 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Skubiai perspėja apie pavojingus orus – iškris ne tik sniegas: nesakykite, kad neįspėjo

2025-11-17 16:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 16:39

Pasirodę pirmieji žiemos ženklai tęsis prasidėjus ir naujai savaitei. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad naktimis ir dienomis sulauksime sniego ir šlapdribos, vietomis keliuose ir toliau formuosis plikledis.

Iš pietų plūstelėjusi šiluma atneš lietų ir šlapdribą. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr
33

Pasirodę pirmieji žiemos ženklai tęsis prasidėjus ir naujai savaitei. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad naktimis ir dienomis sulauksime sniego ir šlapdribos, vietomis keliuose ir toliau formuosis plikledis.

REKLAMA
0

Antradienio naktį netoli Lietuvos suksis ciklono debesys. Todėl, pasak sinoptikės, vietomis iš iškris sniegas ir šlapdriba. Kai kur keliuose formuosis plikledis, vietomis vėjo gūsiai sieks iki 7–12 m/s, o pajūryje – iki 15–20 m/s. Temperatūra svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2, pajūryje – iki 4 laipsnių šilumos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienio dieną danguje dažniau pasirodys saulė, negausūs mišrūs krituliai iškris tik vietomis. Vis tik diena išliks vėjuota ir vėsi.

REKLAMA
REKLAMA

„Išliks stiprokas vakarų, pietvakarių vėjas, pajūryje – vis dar gūsingas. Temperatūra dieną pakils iki 1–6 laipsnių šilumos“, – sako I. Daunoravičiūtė.

REKLAMA

Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17

Iškris sniegas, šlapdriba

Trečiadienio naktis bus panaši. Vietomis, daugiausia šiaurės vakariniuose rajonuose, ir vėl iškris sniegas, šlapdriba, kai kur galimas plikledis. 

Oro temperatūra naktį daug kur kris iki 0–4 laipsnių šalčio, o pajūryje bus apie 0–2 laipsnius šilumos. Vėjo gūsiai sieks 7–12 m/s, pajūryje – iki 17 m/s.

REKLAMA
REKLAMA

Dieną dangus bus debesuotas, daug kur vyraus mišrūs ir nedideli krituliai. Pūs apysmarkis pietvakarių, pietų vėjas. Jo gūsiai sieks iki 8–13 m/s, pajūryje – iki 15–18 m/s. Temperatūra kils iki 1–6 laipsnių šilumos.  

Ketvirtadienį sinoptikė žada darganotus orus.

„Tiek naktį, tiek dieną debesys uždengs dangų, o kai kur iškris nedideli krituliai. Naktį ir rytą daug kur formuosis plikledis“, – sako I. Daunoravičiūtė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėjas liks juntamas, pietryčių, pietų krypties. Temperatūra naktį svyruos tarp 0–5 laipsnių šalčio, o dieną tešils iki 0–4 laipsnių šilumos. 

Nemalonius orus sinoptikė prognozuoja ir penktadienio naktį bei dieną.  Pasak jos, naktį daug kur, o dieną vietomis iškris sniegas, šlapdriba. 

Vėjas išliks smarkokas, oro temperatūra taip pat bus panaši – naktį spustels kelių laipsnių šaltukas, o dieną bus vėl keli laipsniai šilumos.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orai per Vėlines (tv3.lt koliažas)
Kapus lankantiems gyventojams siunčia svarbią žinią: jau aiškėja, kokie bus Vėlinių orai (2)
Ruduo (tv3.lt koliažas)
Naujausia sinoptikės žinia: pakvips tikra žiema – štai kada pasirodys pirmasis sniegas (15)
Rudens-žiemos orai BNS Foto
Atslenka šalčiausia žiema? Klimatologas atskleidžia, kas laukia (50)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų