačiam laikotarpiui.

Bausmės vykdymo atidėjimo metu jis privalės dalyvauti elgesio pataisos programoje, neišvykti be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir dirbti, mokytis arba registruotis Užimtumo tarnyboje.

S. Liudžius dvejus metus negalės vairuoti transporto priemones.

Teigė, kad galėjo ir užmigti prie vairo

Bylos duomenimis, kaltinamasis nepaisė Kelių eismo taisyklių – ženklų, ribojančių greitį iki 70 km/h, nesumažino važiavimo greičio ir, kaip pats nurodė, nepastebėjo ženklų, galėjo būti pervargęs ar užmigęs. Teisme jis sakė, kad bandė stabdyti, bet dėl per didelio greičio automobilio nesuvaldė.

Tuo metu žuvusio policininko šeima S. Liudžio veiksmus važiuojant magistrale Kaunas-Vilnius 142 kilometrų per valandą greičiu prašė kvalifikuoti kaip nužudymą. Teismas šio prašymo netenkino.

Pareigūnas automobilį vairavo ne tarnybos metu. Susidūrus automobiliams, jis buvo sunkiai sužalotas, medikai beveik savaitę kovojo dėl jo gyvybės, socialiniuose tinkluose plito pagalbos prašymai aukoti kraujo nukentėjusiajam.

Teismas pažymėjo, kad draudimo bendrovė nukentėjusiojo artimiesiems jau yra išmokėjusi reikšmingas sumas, todėl žuvusiojo gyvenimo draugės civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestas. Vis dėlto iš kaltinamojo priteistos nukentėjusiųjų atstovavimo išlaidos.

ELTA primena, kad tragiška avarija įvyko pernai rugpjūtį Kaišiadorių rajono ribose, kelio Kaunas-Vilnius 70-ame kilometre, tuo metu remontuotame kelio ruože. Čia susidūrė 25 metų S. Ludžio vairuojamas „VW Tiguan“ ir Kauno apskrities policininko Manto Travuro ne tarnybos metu vairuotas „Volvo V50“.

