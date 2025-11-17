Skubiai perspėja apie pavojingus orus – iškris ne tik sniegas: nesakykite, kad neįspėjo

Antradienio naktį netoli Lietuvos suksis ciklono debesys. Todėl, pasak sinoptikės, vietomis iš iškris sniegas ir šlapdriba. Kai kur keliuose formuosis plikledis, vietomis vėjo gūsiai sieks iki 7–12 m/s, o pajūryje – iki 15–20 m/s. Temperatūra svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2, pajūryje – iki 4 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną danguje dažniau pasirodys saulė, negausūs mišrūs krituliai iškris tik vietomis. Vis tik diena išliks vėjuota ir vėsi.
„Išliks stiprokas vakarų, pietvakarių vėjas, pajūryje – vis dar gūsingas. Temperatūra dieną pakils iki 1–6 laipsnių šilumos“, – sako I. Daunoravičiūtė.
Iškris sniegas, šlapdriba
Trečiadienio naktis bus panaši. Vietomis, daugiausia šiaurės vakariniuose rajonuose, ir vėl iškris sniegas, šlapdriba, kai kur galimas plikledis.
Oro temperatūra naktį daug kur kris iki 0–4 laipsnių šalčio, o pajūryje bus apie 0–2 laipsnius šilumos. Vėjo gūsiai sieks 7–12 m/s, pajūryje – iki 17 m/s.
Dieną dangus bus debesuotas, daug kur vyraus mišrūs ir nedideli krituliai. Pūs apysmarkis pietvakarių, pietų vėjas. Jo gūsiai sieks iki 8–13 m/s, pajūryje – iki 15–18 m/s. Temperatūra kils iki 1–6 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį sinoptikė žada darganotus orus.
„Tiek naktį, tiek dieną debesys uždengs dangų, o kai kur iškris nedideli krituliai. Naktį ir rytą daug kur formuosis plikledis“, – sako I. Daunoravičiūtė.
Vėjas liks juntamas, pietryčių, pietų krypties. Temperatūra naktį svyruos tarp 0–5 laipsnių šalčio, o dieną tešils iki 0–4 laipsnių šilumos.
Nemalonius orus sinoptikė prognozuoja ir penktadienio naktį bei dieną. Pasak jos, naktį daug kur, o dieną vietomis iškris sniegas, šlapdriba.
Vėjas išliks smarkokas, oro temperatūra taip pat bus panaši – naktį spustels kelių laipsnių šaltukas, o dieną bus vėl keli laipsniai šilumos.
