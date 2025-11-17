Ši žiema Ukrainai gali tapti paskutinė: „Rusai supranta, kaip mes kariaujame“

Rusijos okupantai, regis, pastebėjo, kad Ukrainos gynybos pajėgos iš Zaporižios srities išvedė rezervus ir perkėlė juos į Pokrovską. Dėl to dabar užpuolikai pietuose padarė didelę pažangą. Tokią nuomonę „Radio NV“ eteryje išsakė Jevgenijus Dykyjus.
„Kol visų dėmesys sutelktas į Pokrovską, tuo metu Zaporižia grimzta. Zaporižios kryptimi mūsų atsitraukimas yra organizuotas, bet tai vienintelis pliusas. Ten priešo pažanga – labai didelė“, – sakė J. Dykyjus.
Jis pridūrė, kad ši situacija atspindi pagrindinę gynybos pajėgų problemą – personalo trūkumą. Dėl to Ukrainos vadai turi „užkimšti visas naujas spragas“ fronte.
„Mes nuolat kariaujame gesindami gaisrus. Rusai tai puikiai supranta. Ir kiekvieną kartą, kai mes juos kur nors sustabdome, jie iš karto pradeda ieškoti, kur susilpnėjome. Jie supranta, kaip mes kariaujame... Ir tai duoda rezultatų. Jų pažangos tempas dabar visiškai kitoks nei prieš mėnesį ar, juo labiau, prieš du. Taip, pažangos pobūdis liko toks pats – jie gali tik slinkti labai brangia kaina. Tačiau jie mano galintys sau tai leisti“, – teigė J. Dykyjus.
„Ši žiema gali tapti paskutinė“
Ekspertas paaiškino, kad dabar Ukrainos kariuomenės personalo problemos yra kritinės. Jei situacija nepasikeis, pasekmės gali būti itin rimtos.
Jis pažymėjo: „Kad ir koks genialus karo vadas būtum, jei neturi kam vadovauti, visas tavo genialumas niekuo nepadės. Mūsų kariuomenę sunaikino klaidinga mobilizacijos politika, tiksliau – antimobilizacijos politika. Dabar esame kritiniame taške... Tai reikalauja radikalių pokyčių visoje karinės politikos srityje. Jei šie pokyčiai artimiausiu metu nebus įgyvendinti, ši žiema gali tikrai tapti paskutine šio karo žiema. Tačiau ne todėl, kad Putinas pagaliau sutiks jį nutraukti, o dėl kur kas blogesnės priežasties.“
